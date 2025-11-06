DE
«Wie ein Neuanfang – Spieler sind viel engagierter»
Hadjam über YB-Trainer Seoane:«Wie ein Neuanfang – Spieler sind viel engagierter»

Verteidiger Hadjam plötzlich seriös – auch gegen PAOK?
Seoane-Effekt in der YB-Defensive

Will YB in Thessaloniki etwas Zählbares heimbringen, braucht es dieselbe defensive Seriosität wie gegen den FC Basel. Ganz nach dem Vorbild von Jaouen Hadjam.
Darum gehts

  • Jaouen Hadjam zeigt seriöse Leistung beim 0:0 gegen Basel
  • PAOK Thessaloniki ist ein starker Gegner mit Siegen gegen Top-Teams
  • YB hat in der Europa League bisher 6 von 9 möglichen Punkten geholt
Alain Kunz, Thessaloniki

Was ist denn da los? Jaouen Hadjam (22) weder vogelwild, noch undiszipliniert, noch hasardierend? Sondern hachgradig seriös. Ein Musterschüler. So sahs aus beim 0:0 gegen Basel. «Der Coach hat gut identifiziert, dass wir ein kleines Defensivproblem haben und ein bisschen zu viele Tore kassiert haben», sagt Hadjam lächelnd. Was sein Chef wenig überraschend bestätigt: «Wenn du Verteidiger bist, braucht es defensive Zuverlässigkeit» so Gerry Seoane. «Jaouen hat das gegen einen vifen und schnellen Gegenspieler (Bénie Traoré, Anm. d. Red.), in dessen Raum Xherdan Shaqiri immer wieder Bälle gespielt hat, sehr gut gemacht. Er war defensiv aufmerksam und hat im eigenen Drittel seriös gespielt.»

Der Franko-Algerier ist von PAOK beeindruckt

Solch eine konzentrierte Leistung hat man vom Franko-Algerier bei YB selten gesehen. «Der Coach hat mir gesagt, ich solle den Fokus darauf richten. Das habe ich getan. Ohne meine offensive Kreativität zu verlieren. So soll es weitergehen.» Nun, das mit der Kreativität hat der Trainer ein bisschen anders gesehen. «Es ging ein bisschen auf Kosten seiner Kreativität, seines Spiels nach vorne. Das gilt es jetzt wieder abzurufen.»

Schon heute bei PAOK Thessaloniki? Mal schön langsam, denn der griechische Tabellenführer, der in dieser Saison schon Olympiakos Piräus und AEK Athen geschlagen hat, ist ein grosses Kaliber. Zumal im Hexenkessel des Toumba-Stadions. «Das ist eine riesige Aufgabe. Die haben in Lille gewonnen!», ist Hadjam beeindruckt vom 4:3 der Griechen in Frankreich. Klar doch, als ehemaliger Ligue-1-Spieler, der in Paris geboren ist …

Hadjam sagt, YB hats in Europa bisher nicht schlecht gemacht

Dennoch visiere man die drei Punkte an, sagt der algerische Nationalspieler, der unter Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic im Oktober die WM-Quali fix gemacht hat. «Wir haben es in der Europa League ja bisher nicht schlecht gemacht mit sechs von neun möglichen Punkten.» Stimmt. Und jetzt kommt noch der Seoane-Effekt dazu.

Playoffs
Qualifikationsspiele
