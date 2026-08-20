Audrey Werro: «Mon statut a définitivement changé»

C'est en tant que championne d'Europe du 800 m qu'Audrey Werro se présente à Athletissima, ce vendredi. À Lausanne, la Fribourgeoise sera accueillie comme une héroïne.

Matthias Davet Journaliste Blick

Au lendemain de son titre du 800 m, Audrey Werro s'est baladée dans l'Alexander Stadium de Birmingham. D'abord, pour faire des photos officielles (entre autres pour la couverture de L'Illustré), sur la piste et dans les gradins. À peine l'appareil du photographe rangé que quelques curieux se sont rapprochés de la nouvelle championne d'Europe pour faire des selfies.

À aucun moment, la sociétaire du CA Belfaux n'a eu l'air d'être dérangée par la demande. Elle a pris le temps de répondre positivement à chaque demande, avant de retourner en direction de ses futures obligations médiatiques.

Après un passage en direct au 19:30 de la RTS, Audrey Werro a ensuite voulu profiter de la soirée avec ses coéquipiers d'entraînement, présents en masse en Angleterre pour soutenir leur amie. Sauf que la Fribourgeoise a changé de dimension en battant Keely Hodgkinson sur ses terres. Désormais, elle fait partie des plus grandes stars de l'athlétisme mondial.

Le cordon de sécurité du CA Belfaux

Et ça, elle l'a remarqué en se baladant autour de l'Alexander Stadium. La demande était telle que, à un moment, les membres du CA Belfaux ont dû faire un cordon de sécurité autour d'elle pour pouvoir avancer. Audrey Werro a même dû s'encapuchonner pour rester discrète. «C'est nouveau pour moi et c'est à cet instant que j'ai remarqué que mon statut avait définitivement changé, souligne-t-elle. Je n'ai plus besoin de porter mes habits de l'équipe nationale pour qu'on me reconnaisse. Il faudra apprendre.» Toujours avec le sourire, comme si tout cela ne la dérangeait pas plus que tant.

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Et il n'y a pas seulement à Birmingham qu'Audrey Werro doit enchaîner les photos. Ce jeudi, elle était présente à Lausanne dans le cadre de la conférence de presse, la veille d'Athletissima. Militaire en train de monter une tente ou enfant passant par hasard par là: tout le monde voulait son selfie avec la championne d'Europe.

Place au record du monde?

En revanche, Audrey Werro ne se présente pas à Lausanne uniquement pour prendre des photos. L'ambassadrice d'Athletissima compte bien remporter le 800 m du meeting, vendredi soir. Avec un record du monde à la clé, son nouvel objectif désormais? «Je ne veux pas me mettre de pression à ce propos, répond-elle. C'est mon rêve de l'avoir un jour, mais je veux surtout courir rapidement.»

Ça, elle sait le faire, pour preuve son temps de 1'53"80, à seulement 52 centièmes du meilleur temps de Jarmila Kratochvilova. Évidemment, pour l'histoire, battre un record du monde serait encore plus beau en Suisse. Mais cela va beaucoup dépendre des conditions, tant à Lausanne qu'à Zurich.

En tout cas, entre un titre de championne du monde, une médaille d'or aux Jeux olympiques ou cette fameuse marque, Audrey Werro a fait son choix: «Je choisirais le record du monde parce que c'est quelque chose d'intemporel. Ce serait le plus incroyable.» L'avantage c'est que, avec son potentiel, la Fribourgeoise est capable de faire les trois. Et ce, en l'espace de deux ans.