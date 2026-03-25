«Kann ich mir nicht vorstellen»: Freuler über seine Zukunft

Remo Freuler spricht zwei Tage vor der Partie gegen Deutschland auch über seine Zukunft über den Sommer hinaus. Der Routinier prüfe «alle Optionen», könne sich eine Rückkehr in die Schweiz momentan aber nicht vorstellen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Zwei Tage vor dem Testspiel gegen Deutschland stellt sich Remo Freuler (33) den Fragen der Medien. Der Routinier ist zurück, nachdem er die beiden letzten Partien der WM-Quali im vergangenen Oktober aufgrund eines Splitterbruchs im Schlüsselbein verpasst hat.

«Es war das erste Mal, dass ich etwas länger out war. Ich konnte nach zwei Wochen wieder Pässe spielen und mit dem Ball trainieren, aber natürlich keine Zweikämpfe führen. Es war keine einfache Zeit. Du wärst eigentlich bereit, musst aber auf deinen Körper warten. Es war eine gute Erfahrung, aber ich hoffe, dass ich diese nicht mehr machen muss», so Freuler.

Freuler über seine Zukunft

Die Partie gegen Deutschland bezeichnet Freuler als «kleines Derby». «Es sind immer schöne Duelle gegen die Nachbarn. Wir hatten in der Vergangenheit sehr gute und intensive Duelle gegen sie und das wird auch am Freitag so sein. Wir werden uns sicher nicht verstecken. Wir spielen in Basel vor unseren Fans und werden es Deutschland sehr schwierig machen.»

Mit Blick auf die WM im kommenden Sommer betont der Bologna-Legionär die Wichtigkeit der Auftakt-Partie gegen Katar: «Wenn man gut ins Turnier startet, kann schnell mal etwas Euphorie daraus entstehen. Deshalb müssen wir gut auf die erste Partie vorbereitet sein, aber ich denke es wird einiges möglich sein.»

Wie es nach dem Turnier für ihn persönlich weiter geht, kann Freuler, dessen Vertrag bei Bologna im Sommer ausläuft, noch nicht sagen: «Mal schauen, was kommt – das weiss ich selber noch nicht genau. Ich habe einige Pläne. Ich bin sicher nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben. Aber ich schaue mir alle Optionen an.» Ob er sich auch eine Rückkehr in die Super League vorstellen kann? «Nein, momentan nicht.»

Die Pressekonferenz zum Nachlesen im Ticker:

Das wars Die Pressekonferenz ist zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Tag. Duell gegen Norwegen «Norwegen hat eine sehr gute Quali gespielt. Der norwegische Fussball hat in diesem Jahr gezeigt, dass er einen Schritt vorwärts gemacht hat. Ich glaube deshalb, dass es ein sehr interessantes Spiel ist, um uns mit einer Mannschaft zu messen, die sehr gut in Form ist.» Freuler über einen möglichen Europa-League-Titel «Es sind noch drei Runden, die wir überstehen müssen – jetzt kommt Aston Villa. Aber wir werden sehr gut vorbereitet sein und werden alles geben, um eine Runde weiterzukommen. Der Traum ist es, solche Momente (Titel, wie letzte Saison in der Copa Italia, d. Red.) nochmals zu erleben.» Freuler über seine Verletzung «Von den Schmerzen her ging es. Ich hatte einen Splitterbruch in meine Schlüsselbein. Es war das erste Mal, dass ich etwas länger out war. Es war schon speziell, die Reha zu machen, es war ein Knorz. Der Knochen brauchte seine Zeit. Ich konnte nach zwei Wochen wieder Pässe spielen und mit dem Ball trainieren, aber natürlich keine Zweikämpfe führen. Es war keine einfache Zeit. Du wärst eigentlich bereit, musst aber auf deinen Körper warten. Es war eine gute Erfahrung, aber ich hoffe, dass ich diese nicht mehr machen muss.» Mögliches Duell gegen Italien «Ich wünsche es mir, nicht nur gegen Italien zu spielen, sondern auch, dass sie die Qualifikation schaffen. Das wäre wichtig für das ganze Land und den italienischen Fussball.» Blick auf die WM «An der WM kommt es auf uns darauf an, wie wir uns präsentieren. Es wird sehr wichtig, dass wir das Auftaktspiel gegen Katar gewinnen. Wenn man gut ins Turnier startet, ist einiges möglich.» Freuler über das Deutschland-Duell «Es sind immer schöne Duelle gegen die Nachbarn. Das sind immer kleine Derbys. Wir hatten in der Vergangenheit sehr gute und intensive Duelle gegen sie und das wird auch am Freitag so sein. Wir werden uns sicher nicht verstecken. Wir spielen in Basel vor unseren Fans und werden es Deutschland sehr schwierig machen.» Freulers Zukunft ab dem Sommer «Mal schauen, was im Sommer kommt – das weiss ich selber noch nicht genau. Ich habe einige Pläne, aber das wird sich zeigen. Ich bin sicher nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben. Aber ich schaue mir alle Optionen an.» Eine Rückkehr in die Super League könne er sich indes nicht vorstellen. Los gehts Remo Freuler betritt die Bühne. In Kürze geht es los. Herzlich willkommen Guten Morgen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Nati zwei Tage vor dem Spiel gegen Deutschland. Remo Freuler stellt sich heute den Fragen der Medien. Ab 9.20 Uhr geht es los. Ende des Livetickers

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