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Le car du CA Belfaux était chaud
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Ambiance pour Audrey Werro:Le car du CA Belfaux était chaud

La casquette du manager y est passée
Pour faire la fête, les fans d'Audrey Werro ont détourné un bus

Du côté de Birmingham, le CA Belfaux a décidé de fêter comme il se doit sa nouvelle championne d'Europe du 800 m, Audrey Werro. Julien Nuoffer, son manager, n'a d'ailleurs pas hésité à perdre sa casquette pour détourner un bus.
Publié: 08:56 heures
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Julien Nuoffer a perdu une casquette, mais a été le héros du CA Belfaux ce vendredi.
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Matthias DavetJournaliste Blick

Il y avait une ambiance de BCF Arena autour de l'Alexander Stadium ce vendredi soir. «Olé, olé, olé, Audrey, Werro», ont chanté les supporters du CA Belfaux, sur les mêmes airs que les fans de Gottéron le font pour Julien Sprunger au moment où la nouvelle championne d'Europe du 800 m a débarqué à la sortie de la zone mixte.

Par contre, pas le temps de faire des accolades trop longtemps. Il a fallu trottiner en direction du chalet suisse, afin d'être fêtée dignement par les fans, présents en nombre pour cette double médaille – après le bronze de Timothé Mumenthaler sur 200 m.

Direction le QG des Suisses

À 23h, la sécurité est venue annoncer que le lieu allait fermer et qu'il fallait rejoindre le centre de Birmingham, situé à une vingtaine de minutes de route du stade. Le CA Belfaux se met gentiment en route en direction des cars.

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Audrey Werro championne d'Europe du 800 m!

L'un d'entre eux se remplit, avec uniquement des supporters de la Fribourgeoise. Ceux-ci veulent se rendre au «All Bar One», QG de la Suisse durant ces Championnats d'Europe. Celui-ci se trouve à une demi-heure à pied de l'endroit officiel où le bus dépose les spectateurs.

Capable de gérer la carrière de la femme la plus rapide du XXIe siècle, Julien Nuoffer prend les choses en main. Le manager d'Audrey Werro discute quelques instants avec le chauffeur du véhicule, qui accepte finalement de déposer tout ce beau monde à destination. «En échange, j'ai dû lui donner ma casquette», se marre le Fribourgeois, peu rancunier.

La fête… sans Audrey Werro

Au vu de l'ambiance à l'étage du car, tout le monde est plus qu'heureux d'un tel changement. Au final et peu avant minuit, le fan's club peut débarquer, bien arrivé à destination.

Audrey Werro accueillie par ses supporters à 1h du matin
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Des chants à son honneur:Audrey Werro accueillie par ses supporters à 1h du matin

Pendant une heure, le CA Belfaux fête sa championne… sans elle puisqu'il faut attendre 1h du matin pour qu'Audrey Werro débarque dans le pub anglais, médaille autour du cou et couronne sur la tête. «C'est encore plus beau de fêter tout ça avec vous», souffle-t-elle devant ses proches. Et on veut bien la croire.

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