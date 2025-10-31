In der Super League mussten bereits vier Trainer vor dem 1. November gehen, an Halloween erwischt es Giorgio Contini. Diese Entlassungswelle ist rekordverdächtig, doch zur Bestmarke reicht es nicht ganz.

Darum gehts Ein Drittel der Super-League-Saison ist vorbei, vier Trainer wurden bereits entlassen

Nur in zwei Saisons mussten die ersten vier Trainer früher gehen

Marco Schällibaum führt mit fünf frühen Entlassungen die Trainerstatistik an

Wir schreiben den 31. Oktober. Ein Drittel der Super-League-Saison ist schon durch und ein Drittel der Teams hat seinen Trainer bereits entlassen.

Neustes Opfer: Giorgio Contini. YB verkündet die Trennung an Halloween. Der 51-Jährige ist nach Thomas Häberli (51, Servette), Uli Forte (51, Winterthur) und Mitchell van der Gaag (54, FCZ) der vierte Trainer, der seinen Job noch vor dem 1. November verliert. Nur zweimal seit es die Super League gibt (2003/04), mussten die ersten vier Coaches noch früher den Hut nehmen.

Der bisherige Rekord wurde vor zehn Jahren aufgestellt. In der Saison 2015/16 hat der Oktober noch nicht einmal begonnen, da waren die ersten vier Trainer bereits freigestellt. Zuerst wurde Urs Meier beim FCZ entlassen (2. August), dann folgten Forte (YB, 6. August), Jeff Saibene (FCSG, 1. September) und Ciriaco Sforza (Thun) am 30. September 2015.

Keiner musste öfter so früh gehen wie Schällibaum

In der Saison 2012/13 waren am 15. Oktober schon vier Übungsleiter ihren Job los. Speziell: Mit dem damaligen Sion-Coach Michel Decastel wurde am 30. Oktober 2012 noch ein Fünfter vor Halloween entlassen. Schneller kam es vorher und nachher nicht mehr zu fünf Trainerwechsel.

Übrigens: Marco Schällibaum (63) war bislang fünfmal Teil der ersten vier Trainer, die in einer Saison gehen mussten – Rekord. Dahinter folgen Forte, Fabio Celestini und Carlos Bernegger mit je drei Entlassungen. Bei den Klubs ist es beim FC Sion am häufigsten zu einer der vier ersten Trainerentlassungen gekommen – nämlich 17 Mal.