Pourquoi Audrey Werro a-t-elle été repêchée?

Malgré une chute, Audrey Werro sera sur la ligne de départ vendredi de la finale du 800 m des Européens de Birmingham. European Athletics a précisé sur la base de quelle règle elle avait été repêchée.

Matthias Davet Journaliste Blick

La règle 17.1.1 des règles de compétition et règles techniques de World Athletics ne vous dit rien? Pourtant, c'est bien elle qui a «sauvé» Audrey Werro lors de sa demi-finale du 800 m aux Européens de Birmingham. La Fribourgeoise a chuté dans le sprint final et n'avait donc pas accroché l'une des places qualificatives sur le tartan.

Directement après que la pensionnaire du CA Belfaux a rallié la ligne d'arrivée (il était important qu'elle le fasse pour que la démarche puisse avoir lieu), Swiss Athletics a déposé un protêt auprès d'European Athletics. La fédération avait 30 minutes pour le faire.

Au vu des images, European Athletics s'est donc basé sur sa fameuse règle 17.1.1, qui dit que: «Si un athlète est bousculé ou gêné pendant une épreuve de manière à entraver sa progression, alors, si la bousculade ou la gêne est considérée comme involontaire ou est causée par une personne autre qu'un athlète, le juge-arbitre peut, s'il estime qu'un athlète a été sérieusement touché, conformément à la règle 18.7 des règles de compétition ou à la règle 8.4 des règles techniques, ordonner que la course soit re-courue ou autoriser l'athlète touché à participer à un tour ultérieur de l'épreuve.»

C'est finalement ce dernier cas de figure qui a eu lieu pour Audrey Werro, qui n'a pas eu besoin de recourir un 800 m sur le tartan de l'Alexander Stadium. Selon certaines images, la main d'Anaïs Bourgoin touche le pied de la Fribourgeoise juste avant la chute, ce qui la déséquilibre. C'est aussi pour cette raison que la Lituanienne Gabija Galvydyte, prise dans la bousculade, a été repêchée.