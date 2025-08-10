YB steht kurz vor der Verpflichtung von Armin Gigovic. Der 23-jährige Bosnier von Holstein Kiel soll in finalen Gesprächen mit dem Berner Klub sein.

Armin Gigovic könnte demnächst zu YB wechseln. Foto: Getty Images

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Armin Gigovic (23) steht offenbar vor einem Wechsel zu YB. Der bosnische Nationalspieler, der aktuell bei Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga unter Vertrag steht, soll sich gemäss Transfermarkt.ch «in finalen Gesprächen mit einem Schweizer Top-Klub» befinden. Nach Informationen des Portals soll es sich dabei um die Berner handeln – aber auch Basel soll mit dem Mittelfeldspieler in Kontakt gewesen sein.

Gigovic fehlte am Sonntag bei der 0:2-Niederlage von Holstein gegen Arminia Bielefeld im Aufgebot. Der 23-Jährige wurde vom Verein für Vertragsgespräche mit anderen Klubs freigestellt. «Es gibt einen Verein, mit dem die Gespräche konkret sind», bestätigte Sportchef Olaf Rebbe die Gerüchte um einen Abgang. Die heisseste Spur soll dabei in die Schweiz führen. Bei YB soll Gigovic, der in der vergangenen Saison in 33 Spielen sechsmal traf, einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.