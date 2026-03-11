DE
FR

La piste criminelle privilégiée
Un car postal s'embrase dans la commune fribourgeoise de Chiètres et cause la mort de six personnes

Un incendie mortel s'est déclaré dans un car postal à Chiètres, dans le canton de Fribourg, ce mardi soir. Un bilan provisoire fait état de six morts et cinq blessés. La police privilégie la piste criminelle.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
1/7
Un car postal s'est embrasé dans la commune de Chiètres (FR) ce mardi soir 10 mars.
Photo: DR
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Un terrible incident a ébranlé la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers) ce mardi soir 10 mars. Un car postal a pris feu en début de soirée, faisant plus de dix victimes. Selon le premier bilan de la police cantonale, au moins six personnes sont décédées et cinq ont été blessées, dont une dans un état grave. 

L'incendie s'est déclaré aux alentours de 18h25 au centre de la commune, peu avant que le car qui devait relier Guin à Chiètres n'atteigne son terminus. Selon la police cantonale fribourgeoise, la piste d'un «acte volontaire» est privilégiée. Des témoins ont assuré avoir vu un homme «s'asperger d'essence» avant de «s'immoler». 

Ces affirmations n'ont pas été confirmées par la police, qui assure toutefois avoir reçu des informations allant dans ce sens. «Des témoignages ont parlé d’une personne qui a agi sciemment avec un engin incendiaire», a relevé Frédéric Papaux, porte-parole de la police. Les autorités ne se sont pas prononcées non plus sur la piste d'un attentat terroriste. Le Ministère public du canton de Fribourg a été chargé de mener l'enquête dans cette affaire particulièrement grave.

Un bilan encore provisoire

L'identité des six personnes décédées n'a pas encore été établie et le nombre de morts «n'est pas confirmé» assurait Martial Pugin, responsable de la communication de la police fribourgeoise, mardi soir à 22h. Les porte-paroles de la police de Fribourg ont refusé de commenter l'état de santé de la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie volontairement. Selon RTN, quatre passagers ont été blessés, ainsi qu'un secouriste.

Une vaste opération d'intervention a été déployée après l'incendie. Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur les lieux. Des équipes techniques doivent encore accéder au véhicule. Tard dans la soirée, plus d'une douzaine de pompiers et de policiers étaient toujours sur les lieux. «L'intervention se poursuivra certainement toute la nuit», a expliqué la porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Les experts de la police scientifique ont également commencé leur travail. Le périmètre autour de l'incident a été bouclé et la police prie le public de ne pas se rendre sur place. 

De nombreuses questions restent sans réponse sur les circonstances de cet incendie mercredi matin. La police cantonale fribourgeoise a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce mercredi à 14h à Granges-Paccot, afin de faire le point sur la situation.

Une hotline a été mise en place pour les victimes du drame: 0800 261 700.

