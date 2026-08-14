DE
FR

Devant Keely Hodgkinson
Audrey Werro championne d'Europe du 800 m!

Incroyable prestation de la part de la Fribourgeoise Audrey Werro! Au lendemain de sa chute, la spécialiste du 800 m a décroché la médaille d'or aux Européens de Birmingham. Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia terminent aux places d’honneur.
Publié: 14.08.2026 à 22:53 heures
|
Dernière mise à jour: 14.08.2026 à 23:16 heures
1/2
Audrey Werro a offert une troisième médaille d'or à la Suisse aux Européens d'athlétisme.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Avec le titre de femme la plus rapide sur 800 m au XXIe siècle, Audrey Werro était plus qu’attendue ce vendredi soir lors de la finale de sa discipline. Face à la Fribourgeoise, la Néerlandaise Femke Broeders-Bol et la Britannique Keely Hodgkinson. Tout le monde du côté de Birmingham attendait ce duel à trois, qui s’annonçait comme le moment fort de ces Championnats d’Europe.

Sauf que jeudi, le drame était tout proche. La qualification d’Audrey Werro pour la finale ne s’est pas faite dans des conditions idéales. Une chute, un protêt et un repêchage: il y a mieux pour préparer un événement aussi important. Comment la pensionnaire du CA Belfaux allait-elle se relever le lendemain?

Bien. Même très, très bien. La Fribourgeoise est parvenue à résister à la pression et à décrocher son tout premier titre sur la scène internationale. Elle a finalement terminé devant la Britannique Keely Hodgkinson, avec un temps de 1’54"81. L'Europe a donc une nouvelle reine, après les titres de l'Anglaise à Munich (2022) et Rome (2024). Le podium est complété par Femke Broeders-Bol.

A 400 m, la Suissesse a pris les devants et ne les a jamais lâchés. Quelle course de sa part, a à peine 22 ans. Autres Suissesses engagées lors de la finale du 800 m, la Fribourgeoise Veronica Vancardo et l’Argovienne Valentina Rosamilia terminent respectivement à la 8e et 7e place.

A lire aussi
Les proches d'Audrey Werro sont passés par toutes les émotions
Avec vidéo
Reportage
«Pas bon pour le cœur»
Les proches d'Audrey Werro sont passés par toutes les émotions
Audrey Werro est touchée au pied
0:08
Une vidéo de la BBC le prouve
Audrey Werro est touchée au pied

Avec ce titre, Audrey Werro apporte la troisième médaille d’or – la cinquième breloque – à la Suisse dans ces Européens. Quelques minutes après le bronze de Timothé Mumenthaler sur 200 m, une autre Romande est décorée en Angleterre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus