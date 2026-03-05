Le marché de l'électrique d'occasion croît et propose des modèles pour tous les budgets. Idéales pour débuter, nos 7 astuces vous disent tout sur l'achat et pourquoi un leasing all-inclusive rend la transition si sereine. Découvrez comment franchir le pas.

Une chose est sûre: si vous réfléchissez en ce moment au choix de votre prochaine voiture, vous devrez tôt ou tard vous poser la question d’un passage à l’électromobilité. Contrairement à il y a quelques années, en 2026, plus aucun obstacle majeur ne s’oppose au passage à la voiture électrique: le nombre de modèles disponibles augmente constamment, les infrastructures de recharge se développent et les prix baissent.

Pour les néophytes de l’électromobilité (ou pour tout le monde, d’ailleurs), il peut être particulièrement intéressant de jeter un œil aux modèles d’occasion. Selon les spécialistes, le passage à une voiture électrique s’effectue très souvent grâce au marché de l’occasion, qui devient de plus en plus attractif grâce à une offre en pleine croissance et qui propose de nombreux modèles âgés de quelques années seulement, voire pratiquement neuf.

Cependant, quels modèles sont concrètement disponibles, quel est leur prix réel et quels sont les éléments à prendre en compte concernant l’autonomie, la recharge et la batterie d’un véhicule d’occasion? La liste de contrôle suivante a été conçue pour faciliter la transition vers une voiture électrique. Elle t’indique tout ce qu’il faut savoir, notamment des conseils sur l’option de leasing la plus avantageuse.

1. Quel modèle me convient?

Que vous soyez une personne célibataire qui vit en périphérie et travaille en centre-ville ou que vous viviez à la campagne avec votre famille, les voitures électriques répondent désormais à tous les besoins: de la citadine compacte CUPRA à l’Audi e-tron sportive en passant par le SUV familial Škoda et la large gamme de modèles ID. de Volkswagen.

2. Combien coûte un véhicule électrique d’occasion?

Une voiture électrique d’occasion ménage à la fois l’environnement et votre budget. Les prix varient selon le modèle et l’âge, mais sont nettement inférieurs au prix des véhicules neufs.

Un passage à l’électrique est particulièrement intéressant financièrement avec un leasing all-inclusive: si tu es néophyte en matière d’électromobilité, tu cherches certainement à éviter les incertitudes. C’est pourquoi le leasing all-inclusive d’AMAG Leasing est parfait pour vous. Cerise sur le gâteau: plutôt qu’un investissement de départ conséquent, vous profitez d’une mensualité fixe qui permet de garder une marge de manœuvre financière. En d’autres termes, les frais liés aux travaux de service et d’inspection, à l’usure, au changement de pneus et à leur entreposage, ainsi qu’à l’assurance sont réunis dans une seule mensualité.

Cette solution garantit non seulement la transparence des coûts, mais permet également d’avoir affaire à une interlocutrice ou un interlocuteur unique. De plus, de nombreux modèles de véhicules électriques sont proposés avec des taux d’intérêt particulièrement avantageux (voir encadré), notamment lorsque les prestations de services et l’assurance sont incluses.

3. Comment puis-je économiser de l’argent avec une voiture électrique?

Outre ces coûts prévisibles, les voitures électriques offrent également de nombreux avantages qui permettent de réaliser des économies: leur consommation est efficace (en partie grâce à la récupération) et elles sont beaucoup moins sujettes à l’usure, car un moteur électrique ne comporte pas de composants tels que des pistons, des soupapes ou encore des bougies d’allumage. De plus, vous réalisez des économies sur les frais de carburant: si vous parcourez environ 15'000 kilomètres par an, vous pouvez économiser près de CHF 100.– par mois sur les frais énergétiques⁴ par rapport à un véhicule à combustion équivalent.

4. Quelle est l’autonomie d’une voiture électrique?

Il y a encore quelques années, la crainte d’une autonomie réduite constituait un obstacle majeur au passage à l’électromobilité. Cette époque est révolue: même les voitures d’occasion ont souvent une autonomie de plus de 500 kilomètres. Ces performances sont largement suffisantes pour la plupart des trajets quotidiens en Suisse, la distance moyenne parcourue quotidiennement n’étant que d’environ 30 kilomètres. En d’autres termes: pour une utilisation quotidienne, une seule charge suffit souvent pour plusieurs jours.

5. Où effectuer les recharges?

En Suisse, les infrastructures de recharge sont en pleine expansion. Avec plus de 16'000 points de recharge2, nous figurons parmi les pays les plus avancés en Europe. C’est également le cas pour les bornes de recharge rapide, par exemple, le long des autoroutes. Dans ces stations, le processus de recharge ne prend pas plus de temps qu’une pause-café. La recharge peut également être effectuée à beaucoup d’occasions, par exemple pendant les courses, une séance à la salle de sport ou lorsque la voiture est garée dans un parking pendant quelques heures.

6. Comment se passe le paiement pour la recharge?

La gestion de la recharge est également très simple. Avec la carte de recharge / application chargeON, par exemple, les utilisatrices et utilisateurs ont accès à de nombreuses bornes de recharge publiques dans toute la Suisse. Un avantage dont les conductrices et conducteurs de véhicules des marques Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires profitent particulièrement grâce à un tarif fixe de 28 centimes3 par kilowattheure, qui correspond au coût de la recharge à domicile.

7. Comment savoir si la batterie est encore en bon état?

Un critère important à prendre en compte lors de l’achat d’un véhicule électrique d’occasion: quel est son état général? Les pneus, les freins et bien sûr la batterie doivent être soigneusement vérifiés. En ce qui concerne la batterie, un certificat de contrôle permet d’avoir la garantie qu’elle est en parfait état. Généralement, la batterie est couverte par une garantie constructeur pendant huit ans ou 160'000 kilomètres.

En conclusion: la recharge est simple et les frais de service sont à la fois planifiables et transparents grâce au leasing all-inclusive d’AMAG Leasing. Par conséquent, plus rien ne fait obstacle à l’entrée dans le monde de la mobilité électrique.

Clique ici pour trouver la voiture de tes rêves.





