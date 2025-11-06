Will YB in Thessaloniki etwas Zählbares heimbringen, braucht es dieselbe defensive Seriosität wie gegen den FC Basel. Ganz nach dem Vorbild von Jaouen Hadjam.

1/6 Für die Basler wie Martin Soticek gabs an Jaouen Hadjam (l.) am Sonntag kein Durchkommen. Foto: Christian Pfander/freshfocus

Darum gehts Jaouen Hadjam zeigt seriöse Leistung beim 0:0 gegen Basel

PAOK Thessaloniki ist ein starker Gegner mit Siegen gegen Top-Teams

Alain Kunz, Thessaloniki

Was ist denn da los? Jaouen Hadjam (22) weder vogelwild, noch undiszipliniert, noch hasardierend? Sondern hachgradig seriös. Ein Musterschüler. So sahs aus beim 0:0 gegen Basel. «Der Coach hat gut identifiziert, dass wir ein kleines Defensivproblem haben und ein bisschen zu viele Tore kassiert haben», sagt Hadjam lächelnd. Was sein Chef wenig überraschend bestätigt: «Wenn du Verteidiger bist, braucht es defensive Zuverlässigkeit» so Gerry Seoane. «Jaouen hat das gegen einen vifen und schnellen Gegenspieler (Bénie Traoré, Anm. d. Red.), in dessen Raum Xherdan Shaqiri immer wieder Bälle gespielt hat, sehr gut gemacht. Er war defensiv aufmerksam und hat im eigenen Drittel seriös gespielt.»

2:18 Trainer Seoane vor PAOK-Spiel: «Wir wissen, dass die Stimmung heiss sein wird»

Der Franko-Algerier ist von PAOK beeindruckt

Solch eine konzentrierte Leistung hat man vom Franko-Algerier bei YB selten gesehen. «Der Coach hat mir gesagt, ich solle den Fokus darauf richten. Das habe ich getan. Ohne meine offensive Kreativität zu verlieren. So soll es weitergehen.» Nun, das mit der Kreativität hat der Trainer ein bisschen anders gesehen. «Es ging ein bisschen auf Kosten seiner Kreativität, seines Spiels nach vorne. Das gilt es jetzt wieder abzurufen.»

2:46 PAOK-Prüfung für YB: Raveloson vor dem Spiel gegen griechischen Tabellenführer

Schon heute bei PAOK Thessaloniki? Mal schön langsam, denn der griechische Tabellenführer, der in dieser Saison schon Olympiakos Piräus und AEK Athen geschlagen hat, ist ein grosses Kaliber. Zumal im Hexenkessel des Toumba-Stadions. «Das ist eine riesige Aufgabe. Die haben in Lille gewonnen!», ist Hadjam beeindruckt vom 4:3 der Griechen in Frankreich. Klar doch, als ehemaliger Ligue-1-Spieler, der in Paris geboren ist …

Hadjam sagt, YB hats in Europa bisher nicht schlecht gemacht

Dennoch visiere man die drei Punkte an, sagt der algerische Nationalspieler, der unter Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic im Oktober die WM-Quali fix gemacht hat. «Wir haben es in der Europa League ja bisher nicht schlecht gemacht mit sechs von neun möglichen Punkten.» Stimmt. Und jetzt kommt noch der Seoane-Effekt dazu.