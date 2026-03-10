DE
Les premières images après l'incendie meurtrier d'un car postal à Chiètres (FR)
Au moins six morts:Les premières images après l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR)

Importante intervention en cours
L'incendie d'un car postal fait six morts à Chiètres (FR), un «acte volontaire» suspecté

Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg, faisant au moins six morts et cinq blessés. La piste d'une «acte volontaire» est privilégiée.
Publié: 10.03.2026 à 21:00 heures
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
La police suspecte un acte délibéré.
ATS Agence télégraphique suisse, Leo Vonlanthen et Solène Monney
10.03.2026, 22:19 heures

L'incendie a probablement été déclenché délibérément

«L'intervention se poursuivra certainement toute la nuit», a expliqué la porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. L'incendie pourrait être d'origine criminelle, ajoute-t-elle. «Nous avons des informations selon lesquelles une personne serait responsable de l'incendie.» Cependant, la police ignore encore les circonstances exactes.

02:52 heures

Une conférence de presse se tiendra mercredi à 14h

Le Conseil d'Etat fribourgeois a adressé ses condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'incendie dans un communiqué de presse diffusé dans la nuit de mardi à mercredi. 

Les autorités fribourgeoises annoncent qu'une conférence de presse aura lieu mercredi à 14h au commissariat cantonal de Granges-Paccot, afin de faire le point sur la situation. 

00:48 heures

De nombreux secouristes sont toujours sur place

Tard dans la soirée, plus d'une douzaine de pompiers et de policiers étaient toujours sur les lieux. Les experts de la police scientifique ont également commencé leur travail.

10.03.2026, 23:00 heures

Guy Parmelin «profondément choqué et attristé» par le drame de Chiètres

Le président de la Confédération a réagi dans une publication sur X à l'incendie de Chiètres qui a fait six morts mardi soir.

«Je suis profondément choqué et attristé d'apprendre qu'une fois de plus, des personnes ont perdu la vie dans un grave incendie en Suisse», a écrit le président de la Confédération. «J'adresse mes condoléances aux familles des victimes de Chiètres et mes pensées vont aux blessés ainsi qu'aux secouristes», conclut-il.

10.03.2026, 22:49 heures

L'hypothèse d'une immolation par le feu «ne peut pas être confirmée»

Concernant les rumeurs d'immolation par le feu, Martial Pugin a indiqué que cette hypothèse reste envisageable, et que la piste d'un acte volontaire est privilégiée. «Elle ne peut pas être confirmée pour le moment, mais elle sera prise en compte dans l’enquête.» 

Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public, qui conduit les investigations. Les témoins de l'incident sont invités à contacter la police fribourgeoise au 0800 261 700.

10.03.2026, 22:48 heures

La police confirme l'hospitalisation de trois personnes

Martial Pugin, responsable de la communication de la police fribourgeoise, a confirmé à Blick qu'il y a cinq blessés, dont trois ont été hospitalisés et deux ont reçu des soins sur place. «Le nombre de morts n'est pas encore confirmé», a-t-il précisé. Les secours sont toujours sur place et procèdent à l’évaluation de la situation. Des équipes techniques doivent encore accéder au véhicule.

10.03.2026, 22:46 heures

Au moins 6 morts et 5 blessés : la conférence de presse est terminée

La brève séance d'information organisée par la police de Fribourg est terminée. Une ligne téléphonique spéciale a été mise en place à l'adresse des victimes: 0800 261 700.

10.03.2026, 22:44 heures

Le Ministère public du canton de Fribourg chargé de mener l'enquête

Le Ministère public du canton de Fribourg a été chargé de mener l'enquête dans cette affaire particulièrement grave, tandis que la police mène les investigations sur place. Il est probable que les autorités fédérales, comme Fedpol, soient également mobilisées.

10.03.2026, 22:42 heures

«Trempé d'essence?»: Le police refuse de confirmer

La porte-parole de la police a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles une personne se serait aspergée d'essence dans un bus. C'est notamment ce qu'auraient affirmé plusieurs témoins cités par la version alémanique de Blick. «Cependant, nous ne pouvons pas le confirmer», précise la police. A l'heure actuelle, rien n'indique qu'il y ait un danger pour le public.

10.03.2026, 22:28 heures

Un secouriste parmi les blessés, trois personnes seraient dans un état grave

Selon le journal «La Liberté», trois personnes sont dans un état grave. L'une d'entre elle a été héliportée à l'hôpital. Selon RTN, quatre passagers ont été blessés, ainsi qu'un secouriste.

10.03.2026, 22:26 heures

La police ne communique pas sur la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie

Les porte-parole de la police de Fribourg ont refusé de commenter l'état de santé de la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie volontairement. «Nous ne communiquons aucune information à ce sujet pour le moment», ont-ils déclaré en réponse à une question. Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur les lieux.

Au moins six personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal mardi en fin de journée au centre de Chiètres (FR). La police cantonale a confirmé dans un courriel des informations de divers médias, dont «La Liberté.»

Selon la police cantonale fribourgeoise, la piste d'un «acte volontaire» est privilégiée. Une enquête est en cours. Parmi les blessés, trois personnes sont en état grave, et l'une d'entre elles a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l'incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place.

De nombreuses photos et vidéos envoyées par nos lecteurs sont parvenues à Blick, témoignant de l'ampleur des dégâts. Les flammes du fourgon postal atteignaient plusieurs mètres de hauteur. Le panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Les vidéos montre également des scènes de panique.

