«Mon père est mort en héros»
Le fils du chauffeur de bus décédé à Chiètres lui rend un dernier hommage

Albino conduisait le car postal dans lequel un homme s'est immolé par le feu. Le chauffeur aurait pu sortir, mais il a préféré porter secours aux passagers, au prix de sa vie.
Publié: 20:11 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Albino est décédé en service à 63 ans. De la façon la plus injuste qui soit.
Ralph Donghi, Nicolas Lurati et Qendresa Llugiqi

Il est mort en service, de la façon la plus injuste qui soit, laissant derrière lui une famille et des proches en deuil: Albino* conduisait le car postal qui a pris feu mardi soir.

L'incendie, qui a fait six morts et cinq blessés, a vraisemblablement été causé par un passager qui se serait aspergé d'essence avant de s'immoler par le feu. L'auteur présumé, un Suisse âgé de 65 ans, a également péri dans les flammes

Albino avait 63 ans. Il habitait dans le canton de Fribourg et était originaire de la ville de Santa Maria da Feira, au nord du Portugal. Même s'il vivait en Suisse, il n'avait jamais cessé d'entretenir le contact avec ses proches restés au pays.

«Dieu t'as pris auprès de Lui»

Aujourd'hui, sa famille et ses proches lui rendent hommage. «Il est parti travailler et n’est pas rentré», témoigne son fils Leandro. «Mon père est mort en héros. Il a décidé de ne pas descendre, sans doute pour pouvoir porter secours plus efficacement. C'était quelqu'un qui ne baissait jamais les bras. Un homme joyeux, toujours présent pour les autres, pour sa famille, pour ses petits-enfants.» De nombreux amis Facebook ont affiché une boucle noire en photo de profil, représentant deux mains libérant une colombe, accompagnée du message suivant: «Dieu t’a pris auprès de Lui, mais dans mon esprit et ma mémoire, je garde ton amour infini.»

Il a vu son père pour la dernière fois lundi soir. Les adieux se sont déroulés comme d'habitude: «Passe une bonne soirée et à demain. C’est ce que nous nous disions toujours.» Leandro voudrait en dire plus, mais il n’en a pas la force. «C’est le moment du deuil.»

La douleur et la peine sont immenses, non seulement pour sa famille et ses amis, mais aussi pour ses collègues. Sur LinkedIn, Stefan Regli, le PDG de Car Postal, a salué la mémoire d'Albino, évoquant un «collègue estimé» et un membre de la «famille Car Postal». «Nos pensées vont à sa famille à qui nous apportons tout notre soutien dans cette épreuve, écrit-il. Cet incident tragique a non seulement coûté des vies et fait des blessés, mais il nous a aussi profondément touchés en tant qu’organisation.»

Au service de la communauté

Albino travaillait depuis décembre 2024, dans une société de bus opérant des liaisons régionales pour le compte de Car Postal. Avant cela, il avait déjà travaillé dans une entreprise de transports.

L'homme était apprécié de tous. En transportant les personnes chez elles, il rendait service à la communauté. Il l'a fait une dernière fois mardi soir.

L'enquête est toujours en cours.

*Nom connu de la rédaction

