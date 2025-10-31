1/7 Torfestival im Letzigrund: GC und YB trennen sich mit einem 3:3-Unentschieden. Foto: keystone-sda.ch

Alain Kunz Reporter Fussball

Am Ende gibts einen Punkt für YB. Ein Punkt, mit dem die Berner trotz allem schlecht leben können, es aber dennoch müssen. Und weil der Titelkandidat gegen Gerald Scheiblehners Boygroup als haushoher Favorit eigentlich gewinnen müsste, defensiv aber so desorientiert war wie ein Trupp verirrter Antarktis-Pinguine, erhalten die Berner Protagonisten die entsprechend tiefen Noten. Goalie Marvin Keller hangelt sich mit zwei Big Safes gerade noch so auf eine 4, denn bei den ersten beiden Toren sieht er suboptimal aus. Ungenügend sind auch der nach vorne agile Janko, weil er beim 1:0 von GC total die Orientierung verliert. Sandro Lauper, der beim zweiten Zürcher Tor total passiv ist. Ryan Andrews, der sich auf der falschen Seite nie zurechtfindet. Der wirkungslose Raveloson. Der überforderte Pech. Und der einmal mehr unsichtbare Cordova.

Genügend sind: Fassnacht macht sein Tor, auch wenn auch er kaum gesehen wird. Gigovic steigert sich nach einer miesen ersten Halbzeit merklich. Monteiro hat wie immer, zwei, drei Aktionen, eine ist ein Tor – aber nicht mehr. Und die beiden Joker Bedia, der einmal mehr vom Punkt eiskalt bleibt, und Fernandes. Der Schlechteste: Tanguy Zoukrou. Wie desaströs sind dessen first touches! Wie kopflos gewisse Pässe. Und wie gemeingefährlich sein Einsteigen gegen Diarrassouba, das ihm zurecht Direktrot und den Zorn seines Trainers einbringt.

Bedia (46. für Cordova), Fernandes (46. für Pech). Sanches (68. für Gigovic), Hadjam (68. für Andrews), Colley (84. für Fassnacht), alle zu kurz für eine Bewertung.

Und so haben die GC-Spieler abgeschnitten

Wenn man ganz streng ist, dürfte Jonathan Asp Jensen keine 6 kriegen. Denn dem Penalty von YB geht ein Ballverlust des dänischen Superteenies voraus. Allerdings ist Jankos Einsteigen, das den Ballgewinn bringt, mehr Foul als korrektes Einsteigen. Egal. Zwei Assists, ein wunderbares Schlenzertor. Bis auf drei Zähler an Xherdan Shaqiri in der Skorerliste herangekommen. Das sind gute Argumente für die Maximalnote. Und auch sonst sind bei den vifen Hoppers viele sehr gut. So wie Abwehrchef Dirk Abels, Tim Meyer, die Torschützen Striscio (auch wenn der vor Monteiros Tor gegen Janko nicht gut aussieht) und Clemente sowie der einsatzfreudige Nikolas Muci. Ungenügend? Keiner.

Diarrassouba (66. für Clemente), Giandomenico (86. für Stroscio), Bettkober (86. für Muci), alle zu kurz für eine Bewertung.

