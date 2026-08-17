Voici les sept médailles suisses à Birmingham

Les championnats d'Europe d'athlétisme se sont achevés ce dimanche soir à Birmingham. Avec ses sept médailles, la Suisse a terminé sixième meilleure nation du continent. Voici la liste des athlètes récompensés.

Matthias Davet Journaliste Blick

Jason Joseph (or, 110 m haies)

La dernière fois que Jason Joseph avait participé à une finale internationale, cela s'était mal passé pour lui. Aux Mondiaux de Tokyo en septembre dernier, le hurdleur bâlois n'avait pas passé le premier obstacle, après un black-out.

Ce qui est sûr, c'est que les démons du passé sont bien loin désormais. Mercredi, l'athlète de 27 ans a décroché son premier titre en extérieur en s'imposant en 13"12, battant par la même occasion son meilleur temps de la saison. Vendredi, il sera sur la piste d'Athletissima pour se battre, cette fois, contre les meilleurs du monde.

Angelica Moser (or, saut à la perche)

La reine de l'Europe à la perche, c'est bien elle. La Zurichoise est parvenue à conserver son titre continental acquis il y a deux ans à Rome, bien que sa préparation n'ait pas été idéale, puisqu'elle s'est blessée à Paris fin juin.

Cette mésaventure ne l'a pas empêchée de décrocher un deuxième titre européen, jeudi à Birmingham. Elle a été la seule capable d'effacer une barre à 4m80 et a au passage égalé son meilleur saut de la saison. De bon augure avant les meetings en Suisse.

Audrey Werro (or, 800 m)

Des montagnes russes. Voilà ce qu'a vécu Audrey Werro du côté de Birmingham la semaine dernière. Lors de la demi-finale, le pied de la Fribourgeoise a été effleuré par la main d'Anaïs Bourgoin, action qui a entraîné sa chute. Les rêves de médaille s'étaient-ils envolés? Non, puisqu'un recours de Swiss Athletics l'a tout de même qualifiée en finale.

Le lendemain, la pensionnaire du CA Belfaux s'est montrée impériale. Sur ses terres, la reine Keely Hodgkinson a été détrônée. Couronne sur la tête offerte par son club, Audrey Werro a apprécié le geste. Au point qu'elle n'a pas enlevé son couvre-chef de toute la soirée.

Simon Ehammer (argent, saut en longueur)

L'Appenzellois a débloqué le compteur de la Suisse dans ces Championnats d'Europe. Mardi soir, Simon Ehammer s'est envolé dans le ciel de Birmingham, pour retomber à 8m29 dans le bac à sable de la longueur.

Pendant quelques tours, il a mené le bal. Jusqu'au moment où, à son quatrième saut, Miltiadis Tentoglou a mis fin aux débats. Malgré un vent négatif, le Grec a atterri à 8m44. Un saut qui, logiquement, lui permet de décrocher le titre de champion d'Europe pour la quatrième fois consécutive. Quant à Simon Ehammer, il obtient sa troisième médaille continentale (argent en décathlon en 2022 et bronze en longueur en 2024).

Dominic Lobalu (argent, 10'000 m)

En zone mixte, le sociétaire du LC Brühl a toujours le sourire. Et ce, même après avoir terminé à la septième place du 5000 m, en ouverture des Championnats d'Europe lundi. Au fond de lui, savait-il qu'il allait se rattraper sur le double de la distance, là où il avait un titre européen à défendre?

Sur 10'000 m, il n'aurait pas pu faire mieux que deuxième. Couronné champion d'Europe à Birmingham, Andreas Almgren a couru près de 20 secondes plus rapidement que Dominic Lobalu, son dauphin. Le Suédois était même proche de prendre un tour à Jimmy Gressier, champion du monde de la discipline. Impressionnant… tout comme la deuxième place de Dominic Lobalu. Après l'or et le bronze il y a deux ans, le Saint-Gallois complète ainsi sa collection.

Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet, Salomé Kora et Ajla Del Ponte (argent, 4 x 100 m femmes)

Les larmes des quatre engagées en finale et d'Ajla Del Ponte (présente en séries mais qui a laissé sa place à Fabienne Hoenke) prouvent bien le soulagement après la médaille d'argent décrochée par le relais 4 x 100 m femmes. Le projet avait commencé en 2014, lors des Européens de Zurich, et à chaque fois la Suisse était passée de justesse à côté d'un podium international.

Cette malédiction a été levée samedi soir, sur le tartan de l'Alexander Stadium. Malgré un dernier passage de témoin «catastrophique», Salomé Kora a réussi une fin de course impressionnante pour casser la ligne en deuxième position. En termes d'émotions, peut-être la plus belle médaille suisse dans ces Européens.

Timothé Mumenthaler (bronze, 200 m)

À l'instar de Dominic Lobalu, le Genevois est arrivé à Birmingham avec un titre à défendre et repart d'Angleterre avec une médaille d'une autre couleur. Mais, contrairement à son compatriote du LC Brühl, le sprinteur n'est pas satisfait. Extrêmement dur avec lui-même, Timothé Mumenthaler avait dit qu'il voulait à nouveau s'imposer dans l'une des disciplines reines de l'athlétisme.

Sauf qu'il est aussi possible de voir le verre à moitié plein: en demi-finales, il a établi son meilleur temps (20"09) et, surtout, il est passé à un millième de finir pomme. Le Genevois a terminé dans l'exact même temps que l'Italien Eseosa Desalu, et a donc partagé sa troisième place sur le podium.