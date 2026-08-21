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Amy Hunt: «J'ai eu ma pause»
La reine de Birmingham va illuminer Lausanne

Quadruple médaillée lors des Championnats d'Europe de Birmingham, Amy Hunt sera présente sur la piste de la Pontaise. Vendredi, elle illuminera Athletissima de sa classe.
Publié: 12:33 heures
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Dernière mise à jour: 12:34 heures
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Amy Hunt a été couronnée reine à Birmingham.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

À Birmingham, deux athlètes ont été couronnées reines lors des championnats d'Europe. En remportant le 800 m – la course la plus attendue de cette semaine en Angleterre –, Audrey Werro a reçu un diadème de la part de ses amis du CA Belfaux. Ils l'ont trouvé dans un «endroit craignos» de la deuxième ville anglaise, après 1h30 de recherche.

Sauf que, si les membres du club fribourgeois ont trouvé cette couronne, c'est en hommage à Amy Hunt, l'autre «queen» de Birmingham. Impressionnante, la Britannique est repartie des Midlands avec quatre médailles d'or dans ses bagages. 100 m, 200 m, 4 x 100 m femmes et 4 x 100 m mixte. La meilleure sprinteuse du continent, aisément.

Une deuxième dans la capitale olympique

Et le public d'Athletissima aura la chance de l'encourager, ce vendredi, à 20h15. Amy Hunt s'élancera du couloir 5 sur le 200 m femmes, aux côtés de Shericka Jackson, autre grande star du sprint mondial. La question principale sera de savoir comment l'Anglaise a récupéré après sept courses en sept jours du côté de Birmingham. «Les deux jours d'après, je ne voulais plus parler à personne, rigole-t-elle. J'ai pris du temps pour moi, notamment en allant au spa et ça m'a permis de tout réinitialiser.» De bon augure pour le public de la Pontaise.

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Extrêmement souriante, la quadruple médaillée est heureuse de revenir sur les bords du Léman. C'est seulement la deuxième fois, après 2024, qu'elle visite la Pontaise et la ville de Lausanne.

Si le meeting avait lieu au bout du lac, Timothé Mumenthaler aurait pu être son guide de luxe. «Il parle tous les jours de Genève», se marre-t-elle à propos du médaillé de bronze du 200 m, également son compagnon d'entraînement en Italie. «Ça fait plaisir de voir la vie qu'il mène, entre ses montres et ses glaces (rires).»

La météo n'est toujours pas idéale

Mais vendredi soir, l'heure ne sera pas aux sucreries. Tous deux voudront se mettre en évidence sur le demi-tour de piste de la Pontaise. Surtout, Amy Hunt nous le promet: elle a encore faim (et pas seulement de glaces) malgré toutes ses médailles d'or aux Européens. «Malheureusement, la météo à Birmingham n'était pas idéale pour réaliser de bons temps, notamment avec le froid. Je peux encore bien m'améliorer, notamment sur le 200 m.»

Sauf que les prévisions météorologiques annoncent des températures peu élevées vendredi, dans la capitale olympique. «Il faut que je sois meilleure dans la courbe avec, pour objectif, d'être la meilleure aux Ultimate Championships.» Mi-septembre, cette nouvelle compétition réunira les meilleurs du monde à Budapest. Mais avant, il y a Athletissima pour Amy Hunt, qui devrait être célébrée comme la reine qu'elle est devenue à Birmingham.

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