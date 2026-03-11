DE
FR

Drames de Chiètres
Les victimes de l'incendie du car postal ont toutes été identifiées

Les six victimes de l’incendie d’un car postal survenu mardi à Chiètres (FR) ont été identifiées. Parmi elles, l’auteur présumé, un Suisse de 65 ans. Les enquêtes se poursuivent.
Publié: 22:16 heures
Guy Parmelin s'est rendu sur les lieux de l'incendie.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les victimes de l'incendie d'un car postal mardi à Chiètres (FR) ont désormais toutes été identifiées, a indiqué mercredi soir la police. Les investigations et vérifications se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du drame.

Au total, six personnes sont décédées et cinq personnes ont été blessées dans l'incendie. L’auteur présumé du sinistre fait partie des personnes décédées, précise le communiqué. Il s’agit d’un Suisse de 65 ans domicilié dans le canton de Berne.

Deux personnes encore hospitalisées

Le chauffeur du bus, un homme de 63 ans d’origine portugaise, a également péri dans les flammes. Les autres victimes décédées sont deux femmes de 25 et 39 ans et deux hommes de 16 et 29 ans, tous suisses et domiciliés dans la région.

A lire aussi
«Crans-Montana, puis Chiètres, il faut que ce bis repetita s'arrête»
Reportage
Emotion d'un chauffeur de bus
«Crans-Montana, puis Chiètres, il faut que ce bis repetita s'arrête»
Toutes les victimes de l'incendie du car postal ont été formellement identifiées
Live
Six morts à Chiètres
Toutes les victimes de l'incendie du car postal ont été formellement identifiées

Les blessés sont deux hommes de 34 et 61 ans, ainsi que deux femmes de 27 et 56 ans, tous suisses, et un homme kosovar de 32 ans. Deux blessés, la femme de 56 ans et l’homme de 34 ans, sont pour l’heure toujours hospitalisés. Tous les blessés sont également domiciliés dans la région.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus