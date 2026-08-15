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Après des années de galère
Enfin, la Suisse décroche une médaille sur le relais 4 x 100 m!

La Suisse a obtenu une deuxième médaille en l'espace de quelques minutes à Birmingham. Le relais 4 x 100 m a, tout comme Dominic Lobalu, décroché l'argent.
Publié: 15.08.2026 à 22:54 heures
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Dernière mise à jour: 01:07 heures
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Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

«Enfin!» C'est ce qu'a dû se dire tout le camp suisse du 4 x 100 m femmes ce samedi soir, à Birmingham. Après avoir décroché toutes les places d'honneur possibles et imaginables, le relais a enfin pu monter sur le podium, lors des Européens d'athlétisme.

Géraldine Di Tizio-Frey, Fabienne Hoenke, Léonie Pointet et Salomé Kora sont parvenues à réaliser un temps de 43"12 pour terminer à la deuxième place, derrière les Britanniques (42"05) et devant les Polonaises (43"15).

Quelques secondes après la médaille d'argent de Dominic Lobalu sur 10'000 m, les Suissesses ont donc apporté à la patrie la septième médaille dans ces Championnats d'Europe. Celle-ci fait clairement partie des plus belles.

Elles permettent au camp suisse de remporter une 7e médaille dans ces Européens. Il s'agit de la première médaille continentale chez les élites pour chacune d'entre elles. Le relais suisse avait signé le 3e temps des demi-finales en 42''38 derrière l'Italie et la Grande-Bretagne. Ajla Del Ponte avait alors couru à la place d'Hoenke.

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