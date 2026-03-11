Les six victimes de l’incendie d’un car postal survenu mardi à Chiètres (FR) ont été identifiées. Parmi elles, l’auteur présumé, un Suisse de 65 ans. Les enquêtes se poursuivent.

Les victimes de l'incendie du car postal ont toutes été identifiées

ATS Agence télégraphique suisse

Les victimes de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) ont désormais toutes été identifiées, a indiqué mercredi soir la police. Les investigations et vérifications se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Au total, six personnes sont décédées et cinq personnes ont été blessées dans l'incendie. L’auteur présumé du sinistre fait partie des personnes décédées, précise le communiqué. Il s’agit d’un Suisse de 65 ans domicilié dans le canton de Berne.

Deux personnes encore hospitalisées

Le chauffeur du bus, un homme de 63 ans d’origine portugaise, a également péri dans les flammes. Les autres victimes décédées sont deux femmes de 25 et 39 ans et deux hommes de 16 et 29 ans, tous suisses et domiciliés dans la région.

Les blessés sont deux hommes de 34 et 61 ans, ainsi que deux femmes de 27 et 56 ans, tous suisses, et un homme kosovar de 32 ans. Deux blessés, la femme de 56 ans et l’homme de 34 ans, sont pour l’heure toujours hospitalisés. Tous les blessés sont également domiciliés dans la région.