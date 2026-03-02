Conduire un bus de 40 tonnes dans le trafic urbain n’est pas une mince affaire. Pour que les équipes restent en bonne santé et résistantes au stress, les Verkehrsbetriebe Luzern misent sur le label «Friendly Work Space» de Promotion Santé Suisse.

Article rémunéré, présenté par Promotion Santé Suisse

Laurent Roux, CEO des Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL AG), évoque avec enthousiasme ses moments passés au volant: «C’est un super job. Dans une ville magnifique. Conduire à Lucerne au petit matin, c’est tout simplement un rêve. Tout est calme, on est son propre patron.» Laurent Roux sait de quoi il parle: une fois par semaine, il conduit l’un des quelque 150 véhicules de la flotte. Et il sait aussi qu’aux heures de pointe, le stress peut venir entacher ce tableau idyllique.

Cesare Fersini, chef d’équipe des conseillères et conseillers à la clientèle, est lui aussi régulièrement aux commandes d’un bus et connaît les tracas du métier: «Des rues encombrées, des retards et des passagers qui veulent à tout prix attraper leur train. Ce sont des situations difficiles.» Pour que les équipes gardent en tout temps le contrôle, les VBL AG misent sur des formations ciblées: training mental et gestion du stress font partie intégrante du programme interne de formation à la conduite.

Une approche systématique de la santé au lieu de mesures ponctuelles

Au-delà des traditionnels avantages tels qu’abonnements de fitness et entrées gratuites à la piscine, la gestion de la santé en entreprise (GSE) constitue l’épine dorsale des VBL AG. Il y a six ans, l’entreprise s’est vue certifier pour la première fois «Friendly Work Space». «Quand on passe les évaluations pour l’obtention du label, on apprend beaucoup, car on bénéficie d’un regard extérieur sur l’entreprise. C’est une opportunité de s’améliorer», déclare le CEO Laurent Roux.

Sara Barmettler, spécialiste RH GSE et responsable du développement du personnel constitué de quelque 600 personnes, revient sur les raisons qui ont motivé la certification: «À l’origine, il s’agissait de mieux structurer la gestion de la santé en entreprise et de renforcer notre engagement envers nos équipes.» Pour parvenir au but, les managers doivent participer activement aux processus de l’entreprise.

Un processus continu, un bilan honnête

L’optimisation des mesures est un processus permanent. «Nous réexaminons régulièrement nos offres», explique Sara Barmettler. Mais comment mesurer les progrès réalisés en gestion de la santé? «Nous évaluons le succès de nos mesures à l’aide d’indicateurs notamment. Quant à savoir si telle mesure conduit précisément à tel résultat, c’est difficile à savoir.»

Le CEO Laurent Roux tire toutefois un bilan positif: «Nous sommes sur la bonne voie. En comparaison à d’autres entreprises municipales, nous avons un taux d’absentéisme plus bas.» Les VBL AG suivent de très près la rotation du personnel. Laurent Roux donne une analyse nuancée des chiffres: «Quand l’économie est au ralenti, nous passons pour un employeur sûr et attractif. Mais quand elle tourne à plein régime, il devient plus difficile de recruter dans certains secteurs. C’est pourquoi nous veillons en continu à nous positionner comme un employeur de premier plan.»

Le label «Friendly Work Space», c’est quoi? Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 111 organisations (représentant au total plus de 213'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Le label «Friendly Work Space», soutenu par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), établit les normes de qualité suisses pour les politiques de gestion de la santé en entreprise (GSE) mises en œuvre de manière systématique. Jusqu’à présent, 111 organisations (représentant au total plus de 213'000 collaborateurs et collaboratrices) en Suisse et au Liechtenstein ont obtenu ce label. Le label est délivré par la fondation Promotion Santé Suisse, qui dispose d’un mandat légal. Celui-ci repose sur 14 critères de qualité permettant d’évaluer la santé des collaborateurs et collaboratrices, contrôlés puis validés par des auditeurs et auditrices externes indépendant·e·s. «La GSE systématique est un investissement rentable pour les entreprises et les organisations, notamment en raison de son effet préventif, des mesures de réinsertion rapide et des économies de coûts qu’elle permet de réaliser. La GSE et le label ‹Friendly Work Space› sont en outre appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans l’image de marque des employeurs», explique Thomas Brändli, responsable de projets Communication Gestion de la santé en entreprise. Les avantages du label «Friendly Work Space»

La transition technologique, un challenge de taille

La pression dans le trafic n’est pas le seul défi à relever: avec le passage aux bus électriques et une importante extension de l’offre prévue à fin 2026, les VBL AG doivent faire face à un processus de changement conséquent. De plus, le profil des métiers évolue inexorablement. «Les véhicules modernes sont devenus de véritables plateformes IT. Dans nos ateliers, on ne met pas seulement la main dans le cambouis, on s’occupe aussi de plus en plus d’électronique et de logiciels», constate Laurent Roux.

Face à cette transition, l’accompagnement des équipes joue un rôle clé. Selon Sara Barmettler, il faut veiller en permanence à donner au personnel les moyens d’acquérir de nouvelles compétences pour lever ses appréhensions liées au changement et préserver sa santé, également psychique.

Pour André Roux, il est essentiel de repérer les points sensibles: «On attend de la direction qu’elle fasse preuve d’une grande vigilance. Dans nos relations, nous nous attachons ainsi à donner l’exemple, à identifier les signes quand quelqu’un ne va pas bien et à trouver ensemble des solutions.»

Une compréhension commune du leadership

Que la collaboration marche bien au sein des VBL AG n’est pas un hasard, mais le fruit d’un développement ciblé des compétences des managers. Dans une entreprise où la majorité de l’effectif a des horaires irréguliers et passe le plus clair de son temps seul au volant, l’éloignement physique représente une gageure pour le management.

Pour surmonter cet obstacle, des formations ciblées figurent au programme des VBL AG: «Nos managers suivent régulièrement des formations continues, où l’autogestion occupe une place centrale. Nous fournissons des outils à cet effet et proposons, entre autres, un entraînement à la pleine conscience», explique le CEO. L’idée n’est pas tant de recourir à des méthodes de management classiques que de partager une posture commune. «Il est essentiel que nous appréhendions de la même façon le leadership dans ces conditions particulières. En montrant l’exemple, en pratiquant une gestion active du feedback et de l’erreur tout en réaffirmant nos valeurs, nous contribuons à une culture d’entreprise dans laquelle nos collaboratrices et collaborateurs se reconnaissent.»

Le poste de contrôle toujours à l’écoute

Cet esprit de communauté se reflète dans la devise des VBL AG «Jamais seul-e», avec laquelle l’entreprise se positionne. Au-delà d’un slogan publicitaire, il s’agit d’un véritable engagement envers les conductrices et conducteurs. Si quelqu’un atteint ses limites dans le trafic, il lui suffit de presser sur un bouton pour atteindre les personnes compétentes du poste de contrôle, elles-mêmes au bénéfice d’une expérience de conduite. «Rien que le fait de savoir que quelqu’un peut m’aider me procure un sentiment de sécurité», explique le chef d’équipe Cesare Fersini. Un soutien particulièrement important pour les personnes en reconversion professionnelle qui, après une brève période de formation, sont déjà aux commandes d’un autobus ou d’un trolleybus.

Pour percevoir à un stade précoce l’état d’esprit ou les préoccupations du personnel, Cesare Fersini est souvent présent sur le terrain. «En tant que chef d’équipe, je suis au plus près de mes collaboratrices et collaborateurs», déclare-t-il. «Souvent, je les accompagne jusqu’au terminus pour bavarder à l’arrivée. C’est extrêmement important pour la cohésion.»

Laurent Roux souligne les exigences inhérentes à la gestion d’une équipe décentralisée, souvent en route de manière autonome: «Il faut beaucoup de tact et d’empathie pour se rendre compte, au cours de ces brefs échanges, comment se sent une personne.» Les managers et les équipes entretiennent des relations étroites, l’occasion de parler ouvertement de ses problèmes, précise Sara Barmettler.

La gestion de la santé: un must have

Pour les responsables des VBL AG, une chose est claire: pour assurer son succès à long terme, l’entreprise de transport doit pouvoir compter sur des équipes motivées, compétentes et en bonne santé. Créer les conditions-cadres idéales à cet effet est l’objectif commun du CEO Laurent Roux, du chef d’équipe Cesare Fersini et de l’experte RH Sara Barmettler. En fin de compte, il s’agit de bien se positionner sur un marché du travail très disputé, où trouver une relève qualifiée, en particulier dans les secteurs techniques, devient de plus en plus exigeant.

Selon Sara Barmettler, «pratiquer une gestion active et certifiée de la santé n’est pas un simple plus, mais un facteur décisif pour rester attractif en tant qu’employeur. C’est pourquoi nous entendons bien nous engager encore davantage dans ce domaine.»

