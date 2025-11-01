YB lässt am Freitag die Bombe platzen, entlässt Giorgio Contini und holt Gerardo Seoane als Trainer zurück nach Bern. Hier gehts zum YB-Inside vor dem Kracher gegen den FC Basel

Es geht wieder los mit der Seoane-Mania

Es geht wieder los mit der Seoane-Mania

1/4 Er ist zurück: Gerardo Seoane ist wieder YB-Trainer. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Die News der Woche

High Noon in Bern! Um die Mittagszeit am Freitag erwischt YB die Fussballschweiz auf dem falschen Fuss – mit der Freistellung von Trainer Giorgio Contini. Um 12.22 Uhr wird das offiziell. Kurz nach dem exklusiven Push von Blick. Nach zwei Siegen und dem 3:3 bei einem starken GC durchaus überraschend. Um 14.04 Uhr weiss man, warum: Gerardo Seaone kommt zurück! Als die Möglichkeit bestand, den erfolgreichsten Coach der YB-Geschichte zu verpflichten, wars um Contini geschehen. Chief Sports Christoph Spycher und der Luzerner diskutieren die halbe Donnerstagnacht. Am Freitag um 13.30 Uhr wird der Vertrag unterschrieben. Kurz darauf sagt Seoane: Hallo, ich bin zurück! Am Samstag leitet er sein erstes Training. Es ist die Abschlusssession vor dem Basel-Match. Um 14 Uhr stellt er sich den Medien. 25 Stunden später gehts wieder los in Bern mit der Seoane-Mania.

Die grosse Frage

Wer spielt in der Innenverteidigung? Sandro Lauper, das ist klar. Dazu Loris Benito? Kaum. Der konnte das Abschlusstraining nicht voll bestreiten. Bleibt also wohl: Edimilson Fernandes, der das in der Bundesliga bei Mainz in der Saison 2021/22 einst derart gut gemacht hatte, dass sein Trainer Bo Svensson sagte: «Das war herausragend.» Seoane hatte das als Coach von Leverkusen auch hautnah mitbekommen. Er sagt: «Edi hat so ziemlich alles gespielt, was man auf dem Feld spielen kann. Das spricht für seine Physis und Spielintelligenz. Er ist im Mittelfeld am besten aufgehoben. Die Lösung liegt aber auf der Hand, dass ein defensiver Mittelfeldspieler dort spielt. Aber man kann auch das System ändern, von vier auf drei Verteidiger.» Doch drei Spieler für eine Dreierabwehr hat Seoane derzeit nicht zur Verfügung ...

Gesagt ist gesagt

«Wir werden ihm die besten Rahmenbedingungen hinstellen und geben ihm alle Zeit der Welt.» Christoph Spycher, Chief Sports von YB, bei der Vorstellung von Gerardo Seoane über den Umgang mit dem neuen Coach.

1:02 Seoane über YB-Rückkehr: «Bin mit sehr guten Gefühlen nach Bern gekommen»

Mögliche Aufstellung

Keller; Andrews, Lauper, Fernandes, Hadjam; Raveloson, Gigovic; Fassnacht, Males, Monteiro; Bedia.

Wer fehlt?

Wüthrich, Smith und Conte sind verletzt. Zoukrou und Janko müssen rot- bzw. gelbrot-gesperrt zuschauen. Benito ist fraglich.

Neben dem Platz

Am nächsten neben dem Platz sind die Fans, und die kommen gegen den FC Basel in Scharen. Das Spiel ist seit Tagen ausverkauft. 31'500 werden im Wankdorf sein.

Hast du gewusst, dass ...

... der geschasste Trainer Giorgio Contini während seiner rund 300-tägigen Amtszeit der zweiterfolgreichste Coach der Super League war? In 31 Spielen holte er 56 Punkte (16 Siege, acht Unentschieden, sieben Niederlagen). Nur der FC Basel sammelte im selben Zeitraum mit 64 mehr Zähler.

... YB gegen Basel zu Hause in der Liga seit 18 Spielen ungeschlagen sind (15 Siege, drei Unentschieden) und der letzte FCB-Auswärtssieg in Bern vom Mai 2016 datiert (3:2)?

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Aufgepasst auf

Für einmal nicht auf einen Spieler. Sondern auf den Mann an der Seitenlinie: Rückkehrer Gerardo Seoane. Und seinen treuen Adjutanten Patrick Schnarwiler, denn der ist auch wieder mit an Bord. Doch YB hat keinen der beiden bisherigen Assistenten geschasst. Zoltan Kadar und Matteo Vanetta bleiben im Amt. So hat Seoane gleich drei Assistenten!

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:

1. Fassnacht 4,1

2. Keller 4,0

3. Wüthrich 4,0

Hier gehts zu allen Berner Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San. VAR ist Lukas Fähndrich.

Der Gegner

FCB-Trainer Ludovic Magnin rechnet im Titelrennen weiterhin mit YB. Was er zum Trainerwechsel in Bern sagt, steht im FCB-Inside.

12 Spieltag

Sa., Thun – Sion 2:1

Sa., Winterthur – Servette, 4:2

Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Luzern – GC, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr