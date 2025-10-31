DE
FR
Abonnieren

Schon vier Trainer weg
Rekordverdächtige Entlassungswelle in der Super League

In der Super League mussten bereits vier Trainer vor dem 1. November gehen, an Halloween erwischt es Giorgio Contini. Diese Entlassungswelle ist rekordverdächtig, doch zur Bestmarke reicht es nicht ganz.
Publiziert: 19:53 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Giorgio Contini ist der vierte Super-League-Trainer der Saison, der gehen musste.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

  • Ein Drittel der Super-League-Saison ist vorbei, vier Trainer wurden bereits entlassen
  • Nur in zwei Saisons mussten die ersten vier Trainer früher gehen
  • Marco Schällibaum führt mit fünf frühen Entlassungen die Trainerstatistik an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
RMS_Portrait_531.JPG
Gian Andrea Achermann und Cédric Heeb

Wir schreiben den 31. Oktober. Ein Drittel der Super-League-Saison ist schon durch und ein Drittel der Teams hat seinen Trainer bereits entlassen.

Neustes Opfer: Giorgio Contini. YB verkündet die Trennung an Halloween. Der 51-Jährige ist nach Thomas Häberli (51, Servette), Uli Forte (51, Winterthur) und Mitchell van der Gaag (54, FCZ) der vierte Trainer, der seinen Job noch vor dem 1. November verliert. Nur zweimal seit es die Super League gibt (2003/04), mussten die ersten vier Coaches noch früher den Hut nehmen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Der bisherige Rekord wurde vor zehn Jahren aufgestellt. In der Saison 2015/16 hat der Oktober noch nicht einmal begonnen, da waren die ersten vier Trainer bereits freigestellt. Zuerst wurde Urs Meier beim FCZ entlassen (2. August), dann folgten Forte (YB, 6. August), Jeff Saibene (FCSG, 1. September) und Ciriaco Sforza (Thun) am 30. September 2015.

Keiner musste öfter so früh gehen wie Schällibaum

In der Saison 2012/13 waren am 15. Oktober schon vier Übungsleiter ihren Job los. Speziell: Mit dem damaligen Sion-Coach Michel Decastel wurde am 30. Oktober 2012 noch ein Fünfter vor Halloween entlassen. Schneller kam es vorher und nachher nicht mehr zu fünf Trainerwechsel.

Mehr zur Super League
Bist du ein Experte? Das Quiz zum Super-League-Saisonstart
Elf Fragen nach elf Runden
Bist du ein Experte? Das Quiz zum Super-League-Saisonstart
Ein alter Bekannter wird neuer YB-Coach
Mit Video
Contini-Nachfolger schon fix
Ein alter Bekannter wird neuer YB-Coach
Der geplante Hardturm wäre wieder ein reines Fussballstadion.
Streit ums Zürcher Stadion
Reagieren der FCZ und GC mit einer Schadenersatz-Klage?
YB-Duo kennt sein Strafmass nach Doppel-Platzverweis
YB-News
SFL spricht Sperren aus
YB-Duo kennt sein Strafmass nach Doppel-Platzverweis

Übrigens: Marco Schällibaum (63) war bislang fünfmal Teil der ersten vier Trainer, die in einer Saison gehen mussten – Rekord. Dahinter folgen Forte, Fabio Celestini und Carlos Bernegger mit je drei Entlassungen. Bei den Klubs ist es beim FC Sion am häufigsten zu einer der vier ersten Trainerentlassungen gekommen – nämlich 17 Mal.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen