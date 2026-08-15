Couronnée sur le 800 m européen, Audrey Werro a fêté son titre arborant une tiare offerte par son club. Et dire que les membres du CA Belfaux ont passé 1h30 dans les rues de Birmingham pour la trouver…

Le CA Belfaux a cherché une couronne pour la reine Audrey pendant 1h30

Le CA Belfaux a cherché une couronne pour la reine Audrey pendant 1h30

Matthias Davet Journaliste Blick

Peu après avoir remporté le titre lors du 800 m des Championnats d'Europe, Audrey Werro s'est vu remettre une couronne, de la même manière qu'Amy Hunt, la reine britannique du 100 et 200 m à Birmingham.

Dans un premier temps, on aurait pu penser que ce sont les officiels qui ont décidé de décerner cette tiare à la nouvelle reine du double tour de piste qui, grâce à sa victoire, a détrôné Keely Hodgkinson, double tenante du titre. Et pourtant, pas le moins du monde.

«Ce sont les gens de mon club qui me l'ont donnée, nous avoue la Fribourgeoise. Aujourd'hui, je suis un peu la reine du 800 m, donc je me permets de la porter.» Comment lui donner tort?

«Dans un truc craignos»

Avant de détourner un bus, les membres du CA Belfaux ont attendu la Fribourgeoise à la sortie de la zone mixte pour la célébrer. C'est en l'attendant que Clélia nous raconte l'histoire derrière le couvre-chef de la nouvelle championne d'Europe – qui ne l'a d'ailleurs jamais quitté durant les célébrations. «On a vu qu'Amy Hunt en avait une et on a décidé de faire la même chose pour Audrey», s'exclame la jeune femme.

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Derrière cette couronne se cache une petite expédition. La troupe a passé 1h30 dans les rues de Birmingham à chercher l'objet. «Finalement, on l'a trouvé dans un truc craignos», ajoute Valentin, compagnon d'entraînement d'Audrey Werro. Total de l'opération: 8 livres sterling, avec tutu, ballerines et baguette. Le reste de l'équipement a été remis à Christiane Berset Nuoffer, la coach de la Fribourgeoise. La baguette convient parfaitement à la magicienne derrière la victoire de sa protégée.

La tiare ne l'a jamais quittée

Ce n'est pas le seul cadeau qu'a reçu Audrey Werro après sa course. Après avoir pu prendre ses proches dans ses bras, la pensionnaire du CA Belfaux a dû filer en direction du stand Le Gruyère pour être célébrée par les fans suisses.

Alors qu'elle était en train de presque courir (oui, il lui restait les jambes pour), son manager Julien Nuoffer lui a tendu une glace, généreusement offerte par un vendeur. Finalement, le dessert a terminé dans les mains de Ryan, le frère d'Audrey.

Et concernant la couronne, la Fribourgeoise ne l'a jamais enlevée de sa tête. Juste avant 1h du matin, elle a débarqué dans un pub, dans lequel tout son fan's club l'attendait… toujours avec le même couvre-chef. Reine du 800 m, Audrey Werro le sera au moins jusqu'aux Mondiaux, qui auront lieu à Pékin l'année prochaine.