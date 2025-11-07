DE
FR
Abonnieren
«Er sollte wissen, wie man in einen Zweikampf geht»
1:20
Gigovic sieht früh die Rote:«Er sollte wissen, wie man in einen Zweikampf geht»

Zwei Platzverweise in 53 Minuten
YB-Coach und Spieler nehmen Gigovic in Schutz – aber nicht alle

Es muss ja nicht sein, dass eine Rote Karte einen Match derart konditioniert wie jene gegen Armin Gigovic, die zum YB-Untergang führt. Dennoch gibts keine Schelte vom Coach.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/12
Bitterer Gang: Armin Gigovic verschwindet nach dem Platzverweis, ganz einsam, im Bauch des Toumba-Stadions.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Gigovic erhält Rote Karte, YB verliert gegen AEK Athen
  • Trainer Seoane verteidigt Gigovic trotz wiederholtem Platzverweis
  • Nach 3,5 Minuten Spielzeit sah Gigovic die Rote Karte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alain Kunz, Thessaloniki

Genau dreieinhalb Minuten sind gespielt, als Armin Gigovic (23) einen Zweikampf gewinnt, sich den Ball dann ein klein wenig zu weit vorlegt, diesen unbedingt behalten will und dabei keine Rücksicht darauf nimmt, dass mit Georgios Giakoumakis ein Gegenspieler dort steht. Unbesehen dessen zieht der Bosnien-Schwede voll durch – und kommt zu spät. So landet sein Fuss mit offener Sohle auf dem Bein des Griechen.

Für diese Grätsche sieht Gigovic nach fünf Minuten Rot
0:26
Der Anfang vom Ende:Für diese Grätsche sieht Gigovic nach fünf Minuten Rot

Ref Srdjan Jovanovic zückt zuerst Gelb, korrigiert dann nach der Intervention des VAR und dem Studium der Bilder auf Rot. Auch er wird konditioniert, denn als er zum Bildschirm geht, ist dieser eingefroren. Sekundenlang sieht man einzig das Standbild mit dem Treffer. Schon da ist klar: Es wird Rot geben!

Gigovic war schon gegen Basel am Sonntag vom Platz geflogen. Damals mit Gelb-Rot. Und das war maximal unglücklich. Denn er rutschte aus und deshalb in Shaqiri hinein. Verschulden? Eigentlich keines. Und so ist Gigovic ein Wiederholungstäter.

Seoane nimmt Resultat auf seine Kappe

Das Spiel in Thessaloniki ist hernach ein komplett anderes. YB richtet ein Réduit ein, mit dem es sein Tor zur Pause heroisch verteidigt. Das gelingt vor allem, weil die Griechen fast nichts mit dem gebotenen Raum anfangen können. Doch als kurz nach der Pause das 1:0, fällt, ist es um die Gäste geschehen. «Das erste Tor war ärgerlich», wird Trainer Gerardo Seoane nach dem Match sagen, «weil es als Dosenöffner diente. Danach muss man mehr Risiko eingehen, um ein Resultat zu machen. Ich tat das, auch mit offensiven Wechseln, weshalb ich das Resultat auch auf meine Kappe nehme.» Denn das eine oder andere Tor sei eine Folge dieser Ausrichtung gewesen.

Okay. Aber muss es so sein, dass man zu zehnt derart dominiert werden muss und dann derart eingeht? Es gibt zig Beispiele von Spielen, in denen das dezimierte Team über sich hinauswächst und sogar gewinnt. Bei den fragilen Bernern bestand nicht mal ansatzweise diese Chance. «Ja, klar gibt es das», sagt Goalie Marvin Keller. «Aber wenn du auswärts in solch einem Stadion nach ein paar Minuten gegen ein derart formstarkes Team eine Rote holst, dann ist es immer schwierig. Und je länger das Spiel dauerte, desto schwieriger wurde es. Man muss noch mehr Extrameter machen. Und dann hat es der Gegner auch gut gemacht und die Räume mit der Zeit sehr gut gefunden.»

Lauper tadelt Gigovic

Zurück zu Gigovic. Wie sehen die Mittelfeldkollegen diese Karte? «Ein klassischer VAR-Platzverweis. Gegen Basel nehme ich Gigo in Schutz, da ist er ausgerutscht. Hier aber, bei einem Fünfzig-fünfzig-Ball nach fünf Minuten, kann man cleverer agieren, nämlich so, dass man nicht voll durchzieht. Er wird das in Zukunft sicher anders machen», sagt Sandro Lauper. Doch er ist der Einzige, der dem Aggressivleader mangelnde Cleverness vorwirft.

Mehr zu YB
Darum holt Yakin Fassnacht zurück in die Nati
Mit Video
Nach 2,5 Jahren Absenz
Darum holt Yakin Fassnacht zurück in die Nati
Bei YB-Gegner PAOK gehts völlig verrückt zu und her
Mit Video
Studiobesetzung und Pistolen
Bei YB-Gegner PAOK gehts völlig verrückt zu und her
Seoane-Effekt in der YB-Defensive
Mit Video
Hadjams neue Seriosität
Seoane-Effekt in der YB-Defensive
Edimilson Fernandes fällt mehrere Monate aus
Mit Video
YB-News
YB-Star verletzt
Mehrmonatige Pause für Edimilson Fernandes
Mit Seoane ist ein selbstbewusstes YB zurück
Mit Video
«Finde das nicht ganz korrekt»
Magnin-Ärger über YB-Versäumnis – so reagiert Seoane
Der Seoane-Effekt – was der neue Coach bei YB blitzschnell geändert hat
Mit Video
Etwas Wichtiges fehlt noch
Der Seoane-Effekt – was der neue Coach bei YB rasch geändert hat
Improvisierte Innenverteidigung der Berner überzeugt
Mit Video
YB-Noten gegen Basel
Improvisierte Innenverteidigung der Berner überzeugt

Christian Fassnacht sagt, es sei trotz allem unglücklich gelaufen. «Er will den Ball spielen und steht dem Gegenspieler dann auf den Fuss. Gigo sollte eine gewisse Routine haben und wissen, wie man in solch einen Zweikampf geht. Er muss das in Zukunft besser machen. Zwei Rote Karten ist definitiv nicht das, was er will – auch wenn er als Aggressivleader vorangehen soll. Aber so bringt er uns nicht viel.»

Seoane nimmt Gigovic in Schutz

Und der Coach? «Hässig» auf seinen Puncher? «Was heisst hässig? Man ärgert sich, dass man da nur noch zu zehnt ist. Aber beide Rote Karten waren sehr unglücklich. Da war zweimal keine Absicht dahinter», hält Seoane ein Plädoyer pro Gigovic. «Von blossem Auge hat man nicht mal den Eindruck eines Fouls, sondern eines Nicht-Treffens des Balls. Aber es ist halt die neue Regel, dass der VAR da eingreifen muss. Also müssen wir versuchen, das fortan zu ändern.»

«Herr Seoane, haben Sie schon mit Gigovic gesprochen?»
3:23
YB-Stars analysieren Pleite:«Herr Seoane, haben Sie schon mit Gigovic gesprochen?»

Dass Gigovic zu viel Risiko genommen habe, will Seoane nicht gelten lassen. «Sein Risiko war, den Ball mit dem Aussenrist spielen zu wollen. Das ist die Intention.» Alles schön und recht. Aber der Mangel an Vorsicht ist trotz allem flagrant. «Am besten wäre er zwei Meter weggeblieben. Aber er will am Anfang Präsenz markieren.»

Ein fatales Markieren, wie sich zeigen sollte.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
4
8
12
2
SC Freiburg
SC Freiburg
4
5
10
3
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
4
4
10
4
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
4
5
9
5
SC Braga
SC Braga
4
4
9
6
Aston Villa
Aston Villa
4
4
9
7
Olympique Lyon
Olympique Lyon
4
3
9
8
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
4
4
8
9
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
4
4
8
10
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
4
3
7
11
SK Brann
SK Brann
4
3
7
12
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
4
1
7
13
KRC Genk
KRC Genk
4
1
7
14
FC Porto
FC Porto
4
0
7
15
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
4
0
7
16
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
4
1
6
17
FC Basel
FC Basel
4
1
6
18
AS Rom
AS Rom
4
1
6
19
OSC Lille
OSC Lille
4
0
6
20
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
4
-1
6
22
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-4
6
23
Nottingham Forest
Nottingham Forest
4
1
5
24
Bologna FC
Bologna FC
4
0
5
25
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
4
-2
4
25
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
4
-2
4
27
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
4
-3
4
28
FC Salzburg
FC Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
4
-3
3
30
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
4
-4
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
4
-4
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
4
-4
1
33
Malmö FF
Malmö FF
4
-5
1
34
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
4
-7
1
35
OGC Nizza
OGC Nizza
4
-5
0
36
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
4
-7
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Europa League
Europa League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys
        Europa League
        Europa League