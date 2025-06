1/8 Filip Ugrinic (2. v.l.) jubelt mit Virginius, Hadjam und Bedia. Er will YB aber unbedingt verlassen. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Was sich am Mittwoch bereits abgezeichnet hat, ist tags darauf fix: FCB-Leistungsträger Leon Avdullahu (21) verlässt den Meister zu Hoffenheim in die Bundesliga. Die Ablösesumme dürfte bei acht Millionen Euro plus Boni liegen.

«Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich das rotblaue Trikot mit Stolz getragen. Nach sieben Saisons beim FCB fängt für mich nun ein neues Kapitel in Deutschland an. Dass ich diesen Schritt nach zwei Titeln mit dem Club, dem ich so viel zu verdanken habe, machen darf, fühlt sich wie ein Traum an», wird Avdullahu in der FCB-Medienmitteilung zitiert. «Ich möchte mich beim Club und bei allen Fans herzlich für die fantastischen letzten Jahre bedanken – ich werde für immer mit dem FCB verbunden bleiben.»

Basel

Trainer: Fabio Celestini (49/seit Oktober 2023).

Fabio Celestini (49/seit Oktober 2023). Zuzüge: Philip Otele (Al-Wahda/Kaufoption gezogen), Jonathan Dubasin (Gijon/Leih-Ende), Juan Gauto (La Coruna/Leih-Ende), Djordje Jovanovic (Partizan/Leih-Ende), Dion Kacuri (Yverdon/Leih-Ende), Andrin Hunziker (Karlsruhe/Leih-Ende), Arnau Comas (Eibar/Leih-Ende), Emmanuel Essiam (Aarau/Leih-Ende), Roméo Beney (Lausanne-Ouchy/Leih-Ende), Kaio Eduardo (Vaduz/Leih-Ende), Loris Schreiber (Wil/Leih-Ende).

Taulant Xhaka (Karriereende), Joe Mendes (Braga/Leih-Ende), Metinho (Troyes/Leih-Ende), Romario Baro (Porto/Leih-Ende), Axel Kayombo (Sturm Graz), Maurice Malone (Austria Wien), Leon Avdullahu (Hoffenheim). Das ist zu erwarten: Der Meister wird mit einem neuen Trainer in die Saison starten. Fabio Celestini verlässt den Klub. Und sein Nachfolger ist zwar noch nicht offiziell verkündet, aber er wird Ludovic Magnin heissen. Auch im Kader gibt es einiges zu klären. Ganze zehn Leihspieler kehren in diesem Sommer zurück – zumindest auf dem Papier. Zwei ist der FCB schon zuvor wieder losgeworden. Bei Maurice Malone macht Leihklub Austria Wien von der Kaufoption Gebrauch. Flügel Axel Kaymobo, der zuletzt wie viele Basler Talente in die Challenge League ausgeliehen war, wechselt zu Sturm Graz. Bei vielen Spielern ist derzeit noch unklar, ob sie beim Meister überhaupt noch eine Zukunft haben. Weil ihre Leihklubs aber auf die jeweilige Kaufoption verzichtet haben, kehren unter anderem Djordje Jovanovic, Arnau Comas und Juan Gauto nach Basel zurück. Anders sieht es bei Jonathan Dubasin aus, der fix von Gijon übernommen werden dürfte – offiziell ist das aber noch nicht. Die Basler selbst haben bei den beiden Meisterspielern Joe Mendes und Romario Baro von einer festen Verpflichtung abgesehen. Anders sieht es bei Philip Otele aus, für den man drei Millionen Franken nach Abu Dhabi überwiesen hat. Gerne würde man auch Metinho im Klub behalten, noch immer laufen Gespräche mit der City Football Group über eine feste Verpflichtung.

GC

Trainer: Tomas Oral (52/seit November 2024).

Tomas Oral (52/seit November 2024). Zuzüge: Florian Hoxha (Schaffhausen/Leih-Ende).

Lausanne

Trainer: Ludovic Magnin (46/seit Juni 2022).

Ludovic Magnin (46/seit Juni 2022). Zuzüge: Bryan Okoh (Salzburg/Leihe), Ethan Bruchez (U19), Malko Sartoretti (Biel/Leih-Ende), Melvin Mastil, Seydou Traoré, Diogo Carraco, Hamzah Abdallah, Mayka Okuka (alle Nyon/Leih-Ende).



Antoine Bernede (Hellas Verona). Das ist zu erwarten: Lausanne sucht aktiv nach einem neuen Trainer, da Ludovic Magnin sich mit dem FC Basel auf einen Wechsel im Sommer geeinigt hat, auch wenn noch nichts offiziell bestätigt wurde. Sportdirektor Stéphane Henchoz hat seit dem Ende der Meisterschaft viel zu tun, und die Neuzugänge werden auch stark von der Person des neuen Trainers abhängen. Die Transferaktivitäten sind daher etwas ins Stocken geraten, es gibt viele offene Fragen. Bleibt Karlo Letica? Wenn nicht, muss sehr schnell ein guter Torwart her, da Lausanne Ende Juli zum ersten Mal seit fünfzehn Jahren wieder in Europa spielen wird. Auch der Fall Alvyn Sanches ist spannend: Das Juwel steht bis Sommer 2026 unter Vertrag, ist aber derzeit verletzt. Wird ihn Lausanne sofort verkaufen? Oder wird Henchoz ihn zu einer Verlängerung überreden können? Was Neuzugänge angeht, scheint die Verpflichtung des jungen Waadtländer Verteidigers Bryan Okoh ein guter Schachzug zu sein.

Lugano

Trainer: Mattia Croci Torti (43/seit September 2021).

Mattia Croci Torti (43/seit September 2021). Zuzüge: Nicolò Puddu (Team Ticino), Johan Nkama (Bellinzona/Leih-Ende).

Ignacio Aliseda (vereinslos), Milton Valenzuela (vereinslos), Allan Arigoni (vereinslos), Kacper Przyzbylko (vereinslos), Roman Macek (vereinslos), Boris Babic (vereinslos). Das ist zu erwarten: Bei Lugano hat das grosse Ausmisten bereits angefangen. Gleich von sechs Spielern mit auslaufenden Verträgen hat man sich per Ende Saison verabschiedet. Nun ist Sportchef Sebastian Pelzer (44) gefordert. Denn es sind noch weitere Abgänge zu erwarten. Etwaige Kandidaten sind Albian Hajdari (22) oder auch Goalie Amir Saipi (24). Für Hajdari scheint bereits ein neuer Innenverteidiger bereitzustehen. Vom italienischen Meister Napoli soll Nosa Edward Obaretin (22) kommen, der in der letzten Saison an Bari in die Serie B verliehen war und auf 25 Einsätze kam.

Luzern

Trainer: Mario Frick (50/seit Dezember 2021).

Mario Frick (50/seit Dezember 2021). Zuzüge: Teddy Okou (Lausanne/Leih-Ende), Mauricio Willimann (Schaffhausen/Leih-Ende),

Nicky Beloko (Austin), Sofyan Chader (vereinslos), Aleksandar Stankovic (Inter/Leih-Ende). Das ist zu erwarten: In diesen Tagen geht es für Sportchef Remo Meyer (44) erst einmal darum zu klären, ob Trainer Mario Frick (50) an Bord bleibt oder nicht. Davon hängen viele Transferaktivitäten ab. Es gibt aber eine Lücke im Kader, die – egal welcher Trainer auf der Bank Platz nimmt – schnellstmöglich gefüllt werden muss: jene des Sechsers. Nach dem erfolgreichen Leihgeschäft mit Aleksandar Stankovic (19) braucht es auf dieser Position wieder einen Spieler, der das Luzerner Spiel diktiert. Wer das sein wird, ist noch völlig offen. Konkrete Namen geistern noch keine durch die Zentralschweiz. Immerhin scheint es, als ob der FCL die Kaufoption für den bis Ende Juni von YB ausgeliehenen Donat Rrudhani (26) ziehen wird. Das Geld haben die Blau-Weissen jedenfalls beisammen.

Servette

Trainer: Thomas Häberli (51/seit Juni 2024).

Thomas Häberli (51/seit Juni 2024). Zuzüge: Samuel Mraz (Motor Lublin), Giotto Morandi (GC).

Enzo Crivelli (vereinlos), Dereck Kutesa (AEK), Alexander Lyng (Sönderjyske), Joseph Nonge (Juventus/Leih-Ende), Victory Beniangba (Genk/Leih-Ende), Kasim Adams, Moussa Diallo, Valton Behrami, Noah Henchoz, Loïs Ndema, Alexandre Dias Patricio (alle vereinslos). Das ist zu erwarten: Sportdirektor René Weiler ist gegangen, und Servette wird nun mit einer Sportkommission arbeiten, in die Gérard Bonneau und Alain Geiger, zwei ehemalige Mitarbeiter des Vereins, zurückkehren. Verstärkung wird sicherlich in der Abwehr benötigt, wo Servette nur über begrenzte Kapazitäten verfügt, und es ist nicht ausgeschlossen, dass einer der beiden Torhüter, Jérémy Frick oder Joël Mall, den Verein im Sommer verlässt. Zwei Offensivspieler wurden bereits verpflichtet, aber Servette wird weiterhin alle Möglichkeiten auf dem Markt ausloten. Ist Alexis Antunes, der im letzten Sommer sehr begehrt war, nach seinen zahlreichen Verletzungen noch gefragt auf dem Markt? Wenn ja, müsste Servette wohl einen Mittelfeldspieler verpflichten. Und ein Flügelspieler wäre sicherlich kein Luxus, aber Genf hat ein Problem: Im Gegensatz zu YB ist die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase trotz der Teilnahme an der Champions-League-Quali nicht sicher. Diese Unsicherheit hat natürlich Auswirkungen auf den Transfermarkt.

Sion

Trainer: Didier Tholot (61/seit Juni 2023).

Didier Tholot (61/seit Juni 2023). Zuzüge: Kreshnik Hajrizi (Widzew Lodz), Djaota Luyet (Sion U19), Adrien Fernandes (Sion U21), Altin Shala (Delémont), Hervé Matondo (Bellinzona/Leih-Ende), Gilles Richard (Nyon/Leih-Ende).

Georgi Rusev (vereinslos), Nathanaël Saintini (vereinslos), Cristian Souza (Bellinzona), Heinz Lindner (YB), Dejan Sorgic (vereinslos), Kevin Bua (vereinslos), Reto Ziegler (vereinslos), Dennis-Will Poha (vereinslos), Gora Diouf (vereinslos). Das ist zu erwarten: Um das Ziel der neuen Saison zu erreichen, das da wäre unter die ersten sechs zu kommen, sucht CC einen neuen Goalie, einen Linksverteidiger, eine Nummer sechs, einen Couloirspieler und einen Stossstürmer. CC: «Und das müssen alles potenzielle Stammspieler sein.» Der neue Keeper soll Timothy Fayulu als Nummer 1 ernsthafte Konkurrenz machen, da CC mit diesem nicht ganz glücklich ist. Möglicherweise verlässt Fayulu den Klub sogar. Topkandidat ist Ex-YB-Goalie Anthony Racioppi, der weder bei Besitzerklub Hull City, noch beim 1. FC Köln, an den er ausgeliehen war, eine Rolle gespielt hat. Zudem erhalten drei talentierte Eigengewächse einen ersten Profivertrag. Darunter der erst 16-jährige Stürmer Adrien Llukes, dessen Unterschrift noch aussteht. CC: «Er wird eine grosse Karriere machen!»

St. Gallen

Trainer: Enrico Maassen (41/seit Juni 2024).

Enrico Maassen (41/seit Juni 2024). Zuzüge: Enoch Owusu (Inter Mailand), Nikolaj Möller (Strömsgodset/Leih-Ende), Gentrit Muslija (Wil/Leih-Ende), Edis Bytyqi (Wil/Leih-Ende), Behar Neziri (U21).

Bela Dumrath (Stuttgarter Kickers/Leihe), Chadrac Akolo (vereinslos), Abdoulaye Diaby (vereinslos), Grégory Karlen (vereinslos), Musah Nuhu (vereinslos), Moustapha Cissé (Atalanta/Leih-Ende), Lukas Daschner (Bochum/Leih-Ende), Jean-Pierre Nsame (Legia Warschau/Leih-Ende). Das ist zu erwarten: Bloss 52 Tore haben die Espen in der abgelaufenen Saison erzielt, nur die Kellerkinder aus Sion, Winti, GC und Yverdon sind vor dem gegnerischen Kasten noch harmloser unterwegs gewesen. Die Suche nach einem treffsicheren Stürmer, der sofort funktioniert, hat aus diesem Grund höchste Priorität. Zumal Top-Torschütze Willem Geubbels (14 Treffer) den FCSG verlassen dürfte. Unter anderem soll Premier-League-Absteiger Ipswich am Franzosen interessiert sein. Auch auf den Aussenverteidigerpositionen müssen sich die Ostschweizer zwingend verstärken, will man nicht erneut beide Saisonziele verpassen. Geld, um aufzurüsten, wäre grundsätzlich vorhanden. Sowohl die Qualifikation für die Gruppenphase der Conference League als auch der Transfer von Isaac Schmidt zu Leeds haben Kohle in die grün-weissen Kassen gespült. Um einen Stürmer vom Kaliber eines Michael Frey zu finanzieren, dürfte das dann aber doch nicht reichen. Den kennt Roger Stilz zwar noch aus gemeinsamer Zeit bei Waasland-Beveren, bei QPR aber hat der Berner noch einen gut dotierten Vertrag bis Juni 2026.

Thun

Trainer: Mauro Lustrinelli (49/seit Juni 2022)

Mauro Lustrinelli (49/seit Juni 2022) Zuzüge: Layton Stewart (Preston North End/Kaufoption gezogen).

Declan Frith (Peterborough United), Miguel Castroman (vereinslos), Helios Sessolo (vereinslos), Hermann Tebily (vereinslos), Dario Wälti (Kriens/Leihe), Uros Vasic (vereinslos). Das ist zu erwarten: Der neue Grossaktionär stopft die finanziellen Löcher und denkt gross. Retter Beat Fahrni, der bestens vernetzte Unternehmer aus der Region, will nach dem Aufstieg in die Top sechs und steht dazu. Um das hochgesteckte Ziel zu erreichen, wird es noch mehrere Verstärkungen geben. Allerdings nicht zu viele, wie Sportchef Dominik Albrecht (39) beteuert. Denn der Stamm um langjährige Thun-Stützen wie Leonardo Bertone (31, verlängert bis 2027 mit Option) soll bestehen bleiben. Noch offen ist die Goaliesituation: Die eigentliche Nummer 1, Eigengewächs Nino Ziswiler (25) aus Spiez im Berner Oberland, wurde mitten im Aufstiegsrennen abgesägt. Niklas Steffen (24, ex-FCB-Nachwuchs) sprang ein und brillierte. Doch reicht es für die Super League – oder holt Thun einen neuen Stammkeeper?

Winterthur

Trainer: Uli Forte (50/seit Dezember 2024).

Uli Forte (50/seit Dezember 2024). Zuzüge: Noe Holenstein, Carmine Chiappetta, Elias Maluvunu (alle Schaffhausen/Leih-Ende), Laurin Vögele (Cham/Leih-Ende), Antoine Baroan (Ludogorets/Leih-Ende).

Boubacar Fofana (Vertragsauflösung), Fabian Frei (Rücktritt), Labinot Bajrami (FCZ/Leih-Ende), Josias Lukembila (Paris FC/Leih-Ende), Granit Lekaj (vereinslos), Markus Kuster (vereinslos). Das ist zu erwarten: Mit der grossen Kelle wird der FC Winterthur auch in Zukunft nicht anrichten. Im Gegenteil: Die Besitzer-Familie Keller hat zuletzt mehr Geld eingeschossen als geplant. Deshalb werden die Ausgaben für die Profi-Equipe um rund 15 Prozent gedrosselt. Aus wirtschaftlichen Gründen sind primär Abgänge zu erwarten – fünf, unter ihnen der langjährige Captain Granit Lekaj, hat der FCW bereits kommuniziert. Ziel ist es, das Kader auf 24 Spieler zu reduzieren; in der vergangenen Saison gehörten 28 Akteure zum Team. Der Spielraum für Transfers ist entsprechend klein. Der Name des Franzosen Brian Beyer (28), zuletzt mit dem FC Biel überraschender Cup-Finalist, kursiert seit Tagen. Er soll sogar bereits unterschrieben haben. «Brian ist sicher ein Spieler, mit dem wir uns beschäftigen», sagt Sportchef Oliver Kaiser zu Blick. Geregelt ist das Dossier Luca Zuffi (35). Die Vereinbarung mit dem dreifachen Meister wurde um eine weitere Saison verlängert. Beim gesetzten Rechtsverteidiger Silvan Sidler hat der Verein die Option gezogen; sein neuer Vertrag ist bis 2026 terminiert. Hohe Priorität haben die Gespräche mit Tobias Schättin (28). Mit dem Linksverteidiger, der bereits 220 Mal das FCW-Shirt getragen hat, will die sportliche Führung unbedingt verlängern. Roman Buess (32), Back-up-Stürmer und Leitwolf in der Garderobe, soll ebenfalls bleiben. Coach Uli Forte formuliert seinen Wunsch für die nahe Zukunft so: «Wenn wir das aktuelle Team halten können und uns vielleicht noch punktuell verstärken, haben wir eine super Saison vor uns. Wir wollen den Schwung unserer sportlichen Auferstehung mitnehmen.»

YB

Trainer: Giorgio Contini (50/seit Dezember 2024).

Giorgio Contini (50/seit Dezember 2024). Zuzüge: Heinz Lindner (Sion), Emmanuel Tsimba (YB U21), Rodri Smith (YB U21), Noah Persson (GC/Leih-Ende).

Cheick Niasse (Hellas Verona/Kaufpflicht). Das ist zu erwarten: Es kommen einige Spieler von Leihen zurück, wobei nur bei einem klar ist, dass er sicher nicht mehr für YB spielen wird: Cheikh Niasse. Hellas Verona hat eine Kaufpflicht. Die Fälle Meschack Elia, Donat Rrudhani und Anel Husic sind unklar. Noah Persson, der von GC zurückkommt, wird einer der beiden YB-Linksverteidiger sein. Offen sind auch die Fälle Alan Virginius und Abdu Conté, deren Leihverträge auslaufen. Filip Ugrinic hat nicht verlängert und will unbedingt gehen. Für Ali Camara will man wegen der vielen Disziplinlosigkeiten «eine Lösung finden», wie auch für Kastriot Imeri aus Leistungsgründen. Auch einer aus dem Duo Lewin Blum und Saidy Janko wird überzählig sein, da Zachary Athekame als Rechtsverteidiger gesetzt ist. Zudem werden sicher einige neue Gesichter zu sehen sein. Vielleicht jenes von Grégory Wüthrich, dessen Vertrag bei Sturm Graz ausläuft. Doch der Ex-YBler hofft auf die Bundesliga.

Zürich

Trainer: Mitchell van der Gaag (53/neu).

Mitchell van der Gaag (53/neu). Zuzüge: Labinot Bajrami (Winterthur/Leih-Ende), Jewgeni Morosow (U21), Nikola Katic (Plymouth Argyle/Leih-Ende), Nemanja Tosic (La Coruna/Leih-Ende), Ramon Guzzo (Leih-Ende).

Jean-Philippe Gbamin (vereinslos), Ifeanyi Mathew (vereinslos), Mirlind Kryeziu (vereinslos), Zivko Kostadinovic (vereinslos), Doron Leidner (Olympiakos/Leih-Ende), Fernand Goure (Westerloo/Leih-Ende), Mohammad Mahmoud (Elversberg/Leih-Ende). Das ist zu erwarten: Das Leihkarussell dreht sich fröhlich beim FCZ. Linksverteidiger Nemanja Tosic wird von La Coruña nicht übernommen und ist damit wieder FCZ-Spieler. Nikola Katic hat nach dem Abstieg in die 3. englische Liga seinen Abgang bei Plymouth verkündet. Der Innenverteidiger dürfte seine Zukunft allerdings kaum in Zürich sehen. Offen ist, ob die Kaufoptionen von den Leihspielern Mounir Chouiar (Ludogorets), Samuel Ballet (Como) und Juan José Perea (Stuttgart) gezogen werden. Alle zusammen dürften für den FCZ etwas zu teuer sein. Als möglichee Abgänge dürften vor allem Junior Ligue und Jahnoah Markelo das Interesse ausländischer Klubs auf sich gezogen haben.