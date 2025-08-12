Die Young Boys bekommen Verstärkung aus der Bundesliga: Der bosnisch-schwedische Mittelfeldspieler Armin Gigovic wechselt ins Wankdorf.

YB präsentiert Gigovic am Dienstagmorgen im gelb-schwarzen Trikot.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Was sich am Wochenende nach dem Sion-Spiel (0:0) abgezeichnet hat, ist nun Tatsache. Armin Gigovic (23) wechselt von Holstein Kiel nach Bern. Bei den Norddeutschen hat er letzte Saison in der Bundesliga in 31 Spielen 5 Tore erzielt. Er ist bosnischer Nationalspieler (12 Länderspiele) und hat bei YB einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

In Gigovics Vertrag hat es eine fixe Ausstiegsklausel gegeben, die nun auch YB bestätigt. Diese soll bei rund 1,5 bis an die 2 Millionen Franken beziffert sein. Zuletzt kursierten in Medienberichten deutlich höhere Summen.

Christoph Spycher, Chief Sports bei YB, hat diesen Sommer immer wieder davon gesprochen, die Achse bei YB verstärken zu wollen. Also die zentralen Positionen. Edimilson Fernandes fürs Mittelfeld und Gregory Wüthrich für die Abwehr waren die ersten Bausteine dafür, Stürmer Sergio Cordova und Jungspund Dominik Pech (18) folgten.

Gigovic ist nun ein weiterer zentraler Baustein. Spycher über ihn: «Wir haben uns schon seit einiger Zeit mit ihm befasst. Er wird dafür sorgen, dass unsere Achse noch stabiler wird und wir im Mittelfeld über noch mehr Kreativität und Durchschlagskraft verfügen werden.»