En 2026 aussi, le «Red Bull World of Racing» promet des expériences spectaculaires. Dans cette exposition immersive au Musée Suisse des Transports, des légendes de la F1 comme Sebastian Vettel se sentent chez elles. Il s'est exprimé aussi sur l’évolution du sport auto.

La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne

Article rémunéré, présenté par Red Bull Media World.

Mi-février, il n’y a pas que les amateurs de carnaval qui ont afflué à Lucerne. Les fans de sport automobile se sont eux aussi rendus au Musée des Transports. C’est là que, dans le cadre de l’exposition «Red Bull World of Racing», une édition spéciale de l’émission télévisée «Sport und Talk Spezial» a été enregistrée pour Servus TV. Il y avait un invité vedette: Sebastian Vettel, quadruple champion du monde de Formule 1 de 2010 à 2013 au volant d’une Red Bull.

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Sebastian Vettel apparaît toujours en pleine forme et pleinement présent – comme s’il pouvait à tout moment reprendre place dans un cockpit. Depuis son retrait fin 2022, les rumeurs d’un retour de l’Allemand, qui vit en Suisse, persistent. Au Musée des Transports, il a toutefois répété qu’il se sentait bien dans sa situation actuelle. Il continue à suivre la Formule 1 de très près. «S’il y a un projet passionnant et que j’en ai envie, je peux tout à fait imaginer un retour», a déclaré Vettel. «Ma relation avec Red Bull est toujours fantastique.»

Les experts saluent le «World of Racing»

Aux côtés de Vettel, les anciens pilotes de Formule 1 Christian Klien et Marc Surer, aujourd’hui consultants TV, étaient également présents. Tous deux ont exprimé leur admiration pour l’exposition.

Christian Klien, qui comme Sebastian Vettel vit en Suisse, entretient un lien particulier avec la ville de Lucerne: sa compagne en est originaire et son fils de quatre ans est déjà un grand fan de l’expo «Red Bull World of Racing». «L’exposition offre tout ce que le cœur d’un passionné de course peut désirer. Les amateurs d’automobiles, d’histoire du sport automobile et de Formule 1 y trouvent pleinement leur compte.»

Il a ajouté que Red Bull représente pour lui la capacité de rendre l’impossible possible – dans tous les domaines. «Red Bull a prouvé, à travers son engagement en sport automobile, que la marque ne maîtrise pas que les boissons énergétiques, la fête et le divertissement, mais aussi la technique, la précision et l’ingénierie.»

Des monoplaces championnes du monde et des expériences interactives

L’expo «Red Bull World of Racing» propose un large panorama des activités de l’entreprise dans le sport automobile. Des pièces iconiques et des éléments interactifs structurent l’expérience et mettent en perspective les évolutions techniques.

La pièce maîtresse de l’exposition est la RB19, qui dégage une «élégance brutale» et l’aura de la monoplace la plus performante de l’histoire de la Formule 1 à ce jour. Avec cette voiture, Red Bull Racing a remporté 21 des 22 courses de la saison, dont 19 grâce à Max Verstappen. La présence physique de cette voiture record au Musée des Transports souligne la passion pour la technologie et l’ingénierie qui caractérise Red Bull en sport automobile.

L’exposition est complétée par d’autres répliques et véhicules issus de différentes disciplines: la moto championne du monde de Marc Márquez, des modèles du Rallye Dakar, du motocross ou encore de la NASCAR. Chaque pièce illustre l’étendue de l’engagement de Red Bull au-delà de la Formule 1.

L’expérience devient interactive grâce à un simulateur moderne permettant aux visiteurs de parcourir différentes pistes de Formule 1 au volant de monoplaces Red Bull. Un Pit-Stop-Challenge invite également le public à mettre la main à la pâte!

Vivre le sport automobile de près L'expo Red Bull World of Racing fait passer la passion du sport automobile à un niveau supérieur au Musée des Transports de Lucerne: expériences interactives, simulateurs de Formule 1 ultra-réalistes et Pit-Stop-Challenge participatif. Prêt à battre votre record personnel? Alors vis pleinement ta fièvre de la course, installe-toi dans la monoplace championne du monde de Max Verstappen, faites-vous photographier et plongez dans l'univers du sport automobile.

Une saison 2026 de Formule 1 très attendue

Lors de la table ronde, l’enthousiasme pour la saison en cours était palpable. «Il n’y a pas de favori clair cette année», a expliqué Sebastian Vettel en référence au nouveau règlement de la F1. «Les courses seront plus serrées et plus imprévisibles.»

Il a également souligné l’importance de la dimension écologique en sport automobile: «Je pense que l’équilibre entre moteurs puissants et réflexion écologique est réussi.»

Christian Klien a ajouté que la Formule 1 n’était plus un simple «gouffre à essence» depuis longtemps, puisque 50% de la puissance provient désormais de moteurs électriques. Cette évolution exemplaire contribue largement à maintenir l’attrait mondial du sport. Klien avoue qu’il aimerait lui aussi piloter l’une de ces monoplaces modernes: «Les pilotes évoluent dans les voitures les plus rapides et veulent rouler à la limite.»

Marc Surer a, lui, insisté sur les progrès considérables réalisés en matière de sécurité au fil des décennies – une évolution documentée dans l’exposition à travers des projections d’images et des installations impressionnantes. Vettel a laissé la porte ouverte à un éventuel retour sur la piste, sans toutefois évoquer de plans concrets.

La soirée au Musée des Transports a ainsi rempli deux fonctions: offrir un aperçu des réflexions d’un ancien champion du monde et positionner le «Red Bull World of Racing» comme une plateforme pour les débats actuels du sport automobile. Avec un million de visiteurs par an, le Musée des Transports figure parmi les musées les plus fréquentés de Suisse – et le «World of Racing» vient enrichir son offre avec un format clairement identifié et attractif pour le public.

Quand le virtuel rencontre le réel Les écuries de Formule 1 sont depuis longtemps très actives dans l'e-sport, et ce spectacle high-tech séduit aussi les passionnés de technologie et de science. «Red Bull World of Racing» se distingue également par son haut niveau technologique. Des technologies de pointe comme la réalité virtuelle font partie intégrante du storytelling de l'exposition et rendent l'action tangible – pas que dans le simulateur F1. L'espace «Stratos» propose une expérience immersive consacrée au saut stratosphérique de Felix Baumgartner. Mais actuellement, rien ne suscite plus d'enthousiasme au Musée des Transports que la rencontre avec la RB19. Les photos prises sur le spot dédié garantissent des «likes» sur les réseaux sociaux.