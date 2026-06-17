In Österreich schweben nach dem Startsieg gegen Jordanien einige schon auf Wolke sieben. Andere legen mehr Realismus an den Tag, weil sie wissen: Das 3:1 gegen WM-Neuling Jordanien war noch kein Glanzstück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Österreich gewinnt 3:1 gegen Jordanien beim ersten WM-Spiel seit 28 Jahren

Ältester Spieler Marko Arnautovic wird zum Matchwinner

Die «Kronen Zeitung» lobt das Team trotz durchwachsener Leistung

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Erleichterung in Österreich ist riesig. Das ÖFB-Team feiert gegen WM-Neuling Jordanien ein erfolgreiches Comeback nach 28 Jahren ohne Auftritt bei Weltmeisterschaften. Da kann man gut und gerne mal in Euphorie verfallen, obwohl sich der Weg zum Sieg steinig gestaltete. «3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin», titelt zum Beispiel die «Kronen Zeitung». Ins Traumstart-Rohr bläst auch das Portal oe24.

Von einem Traum war die Leistung jedoch weit entfernt. In der ersten Halbzeit war das Team von Coach Ralf Rangnick (67) anfällig bei Kontern und konnte selbst trotz viel Ballbesitz kaum für Gefahr sorgen. Für die schmeichelhafte Pausenführung bedurfte es eines Geniestreichs von Bremen-Legionär Romano Schmid, der den Ball aus der Distanz gefühlvoll ins Netz zwirbelte. Nach dem stümperhaft verteidigten Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel begann das lange Zittern.

Einmal mehr musste Rekordtorschütze Marko Arnautovic (38) für sein Land die Kohlen aus dem Feuer holen. Nachdem sein erster Treffer wegen Handspiels aberkannt worden war, provozierte der robuste Routinier nach einer Ecke im Kopfballduell ein Eigentor, tief in der Nachspielzeit avancierte der älteste österreichische WM-Spieler der Geschichte auch noch zum ältesten Torschützen. Es sind am Ende zwei Standards, die zum auf dem Papier ungefährdet aussehenden Erfolg führen.

Spieler und Trainer mit mehr Realismus

Dass unseren östlichen Nachbarn der Realismus nicht komplett abhandengekommen ist, beweisen der «Kurier» und der «Standard». Ersterer titelt von einer «Erleichterung nach dem Auftakt-Sieg» und zitiert Trainer Rangnick: «Es war ein extrem schwieriges Spiel. Jordanien hat uns das Leben schwer gemacht. Wir haben gebraucht, bis wir reingefunden haben. Wir merken, dass es bei der WM eine andere Anspannung ist.» Zweiterer spricht von einem «mühevollen WM-Auftakt nach Mass».

Auch die Spieler sind nach der Partie nicht vollends zufrieden, versuchen aber, das Positive mitzunehmen. «Wir hatten Phasen, wo wir es gut gemacht haben und welche, wo wir es nicht gemacht haben. Am Ende zeigt es die Mentalität, dass wir nie aufgeben», erklärte Bayern-Star Konrad Laimer (29). Matchwinner Arnautovic gibt zu, dass man zu Beginn «etwas nervös» gewesen sei.

Eine gewisse Anfangsnervosität ist bei einem Team gänzlich ohne WM-Erfahrung ja auch vollkommen verständlich. Am Ende zählt vor allem der Startsieg – und den haben uns die Österreicher ja bekanntlich voraus. Nun gehts noch gegen Argentinien (Montag, 22 Uhr) und Algerien (Sonntag, 28. Juni, 4 Uhr).