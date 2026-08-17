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Une «couronne en or»!
Une magnifique prime financière pour Audrey Werro et Angelica Moser

Audrey Werro et Angelica Moser décrochent chacune une «Gold Crown» d'une valeur de 50'000 euros après leurs victoires aux Championnats d'Europe 2026. De quoi récompenser leurs performances exceptionnelles dans leurs disciplines respectives.
Publié: il y a 5 minutes
De l'or... et de l'argent pour Audrey Werro.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Après leur sacre européen respectif, Audrey Werro et Angelica Moser ont remporté une autre récompense en plus de leur médaille d'or. Elles reçoivent 50'000 euros supplémentaires en décrochant chacune une «Gold Crown».

Lancée pour la première fois à Rome en 2024, cette initiative récompense les meilleures performances dans dix groupes d'épreuves des Championnats d'Europe. Audrey Werro a ainsi dominé le groupe «demi-fond et fond» et Angelica Moser a terminé en tête du groupe «sauts» féminins. Les classements sont établis en convertissant les performances en points afin de comparer les disciplines.

La double championne d'Europe du saut à la perche a profité du fait que le résultat de la longueur de Larissa Iapichino, qui l'a emporté avec un bond à 7,00 m, n'ait pas été pris en compte en raison d'un vent tout juste trop fort (+2,1 m/s).

Un duel au sommet à Zurich

La championne olympique Keely Hodgkinson défiera Audrey Werro, tout juste championne d'Europe à Birmingham, lors du 800 m du Weltklasse de Zurich. Les organisateurs ont annoncé lundi la présence de la Britannique.

Audrey Werro s'est imposée vendredi sur les terres de Keely Hodgkinson aux Championnats d'Europe de Birmingham. La Britannique aura l'occasion de prendre sa revanche, elle qui voudra gâcher la fête de la Fribourgeoise le 27 août au Letzigrund.

Keely Hodgkinson et Audrey Werro se livrent cette saison un duel passionnant, avec en ligne de mire le record du monde de Jarmila Kratochvílová, vieux de 43 ans, pour un temps de 1'53''28.

À Stockholm, la Fribourgeoise avait devancé sa rivale en réalisant un chrono de 1'53''98, signant le troisième meilleur temps de l'histoire. L'une des deux femmes pourra-t-elle faire tomber cette marque historique en Suisse dans un peu plus d'une semaine?

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