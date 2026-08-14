Déchu, Timothé Mumenthaler doit se contenter du bronze

Timothé Mumenthaler n'est pas parvenu à conserver sa couronne sur 200 m. Aux Européens de Birmingham, le sprinteur genevois doit se consoler avec la médaille de bronze. Il termine à égalité avec l'Italien Eseosa Fostine Desalu (20"26).

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y avait de l'électricité dans l'air ce vendredi à Birmingham, lors de la finale du 200 m des Européens. La veille, Timothé Mumenthaler et son rival britannique Zharnel Hughes se sont regardés en chiens de faïence lors de leur demi-finale, pour faire passer un message avant la course aux médailles.

Finalement, le lendemain, aucun des deux n'a eu le dernier mot. Zharnel Hughes a franchi la ligne en deuxième position, juste devant le Genevois, qui ne parvient donc pas à conserver son titre européen. Il y a deux ans à Rome, Timothé Mumenthaler s'était imposé devant l'Italien Filippo Tortu. Il avait promis qu'il allait battre un Britannique sur sol anglais, mais s'est trompé.

Par contre, il partagera sa place avec un Transalpin autre sur le podium, puisque Eseosa Fostine Desalu termine aussi à la troisième place, à égalité parfaite avec le Genevois. Le titre continental est remporté par l'Allemand, Owen Ansah, seul homme à être descendu sous les 20 secondes (19"95). En 2024, William Reais complétait le podium européen. Le Grison était aussi de la partie lors de la finale, mais a dû se contenter de la huitième place.

Grâce à cette médaille de bronze, la Suisse augmente à quatre son nombre de breloques dans ces Européens de Birmingham. Timothé Mumenthaler rejoint Jason Joseph (or au 110 m haies), Simon Ehammer (bronze à la longueur) et Angelica Moser (or à la perche) sur la liste des Suisses récompensés à Birmingham.