Bist du ein Experte? Das Quiz zum Super-League-Saisonstart

Lino DieterleRedaktor Online Sport
Ein überraschender Aufsteiger thront an der Spitze, die Titelfavoriten aus Basel und Bern suchen noch Konstanz und der Zürcher Fussball tummelt sich am Tabellenende – das erste Drittel der Saison bis zur Trennung am Strich hat bereits viele Geschichten und verwunderliche Statistiken geliefert. Du hast sie alle mitbekommen? Beweise dein Wissen – elf Fragen zu den ersten elf Runden!
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
11
10
25
2
11
12
21
3
11
7
21
4
11
4
18
5
11
-1
18
6
11
-1
16
7
11
-1
14
8
11
-2
14
9
11
-6
13
10
11
3
12
11
11
-4
10
12
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde