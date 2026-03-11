Toutes les victimes qui ont perdu la vie ont été formellement identifiées

Six personnes sont décédées mardi soir dans l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR). La police cantonale fribourgeoise vient d'annoncer que ces dernières ont toutes été formellement identifiées le mercredi 11 mars 2026 en fin de journée.

Les autorités confirment que l'auteur présumé de l'incendie fait partie des personnes décédées. Il s’agit d’un homme suisse de 65 ans, domicilié dans le canton de Berne. La police informe également que le chauffeur du bus, un sexagénaire d'origine portugaise, a perdu la vie. «Concernant les autres victimes décédées, il s’agit de deux femmes de 25 et 39 ans et de deux hommes de 16 et 29 ans, tous Suisses et domiciliés dans la région», annonce la police dans un communiqué.

Les personnes blessées ont également été identifiées: deux hommes âgés de 34 et 61 ans ainsi que deux femmes de 27 et 56 ans, tous Suisses, et un ressortissant du Kosovo de 32 ans.