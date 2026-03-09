Pourquoi avoir besoin de longues oreilles quand on a des griffes? Suite à problème de planning, le distributeur en ligne Brack enverra la chatte «Blacky», en mission pour Pâques. Mais le spécialiste du comportement félin Dennis C. Turner reste sceptique.

Chez Brack, tout roule habituellement comme sur des roulettes. Mais ces derniers jours, c'est l'état d'urgence entre l'entrepôt de Willisau (LU) et le siège de Mägenwil (AG): le département marketing a tout simplement oublié de réserver le lapin de Pâques. «C'est vraiment une bourde impardonnable», reconnaît Roman Reichelt, CMCO de Brack.Alltron. «On va devoir improviser.»

L'idée de la direction? Promouvoir «Blacky» au rang de lapin de Pâques par intérim. Cette chatte à la robe noire, d'ordinaire chargée de surveiller l'entrepôt la nuit — ou de piquer de longues siestes dans les bureaux de la direction — devient ainsi l'égérie de la fête à venir.

Ce n'est pas son premier coup d'éclat. En novembre dernier, «Blacky» avait défrayé la chronique en semant la pagaille dans l'entrepôt la veille du Black Friday, déclenchant au passage une alarme nocturne. Depuis, la dame au caractère bien trempé est devenue incontournable dans les halls de stockage, tenant les employés en haleine entre les rayons et les palettes de colis.

Pattes de velours contre longues oreilles

La voilà donc propulsée cheffe de Pâques. Mais les chats sont-ils seulement des créatures généreuses, enclines à distribuer des cadeaux? «Les chats sont à l'origine des animaux solitaires, même si la majorité d'entre eux grandissent aujourd'hui dans un contexte social», explique le Dr Dennis C. Turner, spécialiste le plus reconnu du chat domestique en Suisse. «Ils distribuent rarement des présents. Tout au plus leur présence et leur affection envers l'humain», précise ce biologiste du comportement et ancien chargé de cours à l'Université de Zurich.

Et côté locomotion? «Blacky» pourrait-elle sauter comme un lapin? Dennis C. Turner est dubitatif. «Les chats bondissent au dernier moment sur leur proie. J'ai déjà observé un chat effectuer deux bonds consécutifs quand la proie lui a échappé, mais c'est extrêmement rare.» Son verdict est sans appel: «sautiller est franchement contraire à la nature d'un chat.»

Qu'est-ce qui qualifie alors «Blacky» pour ce poste, hormis le fait qu'elle habite l'entrepôt? Selon Dennis C. Turner, il y avant tout le facteur câlin: «Ce que ces deux animaux ont vraiment en commun, c'est d'être des mammifères. Tous deux sont mignons, dotés d'un pelage doux et l'on a envie de les caresser.»

Attention toutefois: là où le lapin prend la fuite au moindre signe de stress, la chatte, elle, garde son calme. «Le lapin est un animal de fuite et il faut le respecter», rappelle Turner. Cela dit, «Blacky» arbore plutôt un air bougon et ne semble pas vraiment en quête de câlins.

Mais il reste encore un atout: le printemps joue en faveur de la nouvelle cheffe de Pâques. Les chats ayant tendance à déplacer leur activité de chasse vers les heures fraîches du crépuscule quand il fait chaud, «Blacky» sera donc au sommet de sa forme au moment précis où il faudra faire les préparatifs de Pâques.

«Certes, un lapin serait plus traditionnel, mais "Blacky" connaît chaque rayon ici», observe Roman Reichelt. «Pendant que le vrai lapin de Pâques grignote encore sa carotte, notre chatte joue les mannequins et déniche pour nos clients les meilleures super-offres.»

Interdiction de grignoter pour «Blacky»

Quel conseil l'expert donne à notre star pour ce premier jour dans son nouveau rôle? «Prendre la journée comme elle vient et ne pas prendre les remarques bizarres trop au sérieux!», préconise Dennis C. Turner. Les clients n'ont par ailleurs aucune crainte à avoir: «Blacky» ne se servira pas en douce dans les lapins en chocolat commandés. Premièrement, le chocolat est hautement toxique pour les chats; deuxièmement, ils ne possèdent aucun récepteur gustatif pour le sucré.

Quand «Blacky» patrouillera dans les rayons avec son arrogance et son élégance coutumières, personne ne regrettera le lapin de Pâques. À quoi bon avoir de longues oreilles quand on a des pattes de velours et un vrai caractère?