Mondo Duplantis: «J’espère enfin avoir des critiques»

Ce jeudi, Mondo Duplantis sera en compagnie des meilleurs perchistes du monde sur la Place de la Navigation d’Ouchy, dans le cadre du City Event d’Athletissima. Le lendemain, le Suédois sortira un nouveau single, lui qui adore la musique.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Dans ta vie, Mondo, tu as tout gagné… sauf un Grammy Award.» La petite pique vient de Sarah Atcho-Jaquier, maîtresse de cérémonie de la conférence de presse du City Event d’Athletissima. Ce n’est clairement pas le palmarès du meilleur perchiste de l’histoire qui a impressionné la sprinteuse vaudoise et la boutade lui a même décoché un sourire.

Pourtant, que Sarah Atcho-Jaquier ne parle pas trop vite. Tout ce qu’Armand Duplantis touche se transforme en or. Et ce vendredi, au lendemain du concours à la perche hommes d’Athletissima, le tout récent champion d’Europe va sortir son nouveau son… «Gold» (aucun hommage au groupe français des années 80 qui chantait «Plus près des étoiles», normalement).

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Ce morceau a été imaginé dans le cadre des «Ultimate Championships», une compétition qui aura lieu du 11 au 13 septembre prochain, du côté de Budapest. Point d’orgue de la saison, ce nouvel événement a pour but de réunir les plus grands athlètes de l’athlétisme. En plus de Mondo Duplantis, Noah Lyles, Femke Broeders-Bol ou Sydney McLaughlin-Levrone seront également présents. Tout comme la Bernoise Ditaji Kambundji, championne du monde sur 100 m haies l’année dernière.

«Je n'ai plus qu'à attendre»

Tous ces athlètes pourront donc performer sur les notes du nouvel hymne, «Gold», qui sortira ce vendredi. Mondo Duplantis est-il plus impatient de concourir sur les rives du Léman dans le cadre d’Athletissima ou de la sortie de ce nouveau single? «Les deux, se marre-t-il à notre question. Je peux être impatient pour deux trucs en même temps.»

Surtout, l’un des deux événements n’est plus entre ses mains. «La chanson est déjà terminée et je n’ai plus qu’à attendre. Demain (ndlr: jeudi), c’est moi qui vais pouvoir contrôler le résultat. Pour l’instant, c’est la priorité», appuie celui qui détient le record du monde à 6m31.

L’avantage, c’est qu’à Lausanne, il concourra dans un endroit qu’il apprécie. «Au début, je n’étais pas convaincu par le City Event parce que j’aime sauter dans le stade également, détaille-t-il. Mais ici, la vue est magnifique. En plus, de nouvelles personnes peuvent nous découvrir et, même s’ils ne comprennent pas ce qu’on fait, ils peuvent apprécier le côté spectaculaire.» Et l’ambiance autour de l’événement. «J’espère qu’ils pourront jouer ma chanson», rigole le Scandinave.

De bons premiers retours

Pas sûr que l’organisation ait les droits, puisque la chanson ne sortira que le lendemain. Ce qui est sûr, c’est que Mondo Duplantis se réjouit des retours du public. «Je suis ouvert aux critiques et je veux l’être un peu, sourit-il. Les gens ont toujours été trop gentils avec moi.» En même temps, quand on est toujours aussi sympathique et que, en plus, on est le meilleur incontesté dans la discipline la plus impressionnante de l’athlétisme, difficile d’attiser trop de critiques.

Alors, est-ce que la musique de Mondo Duplantis sera critiquée? Ou, à nouveau, le Suédois va-t-il tout rafler? Réponse vendredi, dans la journée. Mais dans le court extrait déjà partagé, les gens sont en tout cas positifs. Désolé pour le Suédois.