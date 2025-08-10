DE
YB steht kurz vor der Verpflichtung von Armin Gigovic. Der 23-jährige Bosnier von Holstein Kiel soll in finalen Gesprächen mit dem Berner Klub sein.
Publiziert: 21:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Armin Gigovic könnte demnächst zu YB wechseln.
Foto: Getty Images
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Armin Gigovic (23) steht offenbar vor einem Wechsel zu YB. Der bosnische Nationalspieler, der aktuell bei Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga unter Vertrag steht, soll sich gemäss Transfermarkt.ch «in finalen Gesprächen mit einem Schweizer Top-Klub» befinden. Nach Informationen des Portals soll es sich dabei um die Berner handeln – aber auch Basel soll mit dem Mittelfeldspieler in Kontakt gewesen sein.

Gigovic fehlte am Sonntag bei der 0:2-Niederlage von Holstein gegen Arminia Bielefeld im Aufgebot. Der 23-Jährige wurde vom Verein für Vertragsgespräche mit anderen Klubs freigestellt. «Es gibt einen Verein, mit dem die Gespräche konkret sind», bestätigte Sportchef Olaf Rebbe die Gerüchte um einen Abgang. Die heisseste Spur soll dabei in die Schweiz führen. Bei YB soll Gigovic, der in der vergangenen Saison in 33 Spielen sechsmal traf, einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
