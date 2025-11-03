Gegen den FCB (0:0) steht YB-Captain Loris Benito auf dem Matchblatt, nicht aber auf dem Feld. Trainer Gerardo Seoane (47) spricht von einem «Fehler».

Darum gehts YB tauscht kurzfristig Captain Benito durch Males aus, überrascht FCB-Trainer Magnin

Seoane erklärt Wechsel als Fehler, nicht als Bauernschläue

31'500 Fans im Wankdorf, Benito spürt Wadenzwicken beim letzten Aufwärm-Sprint

Lucas Werder Reporter Fussball

Ludovic Magnin (46) ergeht es im Wankdorf genau gleich wie den 31'500 Fans auf den Rängen. Dass YB kurzfristig Captain Loris Benito (33) durch Darian Males (24) ersetzt, bemerkt der FCB-Trainer erst, als sich die beiden Mannschaften vor Anpfiff aus dem Spielertunnel laufen. «Im Jahr 2025, mit all diesen Regeln, die die Liga vorgibt ...», ägert sich Magnin nicht ganz zu Unrecht.

Die Entscheidung, dass Benito nicht spielen werde, sei «in extremis» gefallen, erklärt Gerardo Seoane die kurzfristige Umstellung. «Es hat sicher eine Meldung an den Schiedsrichter gegeben. Ich weiss nicht, wie weit diese Meldung danach weitergegangen ist», schildert der YB-Rückkehrer weiter.

Berner Bauernschläue?

Kurz vor dem Spiel habe er bei den Schiedsrichterassistenten nachgefragt, ob jemand Basel über den Spielerwechsel informiert habe. Seoane: «Als niemand gewusst hat, ob das so gewesen ist, war es mir ein Anliegen, ihm (Ludo) das noch zu sagen.»

Unmittelbar vor Anpfiff kommt es darum an der Seitenlinie zwischen Seoane und Magnin zu einem kurzen Austausch. Während der Berner Trainer dabei eine ernste Mine an den Tag legt, ist bei Magnin ein ungläubiges Lachen zu entdecken. «Ich habe Verständnis dafür, dass auf der anderen Seite gemutmasst wird, dass das Bauernschläue gewesen sei. Aber es war einfach ein Fehler von uns, dass wir ihnen das nicht offiziell gesagt haben», erklärt Seoane.

Benito klärt Wechsel auf

Als «nicht ganz korrekt» stuft Magnin die Aktion der Berner ein. «Sie haben aber Glück, dass ich mich sehr gut mit Gerry verstehe und ihm glaube», so der FCB-Trainer.

Doch warum hat YB seinen Captain überhaupt so kurz vor Anpfiff ausgetauscht? Der Captain hatte am Samstag das Abschlusstraining auslassen müssen, wäre aber für den Knüller gegen Basel aber offenbar wieder einsatzbereit gewesen. «Beim allerletzten Sprint des Aufwärmens hat die Wade gezwickt», klärt Benito die Situation gleich selbst auf.

