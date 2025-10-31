Der FCB ist unter der Woche zum Siegen zurückgekehrt – doch gegen Zürich haben sich nach er Klatsche in Lausanne neue Fragen aufgetan. Nun gibt Trainer Ludovic Magnin vor dem Kracher auswärts bei YB am Sonntag (16.30 Uhr) Auskunft – hier im FCB-Inside.

1/2 Eiserner Blick: FCB-Trainer Ludovic Magnin erklärt seine Kaderschnitte. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts FCB trifft auf YB, wo es zum Trainerknall gekommen ist

FCB-Führung lädt zum grossen Treffen mit Fans ein

Die News der Woche

Der Trainerwechsel bei YB interessiert Ludovic Magnin vor dem Direktduell am Sonntag in Bern nur bedingt. «Bei den vielen Spielen zurzeit müssen wir uns sowieso vor allem auf uns konzentrieren», findet der FCB-Trainer. Zudem gehe er stark davon aus, dass die Berner innerhalb von zwei Tagen nicht ihre komplette Spielweise umstellen würden.

Die grosse Frage

Beim 1:5 in Lausanne standen Kevin Rüegg und Jeremy Agbonifo noch in der Startelf, drei Tage später gegen den FCZ sitzen beide nur noch auf der Tribüne. Hat Ludovic Magnin dem Duo nach dem katastrophalen Auftritt im Waadtland einen Denkzettel verpassen wollen? «Wenn ich Denkzettel hätte verteilen wollen, hätte ich ein paar Spieler mehr nicht ins Kader nehmen dürfen», so Magnin. «Trainingsleistungen, Fleiss, Mentalität, Kampf – und manchmal auch die Position», nennt der FCB-Trainer Gründe, die für oder gegen ein Aufgebot sprechen können.

Gesagt ist gesagt

«Ja», so Magnins kurze Antwort auf die Frage, ob YB trotz der bislang enttäuschenden Saison weiterhin der grosse Basler Konkurrent im Titelrennen sei.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid; Metinho, Leroy; Traoré, Shaqiri, Salah; Otele.

Wer fehlt?

Keigo Tsunemoto fällt weiterhin mit Oberschenkelproblemen aus, Finn van Breemen soll am Samstag 60 Minuten in der Basler U21 zum Einsatz kommen.

Neben dem Platz

Am 24. November lädt der FCB seine Vereinsmitglieder und Saisonkartenbesitzenden zu einem weiteren Austausch mit den Verwaltungsräten David Degen, Ursula Rey-Krayer und Andy Rey ein. Unter dem Motto «Zyt für dini Froge» sollen die Fans ihre Fragen an die Klubbesitzer richten können.

Hast du gewusst, dass …

… der FCB wettbewerbsübergreifend seit 19 Spielen auf einen Sieg gegen YB auswärts im Wankdorf wartet? Der letzte Erfolg war ein 3:2 im Mai 2016!

Aufgepasst auf

YB-Spieler Christian Fassnacht (31) hat gegen Basel in den letzten drei Spielen vier Tore erzielt. Es waren zwei Doppelpacks in der letzten Saison – beim 4:1-Sieg des FCB im August ist er ohne Tor geblieben. Aber auch aktuell ist Fassnacht torhungrig: fünf Tore in den letzten sieben Ligaspielen.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:

1. Salah 4,5 (2 Bewertungen)

2. Barisic 4,3 (7)

3. Traoré 4,3 (4)

Hier gehts zu allen Basler Noten.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Bei YB hats geknallt. Wie gehts den Bernern nach dem Trainerwechsel? Hier erscheint das YB-Inside.

12 Spieltag

Sa., Thun – Sion, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Servette, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Luzern – GC, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr