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Zwei Nati-Stars und grosse Namen mit dabei
Diese WM-Fahrer haben keinen Klub für nächste Saison

Während der WM in Nordamerika geht es für einige Spieler nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern auch um ihre eigene Zukunft. Unter ihnen finden sich zwei Nati-Akteure sowie diverse ehemalige Weltklassespieler. Eine Auswahl der grössten Namen.
Publiziert: vor 39 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Leon Goretzka sucht nach seinem Bayern-Abschied einen neuen Verein.
Foto: Icon Sport via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • WM-Spieler suchen neue Vereine, Berater arbeiten an Transfers für 2026/2027
  • David Alaba ist ab 1. Juli erstmals in seiner Karriere vereinslos
  • Verträge von zwei Nati-Spielern enden am 30. Juni 2026
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Auch wenn der Fokus der WM-Fahrer derzeit auf dem Turnier in Nordamerika liegen dürfte, arbeiten ihre Berater hinter den Kulissen intensiv an neuen Verträgen und/oder Vereinen für die kommende Saison. Mit Bernardo Silva klärte am Mittwoch ein ablösefreier Spieler seine unmittelbare Zukunft (er wechselt zu Real Madrid) und kann sich nun ganz den Aufgaben mit seiner Nationalmannschaft widmen. Anders siehts für die nachfolgenden Spieler aus.

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Leon Goretzka

16 Titel in acht Jahren: Leon Goretzka (31) erlebte seit seinem Wechsel von Schalke an die Säbenerstrasse 2018 eine enorm erfolgreiche Zeit beim FC Bayern München. Und wie hätte es anders sein können? Passend zu seiner reich dekorierten Karriere verabschiedete er sich Mitte August mit dem Gewinn des Supercups von den Bayern-Fans. Es war sein letztes Spiel für die Münchner.

John Stones

Wie Goretzka trug auch John Stones (32) jahrelang dasselbe Trikot. Im Sommer 2016 liess sich Manchester City seine Dienste 55,6 Millionen Euro kosten und machte ihn zum damals teuersten Abwehrspieler der Welt. Dieses Vertrauen zahlte er in den letzten zehn Saisons ein ums andere Mal zurück. Mit den Skyblues feierte er in dieser Zeit 19 Titel.

Axel Witsel

Zum FC Girona wechselte er erst letzten Sommer, nun befindet er sich erneut auf Jobsuche. Axel Witsel (37) stand in der abgelaufenen La-Liga-Saison 32-mal für die Katalanen auf dem Platz, konnte den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern. Bevor es für ihn in einem neuen Klub weitergeht, steht für den bereits 138-fachen Nationalspieler Belgiens erst einmal die restliche WM-Gruppenphase an.

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Luka Modric

Der schillerndste Name in dieser Liste stammt aus dem WM-Kader Kroatiens. Altmeister Luka Modric (40) hätte wohl die Möglichkeit, ein Jahr bei Milan anzuhängen. Doch nach dem Verpassen der Champions League und den daraus resultierenden Umstrukturierungen wird er sich gut überlegen, ob die «Rossoneri» nach wie vor eine Option für ihn sind. Immerhin ist unterdessen der neue Trainer bekannt.

Casemiro

Auch bereits im fortgeschrittenen Fussballeralter ist Modrics Ex-Real-Kollege Casemiro (34). Nach vier Jahren bei Manchester United beschloss der Routinier, seinen Vertrag nicht zu verlängern, und liess seine Zukunft offen. Bislang hat sich kein Klub die Dienste des Mittelfeldspielers gesichert, womit Scouts bei den brasilianischen WM-Spielen ein besonderes Augenmerk auf seine Form legen dürften.

Fabinho

Apropos Brasilien: Mit Fabinho (32) sucht ein weiterer Sechser nach einem neuen Verein. Nach drei Jahren bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien dürfte er sich auch für Fussballerverhältnisse endgültig finanziell abgesichert haben, was die Klubsuche erleichtern kann. Beim WM-Auftakt gegen Marokko stand er 45 Minuten auf dem Platz.

Memphis Depay

Apropos Brasilien zum Zweiten: Memphis Depay (32) besitzt zwar nicht den Pass des südamerikanischen Landes, ging dort aber seit September 2024 für Corinthians auf Torejagd. Dies glückte ihm mit 20 Treffern in 79 Spielen zwar nicht schlecht, Rekordtorschütze ist er dadurch hingegen nicht – anders als für die Niederlande, wo er mit aktuell 55 Toren unübertroffen ist.

Wer diesen Trick macht, bekommt Gelb
1:14
Ausgerechnet in Brasilien:Wer diesen Trick macht, bekommt Gelb

David Alaba

Bei Real Madrid nicht nur in der letzten Saison nicht mehr erste Wahl, führte David Alaba (33) Österreich beim WM-Auftakt gegen Jordanien als Captain aufs Feld und feierte dabei einen 3:1-Sieg, der bei unseren Nachbarn Euphorie auslöste. Ob die Gefühlslage bei Alaba mit Blick auf seine eigene Zukunft ebenfalls so freudig ist? Zum ersten Mal in seiner Karriere ist er ab dem 1. Juli ohne Verein.

Ibrahima Konaté

Alabas Nachfolger auf Klubebene soll indes bereits feststehen. Die Gerüchteküche nennt Ibrahima Konaté (27) als nächsten Real-Transfer, der angeblich bereits beschlossene Sache sein soll. Der Franzose liess seinen Vertrag beim FC Liverpool nach fünf Jahren auslaufen und steht damit wie sein Vorgänger Alaba vor einem ablösefreien Transfer zu den Königlichen.

Remo Freuler

Mit Remo Freuler (34) sucht auch ein Nati-Spieler nach einem neuen Arbeitgeber. Nach zwei Jahren in Bologna läuft sein Vertrag aus, und noch ist nicht klar, wo er seine Karriere fortsetzen wird. Im vergangenen März vor dem Testspiel gegen Deutschland (3:4) wusste er lediglich, wohin er nicht wechseln möchte.

Ricardo Rodriguez

Mit 139 Länderspielen für die Nati ist Ricardo Rodriguez (33) hinter Granit Xhaka (33, 147 Partien) der Spieler mit den meisten Einsätzen im roten Trikot. Und die aktuelle WM ist seine bereits vierte. Zweifelsfrei enorm viel Erfahrung, doch ob das für einen neuen Vertrag bei Betis Sevilla reicht? Möglich, denn: «Trainer Manuel Pellegrini weiss genau, was er an mir hat.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
AC Milan
AC Milan
Betis Sevilla
Betis Sevilla
Champions League
Champions League
Manchester City
Manchester City
Holland
Holland
Deutschland
Deutschland
Österreich
Österreich
Belgien
Belgien
Bologna
Bologna
Kroatien
Kroatien
FC Bayern München
FC Bayern München
Girona FC
Girona FC
LaLiga
LaLiga
Liverpool
Liverpool
Manchester United
Manchester United
Real Madrid
Real Madrid
Schweiz
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        Manchester City
        Manchester City
        Holland
        Holland
        Deutschland
        Deutschland
        Österreich
        Österreich
        Belgien
        Belgien
        Bologna
        Bologna
        Kroatien
        Kroatien
        FC Bayern München
        FC Bayern München
        Girona FC
        Girona FC
        LaLiga
        LaLiga
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester United
        Manchester United
        Real Madrid
        Real Madrid
        Schweiz
        Schweiz