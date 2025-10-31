YB-Duo kennt sein Strafmass nach Doppel-Platzverweis

Näher dran dank Blick. Folge jetzt deinem Klub und verpasse nichts mehr. In den Klub-News halten wir dich zum neusten Geschehen auf dem Laufenden.

Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts YB-Trainer Contini muss Defensive gegen Basel umstellen

Servettes Lamine Fomba ist nach vierter Gelber Karte gesperrt

Innenverteidiger Zoukrou fehlt YB in zwei Spielen nach Roter Karte Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

YB-Trainer Giorgio Contini ist am Wochenende im Verfolgerduell gegen Basel zu Umstellungen in der Defensive gezwungen. Nach dem Doppel-Platzverweis von Tanguy Zoukrou und Saidy Janko in der Schlussphase gegen GC kennt das YB-Duo nun sein Strafmass.

Innenverteidiger Zoukrou wird von der SFL für seine direkte Rote Karte gegen GC für zwei Spiele gesperrt, verpasst neben Basel auch das Spitzenspiel in St. Gallen. Rechtsaussen Janko fehlt für sein Gelb-Rote ein Spiel.

Neben dem YB-Duo gibt die SFL eine weitere Sperre bekannt. Servettes Lamine Fomba muss nach seiner vierten Gelben beim Auswärtsspiel in Winterthur zusehen.

