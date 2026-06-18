Während der WM in Nordamerika geht es für einige Spieler nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um ihre eigene Zukunft. Unter ihnen finden sich zwei Nati-Akteure sowie diverse ehemalige Weltklassespieler. Eine Auswahl der grössten Namen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM-Spieler suchen neue Vereine, Berater arbeiten an Transfers für 2026/2027

David Alaba ist ab 1. Juli erstmals in seiner Karriere vereinslos

Verträge von zwei Nati-Spielern enden am 30. Juni 2026

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Auch wenn der Fokus der WM-Fahrer derzeit auf dem Turnier in Nordamerika liegen dürfte, arbeiten ihre Berater hinter den Kulissen intensiv an neuen Verträgen und/oder Vereinen für die kommende Saison. Mit Bernardo Silva klärte am Mittwoch ein ablösefreier Spieler seine unmittelbare Zukunft (er wechselt zu Real Madrid) und kann sich nun ganz den Aufgaben mit seiner Nationalmannschaft widmen. Anders siehts für die nachfolgenden Spieler aus.

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Leon Goretzka

16 Titel in acht Jahren: Leon Goretzka (31) erlebte seit seinem Wechsel von Schalke an die Säbenerstrasse 2018 eine enorm erfolgreiche Zeit beim FC Bayern München. Und wie hätte es anders sein können? Passend zu seiner reich dekorierten Karriere verabschiedete er sich Mitte August mit dem Gewinn des Supercups von den Bayern-Fans. Es war sein letztes Spiel für die Münchner.

John Stones

Wie Goretzka trug auch John Stones (32) jahrelang dasselbe Trikot. Im Sommer 2016 liess sich Manchester City seine Dienste 55,6 Millionen Euro kosten und machte ihn zum damals teuersten Abwehrspieler der Welt. Dieses Vertrauen zahlte er in den letzten zehn Saisons ein ums andere Mal zurück. Mit den Skyblues feierte er in dieser Zeit 19 Titel.

Axel Witsel

Zum FC Girona wechselte er erst letzten Sommer, nun befindet er sich erneut auf Jobsuche. Axel Witsel (37) stand in der abgelaufenen La-Liga-Saison 32-mal für die Katalanen auf dem Platz, konnte den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern. Bevor es für ihn in einem neuen Klub weitergeht, steht für den bereits 138-fachen Nationalspieler Belgiens erst einmal die restliche WM-Gruppenphase an.

Luka Modric

Der schillerndste Name in dieser Liste stammt aus dem WM-Kader Kroatiens. Altmeister Luka Modric (40) hätte wohl die Möglichkeit, ein Jahr bei Milan anzuhängen. Doch nach dem Verpassen der Champions League und den daraus resultierenden Umstrukturierungen wird er sich gut überlegen, ob die «Rossoneri» nach wie vor eine Option für ihn sind. Immerhin ist unterdessen der neue Trainer bekannt.

Casemiro

Auch bereits im fortgeschrittenen Fussballeralter ist Modrics Ex-Real-Kollege Casemiro (34). Nach vier Jahren bei Manchester United beschloss der Routinier, seinen Vertrag nicht zu verlängern, und liess seine Zukunft offen. Bislang hat sich kein Klub die Dienste des Mittelfeldspielers gesichert, womit Scouts bei den brasilianischen WM-Spielen ein besonderes Augenmerk auf seine Form legen dürften.

Fabinho

Apropos Brasilien: Mit Fabinho (32) sucht ein weiterer Sechser nach einem neuen Verein. Nach drei Jahren bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien dürfte er sich auch für Fussballerverhältnisse endgültig finanziell abgesichert haben, was die Klubsuche erleichtern kann. Beim WM-Auftakt gegen Marokko stand er 45 Minuten auf dem Platz.

Memphis Depay

Apropos Brasilien zum Zweiten: Memphis Depay (32) besitzt zwar nicht den Pass des südamerikanischen Landes, ging dort aber seit September 2024 für Corinthians auf Torejagd. Dies glückte ihm mit 20 Treffern in 79 Spielen zwar nicht schlecht, Rekordtorschütze ist er dadurch hingegen nicht – anders als für die Niederlande, wo er mit aktuell 55 Toren unübertroffen ist.

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David Alaba

Bei Real Madrid nicht nur in der letzten Saison nicht mehr erste Wahl, führte David Alaba (33) Österreich beim WM-Auftakt gegen Jordanien als Captain aufs Feld und feierte dabei einen 3:1-Sieg, der bei unseren Nachbarn Euphorie auslöste. Ob die Gefühlslage bei Alaba mit Blick auf seine eigene Zukunft ebenfalls so freudig ist? Zum ersten Mal in seiner Karriere ist er ab dem 1. Juli ohne Verein.

Ibrahima Konaté

Alabas Nachfolger auf Klubebene soll indes bereits feststehen. Die Gerüchteküche nennt Ibrahima Konaté (27) als nächsten Real-Transfer, der angeblich bereits beschlossene Sache sein soll. Der Franzose liess seinen Vertrag beim FC Liverpool nach fünf Jahren auslaufen und steht damit wie sein Vorgänger Alaba vor einem ablösefreien Transfer zu den Königlichen.

Remo Freuler

Mit Remo Freuler (34) sucht auch ein Nati-Spieler nach einem neuen Arbeitgeber. Nach zwei Jahren in Bologna läuft sein Vertrag aus, und noch ist nicht klar, wo er seine Karriere fortsetzen wird. Im vergangenen März vor dem Testspiel gegen Deutschland (3:4) wusste er lediglich, wohin er nicht wechseln möchte.

Ricardo Rodriguez

Mit 139 Länderspielen für die Nati ist Ricardo Rodriguez (33) hinter Granit Xhaka (33, 147 Partien) der Spieler mit den meisten Einsätzen im roten Trikot. Und die aktuelle WM ist seine bereits vierte. Zweifelsfrei enorm viel Erfahrung, doch ob das für einen neuen Vertrag bei Betis Sevilla reicht? Möglich, denn: «Trainer Manuel Pellegrini weiss genau, was er an mir hat.»