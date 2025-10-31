DE
Elf Fragen nach elf Runden
Bist du ein Experte? Das Quiz zum Super-League-Saisonstart

Am Wochenende steht in der Super League der zwölfte Spieltag an. Heisst: ein Drittel vor der Trennung in Meister- und Abstiegsrunde ist absolviert. Wie gut hast du den Saisonstart verfolgt? Zeige im Quiz deine Expertise.
Publiziert: vor 54 Minuten
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Ein überraschender Aufsteiger thront an der Spitze, die Titelfavoriten aus Basel und Bern suchen noch Konstanz und der Zürcher Fussball tummelt sich am Tabellenende – das erste Drittel der Saison bis zur Trennung am Strich hat bereits viele Geschichten und verwunderliche Statistiken geliefert. Du hast sie alle mitbekommen? Beweise dein Wissen – elf Fragen zu den ersten elf Runden!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
11
10
25
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
3
FC Basel
FC Basel
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
11
-1
18
6
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
7
FC Luzern
FC Luzern
11
-1
14
8
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
9
FC Zürich
FC Zürich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
11
-4
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
11
-21
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
