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Audrey Werro chute à 120 mètres de l’arrivée
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Catastrophe à Birmingham!Audrey Werro chute à 120 mètres de l’arrivée

La Fribourgeoise avait chuté
Audrey Werro repêchée pour la finale du 800 m!

Gros ouf de soulagement pour Audrey Werro! La Fribourgeoise a chuté en demies du 800 m, mais a finalement été repêchée. Elle aura le droit à sa finale.
Publié: il y a 19 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Audrey Werro est en finale.
Photo: IMAGO/Beautiful Sports International
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Matthias DavetJournaliste Blick

Tout le clan d'Audrey Werro a bien cru au drame. À 120 m de la ligne d'arrivée des demi-finales, la Fribourgeoise a chuté et a terminé sa course en dernière position. À partir de cet instant-là, le flou était total autour de l'athlète du CA Belfaux. Pouvait-elle être repêchée pour la grande finale du 800 m et participer à la course aux médailles en compagnie de Keely Hodgkinson et Femke Bol?

Heureusement pour la Fribourgeoise et ses proches, l'attente n'a pas été trop longue. Moins d'une heure après la chute, la décision est tombée: «A la suite de la chute d'Audrey Werro lors des demi-finales du 800 m, Swiss Athletics a déposé un protet dans le délai de 30 minutes. Ce protêt a été accepté. Cela signifie qu'Audrey Werro participera à la finale de vendredi.»

Trois Suissesses en finale

Il y aura donc dix femmes en finale et...trois Suissesses! Car dans la même course, Veronica Vancardo a pu se qualifier en terminant 3e en 1'59''14. Troisième Helvète en lice, Valentina Rosamilia a pris la 4e place de la deuxième demi-finale remportée par Keely Hodgkinson devant Femke Broeders-Bol. Avec ses 1'58''16, l'Argovienne a réalisé sa meilleure marque personnelle et a pu se hisser en finale à la faveur de son meilleur chrono derrière les six qualifiées à la place.

Développement suit.

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