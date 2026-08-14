«Je vais gagner sur sol anglais devant un Anglais»

Qualifié pour la finale du 200 m après avoir pulvérisé son record personnel, Timothé Mumenthaler affiche une confiance totale. Le Genevois assume aussi sa rivalité avec Zharnel Hughes, avant la finale ce vendredi.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y avait de la tension dans l'air de Birmingham ce jeudi soir, lors de la deuxième demi-finale du 200 m. Couloir No 7, Timothé Mumenthaler était situé juste derrière son principal concurrent, l'Anglais Zharnel Hughes lorsque le coup de pistolet a retenti. Mais le Genevois n'est pas resté sur les traces du Britannique très longtemps et il est rapidement revenu à sa hauteur.

Faciles, les deux hommes se sont ensuite lancés dans un jeu de regards lors des derniers mètres, l'un regardant l'autre à tour de rôle alors que la course avait encore lieu. D'excellent augure avant la finale du demi-tour de piste (vendredi, 22h25, heure suisse), qui s'annonce passionnante. Mais avant, la réaction du champion d'Europe en titre.

Timothé, comment as-tu vécu cette course qui a semblé très maîtrisée?

C'était une course de demi-finale. J'ai discuté avec le coach. Ce matin, en voyant les séries, je me disais qu'il fallait que je fasse un statement et que je termine devant. Mais mon coach m'a dit: «Mec, ce n'est pas maintenant que tu gagnes ta médaille, prends juste le temps.» Là, je me suis amusé, j'ai vu que j'avais un vrai chrono dans les jambes et que je suis capable de réaliser 20"09 tout en relâchement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde capable de faire ça, c'est bon signe.

Tu viens de battre ton record personnel de presque deux dixièmes. Tu savais que tu avais ce chrono dans les jambes?

Je pense qu'actuellement je suis capable de courir sous les 20 secondes, clairement. J'ai un gros chrono dans les jambes. Nous avons fait des tests en Italie et ça se passait vraiment bien. J'imagine qu'en finale, avec une course plus propre, plus de relâchement et un mindset de gagnant, je peux éventuellement lâcher un temps sous les 20 secondes, en espérant récupérer ma médaille d'or.

Ça avait l'air chaud avec Zharnel Hughes sur la fin. Tu peux nous dire ce qu'il s'est passé?

C'est mon rival. On n'est pas potes et on le sera jamais. Je suis chez lui et il faut que je le batte à la maison. C'est normal qu'il y ait de la rivalité.

Cet échange de regards, c'était aussi pour le mettre au défi?

C'est la finale qui va clarifier les choses. Actuellement, je n'ai aucune raison d'être amical avec lui, c'est tout.

Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant la course pour expliquer ces regards, en dehors du fait que ce soit ton rival?

C'est mon rival, c'est tout. Je ne veux pas être amical avec un rival.

Concernant le vent, il était cette fois dans le dos, contrairement au 100 m. C'était plus sympa?

C'est cool, ça fait du bien de voir des performances décentes aux Championnats d'Europe. Je pense toutefois avoir senti un peu de vent de face dans le virage parce qu'il était en diagonale à mon avis. Je n'ai pas vu exactement la mesure du vent (ndlr: +1,6m/s). C'est un bon vent et ce sont de bonnes conditions pour faire des performances.

Comment vois-tu la finale, notamment la gestion du public qui sera très pro-britannique?

Ça me galvanise. J'ai gagné à Rome sur terre italienne devant les Italiens, je gagnerai à Birmingham sur terre anglaise devant les Anglais.