Ce que l'on sait sur l'incendie du car postal à Chiètres (FR):
- Au moins six personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dans l'incendie d'un car postal dans la commune fribourgeoise de Chiètres (Kerzers). Les blessés ont été hospitalisés, une personne se trouve dans un état grave.
- Selon la police cantonale fribourgeoise, les premiers éléments de l'enquête privilégient «un acte volontaire sans motivation idéologique».
- L'auteur des faits serait monté dans le bus à Guin (Düdigen) vers 17h45 et s'est «immolé par le feu» vers 18h25 à Chiètres. Il serait «vraisemblablement décédé», selon la police.
- Toutes les victimes ont été formellement identifiées.
Six personnes sont décédées mardi soir dans l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR). La police cantonale fribourgeoise vient d'annoncer que ces dernières ont toutes été formellement identifiées le mercredi 11 mars 2026 en fin de journée.
Les autorités confirment que l'auteur présumé de l'incendie fait partie des personnes décédées. Il s’agit d’un homme suisse de 65 ans, domicilié dans le canton de Berne. La police informe également que le chauffeur du bus, un sexagénaire d'origine portugaise, a perdu la vie. «Concernant les autres victimes décédées, il s’agit de deux femmes de 25 et 39 ans et de deux hommes de 16 et 29 ans, tous Suisses et domiciliés dans la région», annonce la police dans un communiqué.
Les personnes blessées ont également été identifiées: deux hommes âgés de 34 et 61 ans ainsi que deux femmes de 27 et 56 ans, tous Suisses, et un ressortissant du Kosovo de 32 ans.
La police bernoise était à la recherche d'un homme mardi, vraisemblablement l'auteur de l'incendie
Un avis de disparition a été émis mardi peu après 13h par un hôpital du canton de Berne, a confirmé la Police cantonale bernoise auprès de la «RTS». Il s'agissait très vraisemblablement de l'auteur de l'incendie du car postal.
«Des investigations ont immédiatement été lancées et des mesures de recherche ont été mises en place, mais dans l'après-midi, la personne n'avait toujours pas été localisée et aucun indice concret n'avait été trouvé quant à l'endroit où elle se trouvait», a confirmé la Police cantonale bernoise à la «RTS».
Ces moyens n'ont cependant pas permis d'éviter le pire. «Hier, ces investigations n'avaient révélé aucun indice laissant supposer un danger potentiel», a encore précisé le service de communication à nos confrères.
Chaque car postal est équipé d'un extincteur
Tous les cars postaux sont équipés d'un extincteur, situé à l'avant du véhicule. Selon Postauto, il y a aussi des boutons d'ouverture d'urgence à chaque porte. Des petits marteaux pour briser les vitres sont également présents.
Les bus sont homologués en matière de protection incendie par l'Office fédéral des routes (OFROU). Selon Postauto, il existe également des règlementations internationales relatives à la protection incendie qui définissent notamment les exigences en matière de matériaux ignifuges pour les bus.
Explosion dans le bus?
Lors de l'incendie mardi soir, les portes du bus sont tombées, a déclaré mercredi le commandant de la police cantonale fribourgeoise Philippe Allain devant les médias. On ne sait pas si c'est à cause de l'explosion ou parce que quelqu'un les a ouvertes.
La chaleur, l'apport d'oxygène et les matériaux inflammables ont potentiellement permis à l'incendie de se répandre de manière explosive, a ajouté un expert en incendies lors de la conférence de presse des autorités. L'enquête permettra d'en savoir davantage.
Le conseiller fédéral Guy Parmelin est à Chiètres pour un moment de recueillement
Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est déplacé mercredi à Chiètres sur les lieux de l'incendie d'un car postal survenu la veille et qui a fait six morts et cinq blessés. «Une fois encore, nous traversons des moments extrêmement tristes», a-t-il déploré.
Sobre et brève, la cérémonie s'est tenue juste avant 17h00 à la rue de Morat, là où 24 heures plus tôt la tragédie s'est déroulée, devant une pharmacie, en face de la Poste. Elle a réuni toutes les forces d'intervention et de secours impliquées dans les opérations de la veille. Les autorités les ont félicitées silencieusement.
Accompagné de son épouse, Guy Parmelin a déposé des fleurs à proximité de la tente dressée à cet effet, devant 300 personnes environ. Il a ensuite prononcé quelques mots, en allemand, puis en français, le district du Lac où se situe Chiètres étant bilingue, en adressant d'abord ses condoléances et sa sympathie.
L'Association des communes du district du Lac transmet ses condoléances aux victimes
L'Association des communes du district du Lac exprime ses condoléances aux victimes de l'incendie d'un car postal à Chiètres (FR) et à leurs familles. Elle remercie également les secours.
L'Association des communes du district du Lac «a appris avec une profonde tristesse la catastrophe survenue hier soir», indique-t-elle mercredi dans un communiqué. La commune de Chiètres fait partie de ce district.
Elle exprime «ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt et complet rétablissement à toutes les personnes blessées». L'association remercie également tous les services de secours, et en particulier les sapeurs-pompiers, «pour leur intervention rapide et professionnelle».
Les victimes potentielles sont nées entre 1961 et 2009
Le suspect, lui, aurait «une soixantaine d'années».
Place aux questions
Un journaliste demande pourquoi les personnes ne sont pas sorties du bus. La police n'est pas en mesure d'en dire plus à cet instant.
Concernant l'utilisation des vidéos du car dans l'enquête, la récolte d'informations est en cours et les vidéos sont en train d'être exploitées.
L'homme est-il connu des autorités? «C'est une personne qui, semble-t-il, était quelqu'un de marginal et perturbé.» Il était plutôt connu du monde médical que des forces de l'ordre, mais ces informations restent à confirmer.
Les médias interpellés par Philippe Demierre
«Beaucoup de fausses informations circulent et ont déjà circulé», souligne Philippe Demierre. Les médias sont appelés à la retenue pour le bien des proches et des familles des victimes. Le président du Conseil d'Etat termine la prise de parole des intervenants en partageant une nouvelle fois ses condoléances et son soutien.
Philippe Demierre, sur les victimes
Le président du Conseil d'Etat évoque la prise en charge psychologique des victimes, des témoins et de la population. «Une telle situation provoque des conséquences psychiques conséquentes, et durables.» Les spécialistes du Care Team sont engagés, ils et elles bénéficieront également de soutien. Les témoins et les secouristes bénévoles peuvent se rendre à la Seeland Halle pour obtenir du soutien.
Moment de recueillement à 16h45 à Chiètres
Toutes les personnes souhaitant faire part de leur soutien sont cordialement invitées.