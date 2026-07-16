Alle Nations-League-Spiele angesetzt

Nach der WM ist vor der Nations League. Die Schweizer Nati trifft in der Liga B auf Nordmazedonien, Slowenien und Schottland – nun sind alle Heim- und Auswärtsspiele terminiert und haben ihren Spielort. Die Heimpartien trägt die Schweiz im Oktober zweimal in Luzern (gegen Slowenien und Nordmazedonien) und einmal in St. Gallen (gegen Schottland) aus.

Alle Spiele der Nati:

Samstag, 26. September, 20.45 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz (in Skopje)

Dienstag, 29. September, 20.45 Uhr: Schottland – Schweiz (in Glasgow)

Samstag, 3. Oktober, 20.45 Uhr: Schweiz – Slowenien (in Luzern)

Dienstag, 6. Oktober, 20.45 Uhr: Schweiz – Nordmazedonien (in Luzern)

Freitag, 13. November, 20.45 Uhr: Slowenien – Schweiz (in Ljubljana)

Montag, 16. November, 20.45 Uhr: Schweiz – Schottland (in St. Gallen)