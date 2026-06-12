Der Wechsel 2025 von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel zu YB erwies sich für Bosniens Armin Gigovic als Albtraum. Jener von Schweden zu Bosnien als Volltreffer! Steht er zum WM-Auftakt gar in der Startelf?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bosniens Gigovic hofft auf Startelf bei der WM-Vorbereitung gegen Kanada

Nach Italiens Ausscheiden beschreibt er die verrückte Atmosphäre in Sarajevo

Bosnien verlor seit 2025 nur ein Spiel: Selbstvertrauen ist gross

Alain Kunz Reporter Fussball

Drei Testspiele hat unser zweiter WM-Gegner Bosnien und Herzegowina ausgetragen. In zweien steht Armin Gigovic (24) in der Startelf. In den Playoff-Spielen hatte er das nicht geschafft. In Wales kam er in der Verlängerung rein. Beim grossen Coup gegen Italien gar nicht. In der WM-Vorbereitung hat der YB-Profi sein Standing verbessern können.

Denn der gebürtige Schwede ist ein Fighter. Kein Blender. Kein Fake-Spieler. Und auch kein Plapperi. Es sprudelt nicht aus ihm heraus. Oft muss man die Worte herauskitzeln. Aber gut: Seine Kernkompetenz muss nicht das Formulieren geschliffener Sätze sein.

Gigovic hatte so was wie nach dem Italien-Coup noch nie erlebt

Versetzen wir uns kurz zurück, an jenen magischen Abend des letzten Märztags, als Bosnien es schaffte, einen Weltmeister zum dritten Mal zu traumatisieren und sich anstelle von Italien das WM-Ticket zu krallen. Die Bilder, die man aus Sarajevo sah, waren des Wahnsinns. Wie wars mittendrin? «Die Atmosphäre war komplett verrückt! Ich hatte so was in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt. Und auch was danach in der Stadt abging. Ich landete um acht Uhr morgens im Bett. Aber das war es wert, am Ende so müde zu sein. Jede Minute. Jede Sekunde. Ich werde diesen Tag nie vergessen», erzählt Gigovic.

Doch das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein. Im Gegensatz zur ersten WM-Teilnahme 2014, als man nach zwei Niederlagen gegen Argentinien und Nigeria und einem Sieg gegen den Iran ausschied, soll es heuer in die K.o.-Runde gehen. «Wir haben seit einem Jahr ein einziges Spiel verloren. Also ist auch unser Selbstvertrauen sehr gross», so Gigovic.

Wie Gigovic zum Konvertiten wurde

In bosnischen Auswahlen hat Gigovic nie gespielt. Nur in schwedischen, für sein Geburtsland. Sogar zwei A-Länderspiele. Aber weil die keinen Wettbewerbscharakter hatten, konnte das bosnische Duo infernale, Nationalmannschafts-Direktor Emir Spahic und Trainer Sergej Barbarez, den verlorenen Sohn bekehren. «Der erste Anruf erfolgte vor zwei Jahren. Es waren gute Gespräche.» Damals war Bosnien am Boden. 2024 gewann man kein einziges Spiel. Mit dem 0:7 gegen Deutschland als Tiefpunkt. «Wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass wir es an die WM schaffen würden – ich hätte es nicht geglaubt. Aber sie haben mir ihren Plan aufgezeigt und die Leidenschaft sowie den Nationalstolz für Bosnien geweckt. Es war der richtige Schritt.»

Mittlerweile ist auch für Gigovic klar, in welchem Takt sein Herz schlägt. Auch wenn der Grossteil seiner Familie in Schweden lebt und er Bosnien nur aus seiner Zeit als Kind kannte, weil die Familie jeden Sommer dorthin in die Ferien gegangen ist.

Gigovic ist «Fan» seines Mitspielers Dzeko

Beim bosnischen Nationalteam spielt Gigovic zusammen mit Superstar Edin Dzeko (40). «Unfassbar, auf welchem Level er in seinem Alter performt. Zudem ist er auch neben dem Feld eine grossartige Person. Er spricht mit allen. Er ist immer da, wenn du Hilfe brauchst. Fantastisch, dass ich mit solch einem grossen Spieler im gleichen Team stehen kann.» Seine eigene Rolle sieht er so: «Ich versuche, mit meiner Aggressivität das Team zu pushen. Ich rede nicht viel. Aber ich gebe immer alles.»

Showdown um Platz 1 gegen die Schweiz?

Diese Attitüde könnte ihn gegen Kanada in die Startelf bringen. Und geht das gut gegen den Co-Gastgeber, der ohne seinen angeschlagenen Superstar Alphonso Davies antreten muss, folgt wohl bereits der Showdown um Platz 1. Gegen seine aktuelle fussballerische Heimat. «Ich habe die Schweiz natürlich genau beobachtet. Die waren zuletzt ja an jedem grossen Turnier dabei. Da hats Top-Spieler im Team. Xhaka ist der Schlüsselspieler. Aber nicht nur er. Embolo, Akanji, Kobel, Rodriguez, Okafor. Ganz stark, wie die in Schweden gewonnen haben. Die haben das Spiel dort kontrolliert, wie es Barcelona üblicherweise tut.»

Also ist die Schweiz Favorit? «Ich mag das Gerede über die Favoritenrolle nicht. Sicher wird die Schweiz weiterkommen. Aber wir sind in einem guten Flow und haben ein sehr gutes Gefühl. Doch auch Kanada hat gute Spieler. Katar kennt eine WM vom letzten Mal. Nichts wird einfach werden. Selbst wenn man Spanien oder so heisst.»