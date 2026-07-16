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Nati-Newsticker zur WM
Jetzt ist auch das dritte Nations-League-Heimspiel angesetzt

Die Schweiz hat eine historische WM absolviert und ist bis in den Viertelfinal vorgestossen. Die nächsten Spiele finden nun im Rahmen der Nations League statt. Hier im Ticker gibts alle News zur Nati.
Publiziert: 16.07.2026 um 10:15 Uhr
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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16.07.2026, 10:14 Uhr

Alle Nations-League-Spiele angesetzt

Nach der WM ist vor der Nations League. Die Schweizer Nati trifft in der Liga B auf Nordmazedonien, Slowenien und Schottland – nun sind alle Heim- und Auswärtsspiele terminiert und haben ihren Spielort. Die Heimpartien trägt die Schweiz im Oktober zweimal in Luzern (gegen Slowenien und Nordmazedonien) und einmal in St. Gallen (gegen Schottland) aus.

Alle Spiele der Nati:
Samstag, 26. September, 20.45 Uhr: Nordmazedonien – Schweiz (in Skopje)
Dienstag, 29. September, 20.45 Uhr: Schottland – Schweiz (in Glasgow)
Samstag, 3. Oktober, 20.45 Uhr: Schweiz – Slowenien (in Luzern)
Dienstag, 6. Oktober, 20.45 Uhr: Schweiz – Nordmazedonien (in Luzern)
Freitag, 13. November, 20.45 Uhr: Slowenien – Schweiz (in Ljubljana)
Montag, 16. November, 20.45 Uhr: Schweiz – Schottland (in St. Gallen)

Die Schweiz peilt den Wiederaufstieg in die Liga A der Nations League an.
Foto: TOTO MARTI
11.07.2026, 09:12 Uhr

Sow Zweitschnellster der WM

Die WM befindet sich in ihrer entscheidenden Phase. Mit Frankreich und Spanien steht der erste Halbfinal des Turniers fest. Mithilfe von technischen Hilfsmitteln erfasste die Fifa während der vergangenen Spielen verschiedene Daten der Spieler. So auch die schnellsten Sprints der Stars.

Dabei gehört auch ein Nati-Spieler zu den Schnellsten der WM. Djibril Sow (29) erreichte in der Gruppenphase eine Höchstgeschwindigkeit von 36 km/h. Mit diesem Wert klassiert sich der Mittelfeldspieler in der Rangliste auf dem zweiten Rang. Abbosbek Ayzullaev (22) aus Usbekistan war genauso schnell wie Sow.

An der Spitze steht mit Jules Koundé (27) einer der Abwehrchefs der französischen Nationalmannschaft. Der Franzose kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 36,1 km/h– und ist damit nur knapp schneller als Nati-Spieler Sow.

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09.07.2026, 19:10 Uhr

Schiri für WM-Viertelfinal bekannt

Die Nati duelliert sich in der Nacht auf Sonntag (3 Uhr) mit Argentinien um einen Platz im Halbfinal. Geleitet wird das Spiel von einem alten Bekannten aus Schweizer Sicht: João Pinheiro. Der 38-jährige Portugiese hat bereits die Partie gegen Bosnien Und Herzegowina in der Gruppenphase (4:1) gepfiffen. Für Pinheiro wird der Viertelfinal aber schon das dritte WM-Spiel sein, auch beim 1:0-Sieg der Kanadier gegen Südafrika im Sechzehntelfinal war er der Schiedsrichter. Er bringt zudem Erfahrung aus 15 Champions-League-Einsätzen und 191 Spielen in der höchsten portugiesischen Liga mit.

Nati-Captain Granit Xhaka kennt Schiedsrichter João Pinheiro schon aus dem Bosnien-Spiel.
Foto: TOTO MARTI
07.07.2026, 10:21 Uhr

Bundespräsident Parmelin macht Nati-Fans heiss

Der Tag des Achtelfinals ist gekommen. Heute Abend kann die Nati erstmals seit 1954 wieder in ein WM-Viertelfinal einziehen. Der grossen Bedeutung der Partie ist sich auch Bundespräsident Guy Parmelin (66) bewusst. Nachdem er das Sechzehntelfinal gegen Algerien noch live in Vancouver verfolgt hatte, wird er diesmal aber nicht vor Ort sein.

Mitfiebern wird Parmelin trotzdem – allerdings aus Mexiko. In einem Instagram-Post ruft er die Schweizer Bevölkerung dazu auf, die Nati in Rot-Weiss zu unterstützen und Bilder in den sozialen Medien unter dem Hashtag #NatiChallenge zu teilen.

«Heute Abend um 22 Uhr schaut die Schweiz nicht nur zu – sie spielt mit ganzem Herzen. Macht es beim WM-Achtelfinale gegen Kolumbien wie ich hier in Mexiko: Tragt etwas Rot-Weisses und postet es mit #NatiChallenge. Lasst uns gemeinsam der 12. Mann sein. #HoppSchwiiz.»

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07.07.2026, 05:39 Uhr

Nur Cordoba fehlt bei Kolumbien

Bei Kolumbien sollte mit Ausnahme von Stürmer Jhon Cordoba, der mit einer Adduktorenverletzung ausfällt, alle Spieler zur Verfügung stehen. Trainer Jorge Lorenzo (60) bestätigte am Tag vor dem Duell gegen die Nati, dass in ihrem Camp eine Grippewelle grassiert habe. «Nun sind aber alle wieder fit», so der Argentinier. Laut kolumbianischen Medien sollen fünf Spieler an Grippesymptomen gelitten haben, unter anderen Captain James Rodriguez, der gegen Ghana (1:0) zur Pause ausgewechselt werden musste.

Foto: IMAGO/Xinhua
05.07.2026, 19:38 Uhr

Aebischer und Jaquez drohen auszufallen

Bereits am Sonntag konnten Michael Aebischer und Luca Jaquez nur individuell und nicht mit dem Team trainieren. Auch das Abschlusstraining am Montagvormittag (Ortszeit) findet ohne den Mittelfeldspieler und den Verteidiger statt. Beide leiden an muskulären Problemen. Damit deutet vielen darauf hin, dass die beiden auch für den WM-Achtelfinal am Dienstag gegen Kolumbien Forfait geben müssen. Aebischer ist bislang in allen vier WM-Spielen zum Einsatz gekommen, zweimal stand er in der Startelf. Jaquez, der schon das Spiel gegen Algerien (2:0) verpasst hat, steht bei zwei Einsätzen.

Muss Michel Aebischer gegen Kolumbien pausieren?
Foto: Toto Marti
05.07.2026, 19:36 Uhr

Vargas’ Coiffeur-Gewohnheit

Vor dem Algerien-Spiel sind diverse Nati-Spieler beim Coiffeur gewesen, so auch Ruben Vargas (27). Für den Offensivspieler vom FC Sevilla allerdings nichts Aussergewöhnliches. «Ich schneide einmal die Woche die Haare, das ist normal geworden.» Ein Aberglaube sei nicht dabei. «Aber wir wissen, dass wir im Rampenlicht stehen, dann will man auch gut aussehen», so Vargas, der an dieser WM bereits zwei Tore erzielt hat. «Wenn der Frisör im Hotel ist und Zeit hat – warum nicht?»

Will im Rampenlicht gut aussehen: Ruben Vargas.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 21:39 Uhr

Tami: «Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen»

Nach fünf WM-Achtelfinal-Niederlagen in Folge soll es am Dienstag gegen Kolumbien für die Nati nun endlich mit dem ersten Sieg in der Runde der letzten 16 an einer WM klappen. Pierluigi Tami (64) zeigt sich optimistisch vor dem Duell gegen Kolumbien: «Wir legen unsere ganze Energie in dieses Spiel rein. Wir glauben an unsere Stärken und wissen, dass es möglich ist. Aber wir müssen unsere beste Leistung abrufen und einen reifen Auftritt hinlegen.» Zwar sei es ein 50:50-Duell, schliesslich habe Kolumbien die Südamerika-Quali auf Platz 3 zwar hinter Argentinien, aber noch vor Brasilien abgeschlossen, so der abtretende Nati-Direktor. «Aber wir haben inzwischen sehr viel Erfahrung. Es ist nicht einfach, gegen uns zu spielen.»

Pierluigi Tami blickt optimistisch auf den WM-Achtelfinal gegen Kolumbien.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 20:25 Uhr

Jaquez und Aebischer angeschlagen

Verteidiger Luca Jaquez und Mittelfeldspieler Michel Aebischer konnten am Samstag nicht mit der Mannschaft im National Soccer Development Centre in Vancouver trainieren. Die beiden leiden unter muskulären Problemen. Jaquez hatte bereits das Spiel gegen Algerien verletzt verpasst.

Michel Aebischer hat am Samstag nicht trainiert.
Foto: Toto Marti
04.07.2026, 20:24 Uhr

Hoher Besuch im Nati-Camp

Guy Parmelin, seine Frau und eine hochkarätige Wirtschaftsdelegation haben der Nati am Samstagmorgen im Teamhotel in Vancouver einen Besuch abgestattet. Dabei sprach der Bundespräsident in einer lockeren Runde mit Trainer Murat Yakin, Captain Granit Xhaka sowie Breel Embolo, Remo Freuler und Johan Manzambi. Parmelin war bereits am Donnerstag beim 2:0 gegen Algerien im Stadion BC Place zugegen.

Nati-Fan: Bundespräsident Guy Parmelin mit Murat Yakin im Stadion von Vancouver.
Foto: Toto Marti
30.06.2026, 21:28 Uhr

Nati-Abschied aus San Diego

Nach 27 Tagen verabschiedet sich der gut 60-köpfige Nati-Tross am Dienstag aus seinem Basecamp in San Diego endgültig. Zum Abschied gibt es das obligate Gruppenfoto mit Spielern, Staff und Hotelangestellten. Bereits während seines Aufenthalts im Fairmont Grand in Del Mar beschenkte der SFV die Mitarbeiter des Hotels mit diversen Nati-Trikots.

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