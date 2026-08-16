Le dernier passage du relais? «Catastrophique»

Samedi soir à Birmingham, le relais 4 x 100 m femmes est monté sur le podium pour la première fois sur la scène internationale. Pourtant, la catastrophe n'était pas loin, notamment sur le dernier passage.

Matthias Davet Journaliste Blick

«Stoooop! Stoooop!» Depuis les tribunes du stade de Birmingham, on voit bien que Léonie Pointet, troisième relayeuse de l'équipe de Suisse du 4 x 100 m femmes, hurle ces mots à Salomé Kora juste avant de lui passer le témoin. «Mais j'avoue que je n'ai rien entendu», se marre la Saint-Galloise plus tard, en zone mixte.

Sur le coup, elle semble être partie une fraction de seconde trop tôt. Le témoin est finalement donné, mais la question se pose rapidement: ce passage était-il licite? «Je savais directement que oui, mais c'est aussi parce qu'on a l'expérience», répond Léonie Pointet. L'entraîneur du relais, Kim Beytrison, avoue n'avoir pas été aussi sûr que sa coureuse: «On n'avait pas des excellentes places dans le stade et il y a eu un petit moment de suspense au moment où elles franchissent la ligne.» Finalement, les centimètres ont joué en faveur de la Suisse.

Le coach a dansé

Au-delà de la légitimité du passage, un autre problème est apparu. Salomé Kora a dû ralentir et elle repart en quatrième position dans l'ultime ligne droite. Face à une fille comme Ewa Swoboda, vice-championne d'Europe du 100 m quelques jours plus tôt, on se dit que c'est râpé. À nouveau, la Suisse va finir à une place d'honneur sur le relais 4 x 100 m et la médaille va lui échapper.

«Je me suis dit que je ne voulais pas être responsable d'une nouvelle quatrième place, explique Salomé Kora. Les autres avaient tellement bien couru que j'ai décidé de tout laisser sur la piste.» Bien lui en a pris puisqu'au final, elle coiffe la Pologne et l'Italie sur la ligne. Cette fois, ça y est, les femmes du relais 4 x 100 m tiennent leur première médaille internationale – une d'argent –, douze ans après le début du projet. Les larmes de joie des quatre relayeuses (et d'Ajla Del Ponte, qui avait cédé sa place à Fabienne Hoenke) démontrent bien l'importance du moment.

«Dans les gradins, lorsque notre analyste nous dit que le dernier relais était licite, on a tous pété un câble, rigole Kim Beytrison. On a un peu dansé, tellement on était fous de joie.» Après de longues années de galère, la délivrance.

«La malédiction est tombée»

Déjà présente aux Jeux de Rio en 2016, Salomé Kora a vécu toutes les aventures avec le relais. «Je n'arrive pas à décrire ce soulagement, souffle la Saint-Galloise. La volonté et le travail ont enfin payé et on le mérite à 100%. La malédiction est tombée (rires).»

Cette deuxième place a ensuite été fêtée dignement au chalet suisse, situé en dehors du stade de Birmingham. Saluées par leurs fans et leurs proches, Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet, Salomé Kora et Ajla Del Ponte ont eu droit à un accueil de stars.