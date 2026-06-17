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«Traumstart» gegen Jordanien
In Österreich schweben sie schon auf WM-Wolke sieben

In Österreich schweben nach dem Startsieg gegen Jordanien einige schon auf Wolke sieben. Andere legen mehr Realismus an den Tag, weil sie wissen: Das 3:1 gegen WM-Neuling Jordanien war noch kein Glanzstück.
Publiziert: 11:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 49 Minuten
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In einigen Medien wird das ÖFB-Team trotz durchwachsener Leistung gegen Jordanien bereits mächtig hochgejubelt.
Foto: ISI Photos via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Österreich gewinnt 3:1 gegen Jordanien beim ersten WM-Spiel seit 28 Jahren
  • Ältester Spieler Marko Arnautovic wird zum Matchwinner
  • Die «Kronen Zeitung» lobt das Team trotz durchwachsener Leistung
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Erleichterung in Österreich ist riesig. Das ÖFB-Team feiert gegen WM-Neuling Jordanien ein erfolgreiches Comeback nach 28 Jahren ohne Auftritt bei Weltmeisterschaften. Da kann man gut und gerne mal in Euphorie verfallen, obwohl sich der Weg zum Sieg steinig gestaltete. «3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin», titelt zum Beispiel die «Kronen Zeitung». Ins Traumstart-Rohr bläst auch das Portal oe24

Von einem Traum war die Leistung jedoch weit entfernt. In der ersten Halbzeit war das Team von Coach Ralf Rangnick (67) anfällig bei Kontern und konnte selbst trotz viel Ballbesitz kaum für Gefahr sorgen. Für die schmeichelhafte Pausenführung bedurfte es eines Geniestreichs von Bremen-Legionär Romano Schmid, der den Ball aus der Distanz gefühlvoll ins Netz zwirbelte. Nach dem stümperhaft verteidigten Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel begann das lange Zittern.

Einmal mehr musste Rekordtorschütze Marko Arnautovic (38) für sein Land die Kohlen aus dem Feuer holen. Nachdem sein erster Treffer wegen Handspiels aberkannt worden war, provozierte der robuste Routinier nach einer Ecke im Kopfballduell ein Eigentor, tief in der Nachspielzeit avancierte der älteste österreichische WM-Spieler der Geschichte auch noch zum ältesten Torschützen. Es sind am Ende zwei Standards, die zum auf dem Papier ungefährdet aussehenden Erfolg führen.

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Spieler und Trainer mit mehr Realismus

Dass unseren östlichen Nachbarn der Realismus nicht komplett abhandengekommen ist, beweisen der «Kurier» und der «Standard». Ersterer titelt von einer «Erleichterung nach dem Auftakt-Sieg» und zitiert Trainer Rangnick: «Es war ein extrem schwieriges Spiel. Jordanien hat uns das Leben schwer gemacht. Wir haben gebraucht, bis wir reingefunden haben. Wir merken, dass es bei der WM eine andere Anspannung ist.» Zweiterer spricht von einem «mühevollen WM-Auftakt nach Mass». 

Auch die Spieler sind nach der Partie nicht vollends zufrieden, versuchen aber, das Positive mitzunehmen. «Wir hatten Phasen, wo wir es gut gemacht haben und welche, wo wir es nicht gemacht haben. Am Ende zeigt es die Mentalität, dass wir nie aufgeben», erklärte Bayern-Star Konrad Laimer (29). Matchwinner Arnautovic gibt zu, dass man zu Beginn «etwas nervös» gewesen sei. 

Eine gewisse Anfangsnervosität ist bei einem Team gänzlich ohne WM-Erfahrung ja auch vollkommen verständlich. Am Ende zählt vor allem der Startsieg – und den haben uns die Österreicher ja bekanntlich voraus. Nun gehts noch gegen Argentinien (Montag, 22 Uhr) und Algerien (Sonntag, 28. Juni, 4 Uhr). 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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WM 2026
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Werder Bremen
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