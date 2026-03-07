Les voitures électriques compactes sont de plus en plus nombreuses à conquérir les routes. Mais les voitures électriques ne sont pas seulement plus petites, elles sont aussi plus polyvalentes. Une experte nous explique ce que cela signifie.

Les petits arrivent ! Alors qu'au début de l'électromobilité, l'accent était souvent mis sur les véhicules plus grands, comme les SUV, parce qu'il était plus facile d'y loger l'espace nécessaire aux grandes batteries et donc à l'autonomie, on voit maintenant de plus en plus de voitures compactes entièrement électriques sur nos routes. «La technologie a évolué et permet désormais des performances élevées et une technique ultramoderne dans le segment des véhicules compacts», explique Patricia Salbach, Product Manager chez CUPRA Suisse.

Le constructeur automobile espagnol joue sur ce segment de manière très ciblée. Par exemple avec la nouvelle CUPRA Raval, qui sera présentée en première mondiale le 9 avril et qui répond à la demande croissante de véhicules électriques urbains, efficaces et sportifs à la fois. Une voiture urbaine idéale, résume l'experte Salbach - avec des dimensions compactes, un intérieur spacieux et une grande agilité. Et un prix également compact. «Nous prouvons que l'électromobilité peut être abordable même en entrée de gamme».

Mais de quoi doit disposer une voiture électrique parfaite pour la ville (et au-delà) ? Une petite analyse du Raval permet de le savoir.

La Raval à l'épreuve de la ville

Dimensions extérieures compactes : avec une longueur totale d'environ quatre mètres et une largeur d'à peine 1,8 mètre, le Raval se faufile dans les rues étroites et le trafic dense, et maîtrise même les parkings les plus tortueux ou les petites places de stationnement.

Un concept d'espace intelligent : malgré ses dimensions extérieures compactes, l'intérieur du véhicule ne donne pas l'impression d'être à l'étroit. Les conducteurs et conductrices ont toujours une bonne vue d'ensemble. Et le coffre spacieux, avec une place étonnante pour les bagages, convient également pour les road-trips et les longs voyages.

Dynamique de conduite: un châssis au réglage sportif, des voies larges ainsi qu'une direction progressive et des amortisseurs adaptatifs assurent maniabilité et contrôle dans le trafic urbain.

Sécurité: la voiture électrique est équipée de systèmes d'assistance modernes, dont une fonction de stationnement intelligente qui permet de se garer sans problème même dans des espaces restreints. Les phares à LED matriciels optimisent en outre la visibilité.

Efficacité: Le système de freinage dit «One-Box» permet une récupération efficace de l'énergie (récupération) dans le trafic urbain.

Autonomie: avec 400 à 450 kilomètres, l'autonomie est suffisamment grande pour absorber le trafic stop-and-go gourmand en énergie. Avec une distance moyenne de 30 kilomètres par jour (OFS), il est même nécessaire de la recharger moins d'une fois par semaine dans le cadre du travail quotidien.

CUPRA Raval: un petit format avec de grandes ambitions La Raval marque le début d'une nouvelle ère pour CUPRA. Elle allie un design expressif et audacieux, des performances électrisantes et des fonctions avant-gardistes qui s'adressent tout particulièrement à une nouvelle génération de conductrices et de conducteurs. La Raval casse les codes et montre qu'une voiture électrique urbaine peut être polyvalente. Idéale pour les personnes qui cherchent des dimensions compactes sans devoir faire de compromis dans l'habitable, c'est-à-dire les pendulaires, les citadins, les jeunes actifs, ou comme un deuxième véhicule familial tout en agilité. La voiture s'adresse à celles et ceux qui ne voient pas le design comme une décoration, mais comme une attitude, et qui cherchent une voiture électrique qui ne se contente pas d'être raisonnable, mais qui suscite des émotions.

Ce que les véhicules électriques doivent avoir dans le ventre aujourd'hui

L'aptitude à l'utilisation quotidienne est un point important pour les conducteurs de voitures électriques, explique Patricia Salbach. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. «Les attentes vis-à-vis des voitures électriques ont fondamentalement changé au cours des dernières années», fait-elle remarquer. Ainsi, les premières voitures électriques étaient souvent perçues comme des solutions de mobilité sobres, destinées à couvrir des aspects tels que l'autonomie et les temps de recharge. Aujourd'hui, les clients attendent non seulement des bases telles que la propulsion, la puissance et le confort, mais aussi que le véhicule soit émotionnel et polyvalent.

Concrètement, on attend par exemple un grand plaisir de conduite, davantage d'options personnalisables, un maximum de technologie ou encore l'utilisation de matériaux durables, explique Patricia Salbach. Des points que la Raval couvre notamment avec sa traction avant à réglage sportif, sa conception de châssis dynamique inhabituelle pour cette catégorie de véhicules, ainsi qu'avec différents niveaux de puissance, tailles de batterie et trois éditions Launch (pour une performance maximale jusqu'à une autonomie maximale).

A cela s'ajoute le fait que : Dans un environnement urbain, l'aspect design d'une voiture joue également un rôle non négligeable. «Les villes sont des scènes», explique Patricia Salbach. Le Raval tient compte de cet aspect avec une apparence courageuse et expressive, inspirée par le quartier du même nom, El Raval, à Barcelone : le quartier est considéré comme ambitieux et branché et incarne, selon Salbach, des attributs comme l'énergie, le courage et la volonté de remettre en question les conventions. «Le Raval est délibérément conçu comme un véhicule de caractère», résume l'experte automobile. «Il contredit le cliché selon lequel les voitures électriques sont toujours ennuyeuses ou sobres».

Participez au CUPRA Raval Challenge! Relèvez quatre défis numériques et plongez pas à pas dans l'univers du nouveau CUPRA Raval. Chaque challenge vous rapproche de gains exclusifs, jusqu'au grand prix: une «Barcelona Experience» exclusive. Abonnez-vous à notre newsletter et montrez que vous avez l'âme d'un vrai challenger. Inscrivez-vous dès maintenant, relevez les défis et découvrez l'esprit rebelle de la CUPRA Raval avant tout le monde. Nous vous informerons du début des prochains défis dans notre newsletter.

