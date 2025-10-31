Bist du ein Experte? Das Quiz zum Super-League-Saisonstart

Am Wochenende steht in der Super League der zwölfte Spieltag an. Heisst: ein Drittel vor der Trennung in Meister- und Abstiegsrunde ist absolviert. Wie gut hast du den Saisonstart verfolgt? Zeige im Quiz deine Expertise.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Ein überraschender Aufsteiger thront an der Spitze, die Titelfavoriten aus Basel und Bern suchen noch Konstanz und der Zürcher Fussball tummelt sich am Tabellenende – das erste Drittel der Saison bis zur Trennung am Strich hat bereits viele Geschichten und verwunderliche Statistiken geliefert. Du hast sie alle mitbekommen? Beweise dein Wissen – elf Fragen zu den ersten elf Runden!