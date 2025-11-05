Christian Fassnacht ist wieder Teil der Nati. Yakin verrät, warum der YB-Akteur lange nicht aufgeboten wurde – und wie er die Absenz von Remo Freuler kompensieren will.

1/7 Christian Fassnacht (2. v. l.) gehört wieder zum Team von Nati-Coach Murat Yakin (stehend). Foto: keystone-sda.ch

Tobias Wedermann Fussballchef

Von zwei Finalspielen spricht Nati-Trainer Murat Yakin mit Blick auf das Heimspiel gegen Schweden in der kommenden Woche und die letzte WM-Quali-Paarung gegen Kosovo in Pristina. Mit 10 Punkten und null Gegentoren hat man sich eine fast perfekte Ausgangslage geschaffen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Nordamerika.

Wenig überraschend verzichtet Yakin mit dieser Basis im Rücken auf grosse Experimente im Kader. Nur Christian Fassnacht ist etwas überraschend erstmals seit März 2023 wieder mit dabei. Nachdem er im selben Jahr einen Nati-Zusammenzug zugunsten seiner Hochzeit sausengelassen hatte, stand er anschliessend nie mehr im Aufgebot. «Es ist eine lange Geschichte und war keine Strafe, für mich zählt nur das Sportliche», sagt Yakin. Er habe ihm dennoch mit einem Augenzwinkern nahegelegt, das Whatsapp-Profilbild anzupassen. «Dort ist er immer noch in der Flitterwoche», so Yakin.

Man wisse genau, was man an Fassnacht habe. Der YB-Star wisse derweil genau, welche Rolle er innehat. «Er war sehr glücklich über meinen Anruf, und seine aktuellen Statistiken sprechen für sich», so der Nati-Coach.

Bekommt Sierro eine Chance als Freuler-Ersatz?

Dass im Kader von Yakin berhaupt ein Platz frei geworden ist, hängt mit der Verletzung von Remo Freuler zusammen. Er hat sich am Sonntag im Spiel zwischen Bologna und Parma das Schlüsselbein gebrochen. Yakin spricht von einem schmerzhaften Verlust für die letzten beiden Spiele: «Eigentlich fällt er nie aus und er ist sehr wichtig für unser Spiel, doch zum Glück haben wir gute Alternativen.»

Diese heissen Vincent Sierro, Michel Aebischer und Djibril Sow, der im Oktober schon gegen Slowenien mit Freuler und Granit Xhaka im Mittelfeld spielte. Alle drei sind Stammspieler in ihren Klubs und voll im Saft. Speziell Saudi-Legionär Sierro wird eine Chance erwarten, der in dieser WM-Quali immer dabei gewesen ist, aber noch keine einzige Einsatzminute erhalten hat. «Dass er bisher nicht zum Einsatz gekommen ist, war den starken Leistungen von Xhaka und Freuler geschuldet», so Yakin.

Sierro sei sehr intelligent, ein dankbarer und wertvoller Spieler. «Ein Vollprofi, ich sehe jetzt eine grosse Chance für ihn.» Final entscheiden über den Mittelfeldpartner von Captain Granit Xhaka will sich Yakin erst in der Trainingswoche vor dem Schweden-Spiel in Lausanne. Man habe sich bereits Übungen ausgedacht, um den perfekten Kandidaten für den Freuler-Ersatz zu finden.

Yakin wirft ein Auge auf U21-Trio

Doch nicht nur auf sein Kader wird Yakin ein genaues Auge haben in Lausanne. Auch die U21 ist am Genfersee versammelt in der kommenden Woche, und Yakin will sich ein Bild besonders von drei Spielern vor Ort machen. Marc Giger, Sascha Britschgi und Zachary Athekame sorgen auf dem internationalen Parkett für Aufsehen. Gut möglich, dass diese drei auch bald für den 51-Jährigen infrage kommen.