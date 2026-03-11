DE
FR

Un témoin revient sur l'incendie du car postal à Chiètres
«Les pneus du bus ont explosé et ont volé sur 200 mètres»

Mardi soir, l'incendie d'un car postal dans le centre de Chiètres a fait six morts et cinq blessés. Des témoins racontent des scènes dramatiques et une propagation explosive des flammes.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
1/6
Un car postal a été ravagé par les flammes dans le centre de Chiètres mardi soir. Six personnes y ont perdu la vie.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1062.JPG
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Qendresa Llugiqi et Daniel Macher

Vision d'horreur pour les habitants de Chiètres mardi en début de soirée. Vers 18h30, un car postal s'est embrasé dans la localité fribourgoise. Au moins six personnes ont perdu la vie dans cet incendie dévastateur. Le garagiste Astrit B.*, dont l'atelier se trouve non loin du lieu de l'incendie, décrit à Blick les minutes dramatiques au cours desquelles tout s'est déroulé. 

Le hasard a voulu que des policiers étaient justement chez lui au moment des faits, à la suite d'un cambriolage. «L'un des policiers a soudainement dit en écoutant sa radio: 'Taisez-vous un instant.' Il a ensuite déclaré: 'Nous devons partir immédiatement, c'est une urgence'», raconte le quadragénaire.

«Ce que j'ai vu ensuite était choquant»

Peu après, le garagiste a vu une énorme colonne de fumée noire s'élever dans les airs. «Les policiers sont montés dans leur voiture et sont arrivés en 30 secondes. Je les ai immédiatement suivis. Ce que j'ai vu ensuite était choquant.»

Le bus a pris feu en plein centre du village. «La chaleur a même fait exploser les pneus, qui ont volé sur 200 mètres», se souvient le témoin. Deux policiers – un homme et une femme – auraient été les premiers sur place et auraient tenté de coordonner l'intervention des secours. Les pompiers, dont la base se trouve juste en face du garage, auraient mis plusieurs minutes avant de pouvoir intervenir, selon le garagiste. «Tout est allé si vite. En un instant, tout était en feu», résume-t-il.

«Ma femme a l'habitude de prendre ce bus»

L'histoire de Justyna S.*, habitante de Chiètres, montre à quel point certaines personnes ont échappé de peu à la tragédie. D'habitude, elle se rend chaque jour au travail en empruntant précisément cette ligne de car postal. «Nous avons vraiment eu de la chance. ma femme prend habituellement ce bus pour aller travailler. Aujourd'hui, heureusement, j'ai pu aller la chercher», raconte son mari.

A lire aussi
Un car postal s'embrase dans la commune fribourgeoise de Chiètres et cause la mort de six personnes
Piste criminelle, victimes...
Ce que l'on sait de l'incendie mortel d'un car postal à Chiètres
«Nous devons encore identifier les personnes décédées»
1:00
Incendie à Chiètres (FR)
«Nous devons encore identifier les personnes décédées»

S'il était parti un peu plus tard, tout aurait été différent, il en est convaincu: «Si j'avais été en retard ou si je n'avais pas pu aller la chercher, elle aurait pris cette ligne – et je ne me le serais jamais pardonné.» Il ajoute que sa femme est particulièrement bouleversée car elle connaît les conducteurs, qu'elle les accompagne tous les jours.

* Noms connus de la rédaction

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus