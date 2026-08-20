Retrouvez tous les podcasts de Blick, de la politique au hockey. Décryptages, analyses, débats et actualité sportive sont à découvrir dans nos différents formats audio.

Cold Facts - Grégory Beaud

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique chaque mercredi à 17h l’actualité du hockey sur glace suisse. Entre analyses, rumeurs, interviews, ne ratez rien de ce qu’il se passe sur les patinoires helvétiques.

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Helvetix Café - Richard Werly

Imaginez-vous dans un bistrot suisse à Paris. Un petit air des Alpes du côté de la Tour Eiffel. L'occasion de parler de la France, de son actualité, mais aussi des bonnes ou mauvaises habitudes de ces amis français que nous adorons critiquer. Eh bien, vous y êtes avec Richard Werly, François Garçon et Catherine Schwab! Bienvenue à l'Helvetix Café, un podcast de Blick. Où l'on vous parle chaque semaine de la Républick... en version helvétique.