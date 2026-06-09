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Alle News zur WM im Ticker
Brasilianischer Schiedsrichter leitet Eröffnungsspiel

Vom 11. Juni bis 19. Juli findet die Fussball-WM in Kanada, Mexiko und den USA statt. Hier im Ticker gibts die wichtigsten News rund um das Turnier.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Panama
Panama
Ghana
Ghana
Kroatien
Kroatien
England
England
Kolumbien
Kolumbien
Usbekistan
Usbekistan
DR Kongo
DR Kongo
Portugal
Portugal
Jordanien
Jordanien
Österreich
Österreich
Algerien
Algerien
Argentinien
Argentinien
Norwegen
Norwegen
Irak
Irak
Senegal
Senegal
Frankreich
Frankreich
Uruguay
Uruguay
Saudi-Arabien
Saudi-Arabien
Kap Verde
Kap Verde
Spanien
Spanien
Neuseeland
Neuseeland
Iran
Iran
Ägypten
Ägypten
Tunesien
Tunesien
Schweden
Schweden
Japan
Japan
Ecuador
Ecuador
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
Curaçao
Curaçao
Deutschland
Deutschland
Türkei
Türkei
Australien
Australien
Paraguay
Paraguay
Schottland
Schottland
Holland
Holland
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Belgien
Belgien
Tschechien
Tschechien
WM 2026
WM 2026
Südafrika
Südafrika
Brasilien
Brasilien
USA
USA
Mexiko
Mexiko
Kanada
Kanada
Haiti
Haiti
Marokko
Marokko
Südkorea
Südkorea
Katar
Katar
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        Panama
        Ghana
        Ghana
        Kroatien
        Kroatien
        England
        England
        Kolumbien
        Kolumbien
        Usbekistan
        Usbekistan
        DR Kongo
        DR Kongo
        Portugal
        Portugal
        Jordanien
        Jordanien
        Österreich
        Österreich
        Algerien
        Algerien
        Argentinien
        Argentinien
        Norwegen
        Norwegen
        Irak
        Irak
        Senegal
        Senegal
        Frankreich
        Frankreich
        Uruguay
        Uruguay
        Saudi-Arabien
        Saudi-Arabien
        Kap Verde
        Kap Verde
        Spanien
        Spanien
        Neuseeland
        Neuseeland
        Iran
        Iran
        Ägypten
        Ägypten
        Tunesien
        Tunesien
        Schweden
        Schweden
        Japan
        Japan
        Ecuador
        Ecuador
        Elfenbeinküste
        Elfenbeinküste
        Curaçao
        Curaçao
        Deutschland
        Deutschland
        Türkei
        Türkei
        Australien
        Australien
        Paraguay
        Paraguay
        Schottland
        Schottland
        Holland
        Holland
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Belgien
        Belgien
        Tschechien
        Tschechien
        WM 2026
        WM 2026
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        Südafrika
        Brasilien
        Brasilien
        USA
        USA
        Mexiko
        Mexiko
        Kanada
        Kanada
        Haiti
        Haiti
        Marokko
        Marokko
        Südkorea
        Südkorea
        Katar
        Katar