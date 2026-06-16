Zwei Tage vor der zweiten WM-Partie der Nati gegen Bosnien spricht Rieder über die Enttäuschung gegen Katar, aber auch über die nach wie vor positive Stimmung im Team. Sorgen um das Selbstvertrauen seiner Mannschaftskollegen macht er sich keine – man sei bereit.

Es ist ein Fakt, für den sich Fabian Rieder (24) nur bedingt begeistern kann: Im vergangenen Juni erzielte der Mittelfeldspieler seinen bislang einzigen Länderspieltreffer beim 4:2-Sieg gegen Mexiko. Auf US-Boden in Salt Lake City. «Ich denke nicht an individuelle Leistungen», kommentiert der Berner trocken.



Das unterstreicht Rieder auch mit seinen Aussagen zum Schweizer Startspiel. In der WM-Quali noch Stammkraft, durfte der Augsburg-Profi gegen Katar erst in den letzten 25 Minuten ran. «In einem Teamsport geht es darum, solche Dinge zu verstehen. Es war keine Entscheidung gegen mich, sondern eine für einen anderen Spieler», so Rieder. Dass Murat Yakin im Startspiel auf Konkurrent Michel Aebischer gesetzt hatte, sei für ihn einfach zu akzeptieren gewesen. «Auch ich habe meine Ambitionen. Trotzdem ist es wichtig, dass jeder seine Rolle kennt.»



Deutlich mehr Probleme hat Rieder mit dem Resultat. «Es gab auch positive Dinge», findet er. «Aber am Ende war das einfach nicht gut genug. Und das haben wir intern auch angesprochen.» Laut sei dabei aber niemand geworden. «Wir haben eine sehr offene Kommunikation innerhalb des Teams», hält der 29-fache Nationalspieler fest. Gegen Bosnien & Herzegowina gehe es darum, alles daran zu setzen, um den kompletten Fehlstart abzuwenden.



Dieses Unterfangen nehmen die Schweizer im SoFi-Stadium (während der WM auch «Los Angeles Stadium») in Angriff, eine hochmoderne NFL-Arena mit 70’000 Plätzen. «Um in solchen Stadien zu spielen, trainiere ich jeden Tag», sagt Rieder. Es wäre eine mehr als würdige Kulisse für sein zweites Länderspieltor.

Die Pressekonferenz mit Fabian Rieder gibt es hier im Ticker zum Nachlesen:

Die Pressekonferenz ist zu Ende Die Zeit für die PK ist abgelaufen – Mediensprecher Affuso lässt keine weiteren Fragen mehr zu und setzt ihr ein Ende. Wir danken für das Interesse und wünschen einen schönen Abend. Rieder über den steigenden Druck «Wir haben schon viele Turniere erlebt und wissen, wie es in Drucksituationen ist. Wir sind alle bereit und motiviert, an der Enttäuschung etwas zu ändern. Jetzt ist fertig lustig. Man kann auf einen Schweizer Sieg wetten.» Rieder über die Trainings nach dem Katar-Spiel «Im Vordergrund steht die Regeneration und für die Spieler, die nicht von Anfang an gespielt haben, die Kompensation. Da wir da sehr intensiv trainiert haben, wäre ein volles Training gestern zu viel gewesen. Heute sind wir alle wieder auf dem gleichen Stand, das war gut geplant von den Fitnesstrainern.» Rieder gibt ein Versprechen an die Fans ab «Die Mannschaft ist immer noch die gleiche wie in der Quali. Wir haben viel Qualität und ein gutes Miteinander im Team. Das wollen wir den Fans jetzt auch zeigen und sie davon überzeugen. Ich bin sehr positiv gestimmt auf dieses Spiel – das will ich euch mitziehen. Ich kann es kaum erwarten, dass das Spiel anfängt.» Rieder über das möglicherweise fehlende Selbstvertrauen im Abschluss «Die Spieler, die hätten treffen können, haben solche Situationen auch schon erlebt. Zwei Tage später ist das schon wieder vergessen. Jeder will gewinnen, jeder hat das Selbstvertrauen – schliesslich bist du an der WM. Wir können positiv bleiben, das ist sehr wichtig für die Spieler.» Rieders Blick auf das letzte Spiel «Nach einer Niederlage ist nicht immer alles schlecht. Wir haben viele Chancen kreiert und an einem guten Tag machen wir da mehr Tore. Es gab schon Positives in diesem Spiel, aber wir müssen daraus Tore schiessen und dürfen auch nicht in der 94. Minute noch einen Gegentreffer erhalten. Das, was nicht gut geklappt hat, müssen wir mitnehmen. Wir sind aber auf gutem Weg.» Rieder über sein Tor in den USA «Persönliche Errungenschaften zählen nichts. Am Ende ist das Team das Wichtigste.» Rieder über die Analyse nach dem Katar-Spiel «Wir haben gegen Katar einen Sieg erwartet. Wir haben das Spiel im Video noch einmal angeschaut und analysiert, was gut und was weniger gut war. Wir hatten ja auch einige Chancen, die wir aber nicht genutzt haben.» Rieder über seinen bosnischen Ex-Teamkollegen Demirovic «Mit Ermedin hatte ich noch keinen Kontakt. Wir hatten in Stuttgart ein gutes Verhältnis. Aber Bosnien ist ein gutes Team, da müssen wir von Anfang an bereit sein, um etwas zu holen.» Rieder über die Kritik an den Führungsspielern «Wir haben eine sehr offene Kommunikation im Team, da kann jeder jedem alles sagen. Klar haben wir unsere Führungsspieler, die aber selber sehr selbstkritisch sind. Auch ich kann jemand anderem mal etwas sagen. Wir ziehen alle am gleichen Strang und wollen uns auf dem Feld pushen. Laut wird es dabei nicht, das würde auch nichts bringen – das bleibt meistens sachlich, aber trotzdem mit viel Klarheit.» Weitere Einträge laden

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