Audrey Werro championne d'Europe du 800 m!

Incroyable prestation de la part de la Fribourgeoise Audrey Werro! Au lendemain de sa chute, la spécialiste du 800 m a décroché la médaille d'or aux Européens de Birmingham. Veronica Vancardo et Valentina Rosamilia terminent aux places d’honneur.

Matthias Davet Journaliste Blick

Avec le titre de femme la plus rapide sur 800 m au XXIe siècle, Audrey Werro était plus qu’attendue ce vendredi soir lors de la finale de sa discipline. Face à la Fribourgeoise, la Néerlandaise Femke Broeders-Bol et la Britannique Keely Hodgkinson. Tout le monde du côté de Birmingham attendait ce duel à trois, qui s’annonçait comme le moment fort de ces Championnats d’Europe.

Sauf que jeudi, le drame était tout proche. La qualification d’Audrey Werro pour la finale ne s’est pas faite dans des conditions idéales. Une chute, un protêt et un repêchage: il y a mieux pour préparer un événement aussi important. Comment la pensionnaire du CA Belfaux allait-elle se relever le lendemain?

Bien. Même très, très bien. La Fribourgeoise est parvenue à résister à la pression et à décrocher son tout premier titre sur la scène internationale. Elle a finalement terminé devant la Britannique Keely Hodgkinson, avec un temps de 1’54"81. L'Europe a donc une nouvelle reine, après les titres de l'Anglaise à Munich (2022) et Rome (2024). Le podium est complété par Femke Broeders-Bol.

A 400 m, la Suissesse a pris les devants et ne les a jamais lâchés. Quelle course de sa part, a à peine 22 ans. Autres Suissesses engagées lors de la finale du 800 m, la Fribourgeoise Veronica Vancardo et l’Argovienne Valentina Rosamilia terminent respectivement à la 8e et 7e place.

Avec ce titre, Audrey Werro apporte la troisième médaille d’or – la cinquième breloque – à la Suisse dans ces Européens. Quelques minutes après le bronze de Timothé Mumenthaler sur 200 m, une autre Romande est décorée en Angleterre.