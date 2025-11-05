Jetzt ist es bestätigt: Edimilson Fernandes hat sich beim 0:0 gegen Basel eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung in der Wade zugezogen. Der YB-Mittelfeldspieler fällt mehrere Monate aus.

1/2 Edimilson Fernandes musste gegen Basel verletzt raus, er fällt nun lange aus. Foto: Christian Pfander/freshfocus

Darum gehts Edimilson Fernandes von YB fällt mehrere Monate wegen Wadenverletzung aus

Verletzung wird konservativ behandelt, keine Operation nötig

Fernandes musste nach 20 Minuten gegen Basel ausgewechselt werden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

YB muss mehrere Monate auf Edimilson Fernandes (29) verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich beim 0:0 gegen den FC Basel eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung in der linken Wade zugezogen. Das bestätigten die Berner am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Fernandes hatte die Blessur bereits unmittelbar nach dem Spiel befürchtet. Der Nationalspieler humpelte vom Platz und sagte an Krücken gegenüber Blick: «Ich denke, da ist im Muskel etwas gerissen. Das wird wohl etwas länger dauern.» Nun ist die bittere Gewissheit da: Der Sommer-Neuzugang wird den Young Boys mehrere Monate fehlen.

Die Verletzung wird konservativ behandelt, eine Operation ist also nicht nötig. Fernandes war gegen Basel wegen des kurzfristigen Ausfalls von Captain Loris Benito in die Innenverteidigung gerückt, musste aber nach gut 20 Minuten selbst ausgewechselt werden.

3:44 Keine Tore bei YB – Basel: Gigovic fliegt nach Ausrutscher vom Platz – die Highlights

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.