Mondo Duplantis n'était pas loin du record du monde

Mondo Duplantis et Emmanouil Karalis ont offert un magnifique spectacle au public d'Ouchy. Le Suédois s'est imposé lors du City Event d'Athletissima, mais le Grec lui a tenu la dragée haute.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le meeting d'Athletissima 2026 est officiellement lancé. Ce jeudi soir, sur la place de la Navigation d'Ouchy, les meilleurs perchistes du monde se sont défiés. Forcément, les yeux du public étaient rivés sur Mondo Duplantis, l'homme qui a battu à 15 reprises le record du monde. Il faut dire qu'à chacun de ses sauts, le Suédois impressionnait par sa facilité, tant à la course que dans les airs.

C'est d'ailleurs sans surprise qu'à Lausanne, Mondo Duplantis a remporté le concours. Absent l'année dernière, le Suédois a renoué avec la victoire sur les bords du Léman, à nouveau sans surprise.

Mais avant cela, il y a eu d'autres qui se sont élancés. Ancien recordman du monde, Renaud Lavillenie a été le premier à être éliminé. Pour sa 17e participation, le Français n'est pas parvenu à effacer une barre à 5m66. «Je sais pourquoi je viens ici à chaque fois, c'est un vrai plaisir, a-t-il tout de même souri. C'est une immense chance de pouvoir sauter dans ce contexte. J'espère que vous aurez le plus mal aux mains possible – ça veut dire qu'il y aura de belles performances.»

Deux hommes sur les 6 mètres

Il y en a eu, mais seuls deux perchistes ont réussi à franchir la mythique barre des 6m: Mondo Duplantis et le deuxième sauteur à l'heure actuelle, Emmanouil Karalis. Mais le duo a décidé de faire l'impasse sur la barre suivante, à 6m11. Ils se sont attaqués à 6m16, synonyme de record du meeting.

Si le Grec a raté son premier essai, le Suédois n'a pas tremblé. Il a effacé son propre record à Athletissima, pour le plus grand plaisir du nombreux public présent à Lausanne. Celui-ci s'est enflammé quelques secondes plus tard, lorsque Manolo Karalis a également franchi cette hauteur de 6m16. Beau duel.

Prochain juge de paix: cinq centimètres de plus. À nouveau, Mondo Duplantis a franchi la hauteur dès sa première tentative. Cette fois, le Grec n'est pas parvenu à lui répondre. «C'est la meilleure compétition de saut à la perche de l'histoire», a tenu à souligner le Scandinave.

Pour la beauté du geste, il a effectué deux tentatives à 6m32, barre du record du monde. Mais celle-ci ne lui a pas souri. Mais ce n'était pas loin.