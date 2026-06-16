Neuer Trainer für Jashari und Athekame bei Milan

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die AC Milan hat einen neuen Trainer. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Dienstag bestätigt, wird Ruben Amorim (41) ab nächster Saison mit einem Zweijahresvertrag bei den Rossoneri an der Seitenlinie stehen. Die Mailänder haben sich Ende Mai von Massimiliano Allegri (58) getrennt.

Der Portugiese ist seit seiner Entlassung bei Manchester United im Januar ohne Job. Vor seinen knapp 14 Monaten in England trainierte er viereinhalb Jahre Sporting Lissabon und holte in dieser Zeit zwei portugiesische Meistertitel – die ersten seit 2001/02.

Bei Milan wird er unter anderem Nati-Star Ardon Jashari (23) und U21-Nationalspieler Zachary Athekame (21) trainieren.

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