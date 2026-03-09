Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver

Après une panne de chauffage lors de chutes de neige record, T.G. ne voulait plus prendre de risque. En remplaçant son installation à temps, il profite aujourd’hui d’une chaleur efficace et de la sécurité d’être prêt pour l’hiver.

Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage

Article rémunéré, présenté par Meier Tobler

Ce matin-là, il fait gris et froid dehors: la température dépasse à peine zéro degré Celsius. Avec un peu de chance, le brouillard persistant se dissipera peut-être dans l’après-midi. Assis dans son salon, face à son jardin, le Zurichois T.G., 66 ans, consulte sur son smartphone les dernières nouvelles du monde. Le thermomètre près du téléviseur affiche 23,5 degrés, pile la température que lui et son épouse apprécient. S’il faisait trop chaud ou trop froid, il pourrait régler la température confortablement depuis son canapé à l’aide de son téléphone.

Ce confort est nouveau pour T.G. En effet, l’été dernier, le couple a fait remplacer le chauffage de sa maison individuelle située dans un village de la campagne zurichoise avec le soutien de l’entreprise Meier Tobler. Comme auparavant, ils ont opté pour une solution écologique avec une pompe à chaleur. Leur expérience – à une exception près – avait été très positive et les installations nécessaires pour le nouveau système étaient déjà presque toutes en place. Pour les 20 à 25 prochaines années, ils devraient désormais pouvoir compter sur un chauffage fiable durant les saisons froides.

Flashback: un hiver sans chauffage

L’unique exception montre ce que signifie une panne de chauffage en plein hiver. C'est arrivé à la famille il y a 20 ans. T.G. avait acheté la maison neuve en 2003 et y avait emménagé avec son épouse et leurs deux fils. Deux ans plus tard — précisément entre Noël et Nouvel An — la pompe à chaleur a cessé de fonctionner.

La situation était d’autant plus difficile que les températures étaient largement négatives et que des chutes de neige record, dépassant 30 centimètres, avaient enseveli la région. «Pendant deux jours, nous n’avons pas pu chauffer la maison », raconte T.G. «Nous avons dû porter nos vestes d’hiver en permanence, même pour dormir.»

La principale difficulté avait été de trouver un technicien disponible entre les fêtes, capable d’apporter la pièce de rechange adéquate.

Après cette expérience, T.G. a conclu un contrat de service pour son chauffage avec Meier Tobler. Basée à Schwerzenbach (ZH), l’entreprise emploie 400 techniciens de service dans toute la Suisse. Ils assurent l’entretien régulier des installations de chauffage et interviennent rapidement en cas d’urgence.

Les systèmes comme les pompes à chaleur demandent peu d’entretien, mais ne sont pas totalement exempts de maintenance. Chez T.G., le technicien passe tous les deux ans.

«Cela se passe toujours très bien», explique le propriétaire. Le technicien signale également lorsqu’un élément doit être remplacé ou ne fonctionne plus correctement.

Ce fut le cas pour l’ancienne installation: un certain fluide frigorigène ne pouvait plus être rechargé, son utilisation ayant été interdite en Suisse. Le risque d’une panne irréparable augmentait donc.

De plus, le spécialiste a indiqué que toutes les pièces de rechange pour le modèle installé n’étaient plus disponibles de manière exhaustive. La question d’un remplacement s’est ainsi imposée progressivement au couple G.

La nouvelle génération: efficace et silencieuse

L’été dernier, le moment était venu: la nouvelle pompe à chaleur a été choisie et livrée. Meier Tobler s’est chargé de l’ensemble du conseil, tandis que T.G. a mandaté un installateur du village pour la pose.

La nouvelle installation se distingue extérieurement sur un point essentiel: l’ancienne pompe à chaleur se trouvait au sous-sol, la nouvelle est désormais installée à l’extérieur.

«Nous entendions l’ancienne pompe lorsque la porte de la cave n’était pas fermée», explique T.G. « J’avais donc un peu peur d’entendre également la nouvelle pompe à l’extérieur.»

Mais cette crainte était infondée: «Même en se tenant juste à côté, on peine à dire si elle fonctionne ou non — elle est si silencieuse.»

T.G. est également convaincu que la nouvelle pompe à chaleur fonctionne de manière plus efficace.

«La facture d’électricité n’est pas encore arrivée, mais tout indique que je paierai moins à l’avenir.»